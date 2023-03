Zieht euch warm an! corodok-Abschlußtreffen am Sonntag, dem 2. April

Es emp­fiehlt sich ein Blick in die Wet­ter­vor­her­sa­gen für die­sen Tag. Nach­dem eini­ge Alter­na­ti­ven aus­fie­len, wird das Tref­fen wie­der an dem Ort statt­fin­den, der im April 2022 als sehr ange­nehm auf­ge­nom­men wur­de. Er liegt im Frei­en in einem sehr schö­nen Bier­gar­ten mit der Mög­lich­keit, sich bei Schau­ern unter­zu­stel­len. Für rich­tig fie­ses Wet­ter wird hier kurz­fris­tig eine (nicht ganz so schö­ne) Alter­na­ti­ve mit Innen­räu­men bekanntgegeben.

Es han­delt sich um den Bier­gar­ten am Was­ser­turm in der Ber­li­ner Jung­fern­hei­de. So kommt man hin:

Ich bin sehr gespannt und freue mich schon. Los geht es um 14 Uhr. Für die, die sich selbst ver­sor­gen wol­len, ist nicht weit ent­fernt ein Supermarkt.