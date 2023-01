XBB.1.5: »Der Wert von 41 Prozent wurde auf 18 Prozent mit einem Unsicherheitsbereich von neun bis 33 Prozent korrigiert«

»Omikron-Sublinie XBB.1.5: Ausbreitung in den USA lang­sa­mer als zuvor gemeldet

Rasend schnell schien sich XBB.1.5 ver­brei­ten, rund 41 Prozent aller Fälle soll­te die neue Omikron-Subvariante in den USA in der Woche vor dem Jahreswechsel bereits aus­ma­chen. Ganz so schnell geht es aber doch nicht: Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat ihre Einschätzung deut­lich nach unten kor­ri­giert. Sie basiert auf einer Kombination von Diagnostik und Modellierung und ist daher mit Unsicherheiten behaftet.

Der Wert von 41 Prozent wur­de auf 18 Prozent mit einem Unsicherheitsbereich von neun bis 33 Prozent kor­ri­giert. Für die ers­te Januarwoche lau­tet die Schätzung jetzt 28 Prozent, mit einem Unsicherheitsbereich von 14 bis 47 Prozent…«

Noch nicht über neue Maßnahmen nachdenken

Sagt der Leiter des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung:

»Und was bedeu­tet die Sublinie für Deutschland? „XBB.1.5 trifft auf eine wie­der nach­las­sen­de Immunität von Menschen, deren Impfung oder Infektion schon län­ger zurück­liegt“, erklär­te Zeeb. „Erst in den USA und in der Folge dann auch bei uns in Deutschland.“ Allerdings sei die Zahl der Nachweise von XBB.1.5 in Deutschland zur­zeit noch sehr gering. „Da muss man noch nicht über neue Maßnahmen nachdenken.“«

