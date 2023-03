Zahlt es sich aus? Neues zu Journalismus und "Staatsknete"

So ist ein Arti­kel auf tele​po​lis​.de am 8.3.23 über­schrie­ben, in dem es heißt:

»Rund 200 Journalist:innen haben Geld aus Bun­des­töp­fen erhal­ten. Das sagt kein Tele­gramm-Kanal, son­dern die Regie­rung. Kön­nen sol­che Medi­en­schaf­fen­den noch unab­hän­gig berich­ten? Und was hat das mit Gui­do Wes­ter­wel­le zu tun?

Es geht um Zah­lun­gen von Regie­rungs­gel­dern an Journalist:innen sowohl öffent­lich-recht­li­cher als auch pri­vat­recht­li­cher Medi­en. Die Bun­des­tags­druck­sa­che 20/5822, online ver­öf­fent­licht am 1.3.2023, hat es daher in sich, zumal vie­le der dar­in erwähn­ten Medi­en­schaf­fen­den vor allem für öffent­lich-recht­li­che Medi­en arbeiten…

Zur Fak­ten­la­ge gehört: Der Text ist die Ant­wort auf eine "Klei­ne Anfra­ge" von ein­zel­nen AfD-Abge­ord­ne­ten sowie von deren Bundestagsfraktion…

Nicht zuletzt mag der Fakt irri­tie­ren, dass die Mehr­zahl der hier ohne Namen erwähn­ten, durch Regie­rungs­stel­len Enga­gier­ten im sons­ti­gen Leben jour­na­lis­tisch bei öffent­lich-recht­li­chen Medi­en arbeitet…

Beson­ders span­nend ist der Blick auf etwa­ige "Koope­ra­tio­nen" von Medi­en­schaf­fen­den mit dem deut­schen Aus­lands­ge­heim­dienst. Hier geht es expli­zit nicht um das "Gemein­wohl" der Gesell­schaft, dem Jour­na­lis­mus ja laut vie­ler Jour­na­lis­tik-Model­le ver­pflich­tet sein soll.

Nein, hier geht es aus­drück­lich um das "Staats­wohl". Dazu schreibt die Bundesregierung:

"Für den Bun­des­nach­rich­ten­dienst (BND) ist dar­auf hin­zu­wei­sen, dass die Beant­wor­tung der Fra­gen aus Staats­wohl­grün­den nicht erfol­gen kann, weil Koope­ra­tio­nen des BND beson­ders schüt­zens­wert sind. Die ein­zel­nen Koope­ra­ti­ons­part­ner arbei­ten mit dem BND nur unter der Vor­aus­set­zung zusam­men, dass die kon­kre­te Koope­ra­ti­on mit ihnen – auch nicht mit­tel­bar – preis­ge­ge­ben, son­dern abso­lut ver­trau­lich behan­delt wird."

Ant­wort der Bundesregierung

Zumin­dest macht die­se For­mu­lie­rung deut­lich: Es scheint auch bezahl­te "pro­fes­sio­nel­le" Koope­ra­tio­nen von Journalist:innen mit dem BND zu geben. Sonst hät­te die Fra­ge ja gefahr­los ver­neint wer­den kön­nen für die­se beson­de­re Bundesbehörde…

Das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Arbeit und Sozia­les zum Bei­spiel ver­gab von 2019 bis 2022 laut Lis­te genau 110.760,00 Euro für Mode­ra­tio­nen. Erhal­ten haben die­se Sum­me 16 Medi­en­schaf­fen­de für 26 Ein­sät­ze. Macht pro Mode­ra­ti­on im Schnitt 4.260 Euro…

Aber nicht nur Mode­rie­ren im Regie­rungs­auf­trag scheint lukra­tiv, son­dern auch bei­spiels­wei­se das "Erstel­len von Video­ma­te­ri­al": Enga­giert vom Pres­se- und Infor­ma­ti­ons­amt der Bun­des­re­gie­rung, hat eine ein­zi­ge jour­na­lis­ti­sche Fach­kraft, die sonst offen­bar für das ZDF arbei­tet, zwi­schen April 2018 und Febru­ar 2021 laut Tabel­le 32.357,50 Euro erhal­ten, für 15 Einsätze.

Im Schnitt also pro Auf­trag 2.157,83 Euro. Dabei ist die­ser Mensch an einem ein­zi­gen Tag, dem 4.9.2018, gleich mit drei Ein­sät­zen am Start gewe­sen, ver­mut­lich im Drei­schicht-Sys­tem. An die­sem Tag ließ die Regie­rung also für "Jour­na­list 102" genau 6.473,50 Euro springen…

An "Jour­na­list 97", sonst tätig für Pro­Sie­ben, über­wies die Regie­rung für zwei Mode­ra­tio­nen im Jahr 2022 laut Tabel­le exakt 12.044,31 Euro. Pro Mode­ra­ti­on also im Schnitt mehr als 6.000 Euro. Die eine Mode­ra­ti­on war laut Tabel­le am 9.6.2022.

Lin­da Zer­va­kis mode­rier­te genau an jenem 9.6.2022 auf der Digi­tal­kon­fe­renz "Repu­bli­ca" in Ber­lin ein Gespräch mit Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz.

Die taz hat­te bereits am 27.1.2023 unter Beru­fung auf ihre Recher­chen laut Infor­ma­ti­ons­frei­heits­ge­setz berich­tet, dass die ver­meint­lich unab­hän­gi­ge Inter­viewe­rin Zer­va­kis direkt vom Kanz­ler­amt enga­giert wor­den sei und nicht vom Ver­an­stal­ter. O‑Ton taz:

"Kom­mu­ni­ziert wur­de das nicht. Es soll­te aus­se­hen wie ein Gespräch mit einer unab­hän­gi­gen Moderatorin."

"Toxisch": Kein Unterschied zwischen Journalismus und Auftragskommunikation?

Mit die­ser neu­en Quan­ti­tät und Qua­li­tät hybri­der Medi­en­kom­mu­ni­ka­ti­on, hier kon­kret des wei­te­ren Ver­schwim­mens und Unter­lau­fens der Unter­schie­de zwi­schen Jour­na­lis­mus und Auf­trags­kom­mu­ni­ka­ti­on, wird die "Glaub­wür­dig­keit" von Medi­en wie­der und wei­ter infra­ge gestellt.

An sich nichts Schlech­tes für auf­klä­ren­de gesell­schaft­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­on – wenn Miss­fal­len nicht oft direkt ins Regres­si­ve und Reak­tio­nä­re umschlü­ge, gera­de ange­sichts der gegen­wär­ti­gen sozia­len Span­nun­gen und Spal­tun­gen…«