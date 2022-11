Zu wenige Geburten für "wirtschaftlichen Betrieb". Stationen schließen

Man muß eben Prioritäten set­zen im Gesundheitswesen. Milliarden für die Vernichtung ablau­fen­der Masken, hun­der­ter Millionen unver­käuf­li­cher Dosen und Medikamenten wie Paxlovid rei­ßen anders­wo Lücken. Wenn sich Geburtshilfe nicht rech­net, dann sol­len die Frauen sich halt etwas ein­fal­len lassen.

"Fehlende Ärzte, knap­pes Geld – Geburtsstationen droht das Aus

Von Carolin Eckenfels und Oliver Pietschmann, dpa

Dillenburg/Fritzlar (dpa/lhe) – Die ver­geb­li­che Suche nach Ärztinnen und Ärzten oder auch eine man­geln­de finan­zi­el­le Unterstützung könn­te zur Schließung wei­te­rer Geburtsstationen in Hessen füh­ren. Seit meh­re­ren Wochen ver­su­chen die Dill-Kliniken, drei lei­ten­de Mediziner für die Geburtshilfe am Standort Dillenburg zu fin­den, damit die Abteilung wei­ter­be­trie­ben wer­den kann. Im Hospital zum Heiligen Geist im nord­hes­si­schen Fritzlar muss die Geburtsklinik aus den eige­nen Finanztöpfen quer­fi­nan­ziert wer­den, weil es hier, anders als in ande­ren Krankenhäusern, kei­ne pau­scha­le Förderung dafür gibt.

Hintergrund für das dro­hen­de Aus in Dillenburg ist einer Klinik-Sprecherin zufol­ge, dass eine Ärztin gekün­digt hat und zwei wei­te­re Mediziner vor der Rente ste­hen. Die Geburtsstation ist dem­nach aktu­ell eine rei­ne Belegabteilung, für die das so genann­te koope­ra­ti­ve Belegarztsystem gilt. «Das bedeu­tet, dass recht­lich gere­gelt ist, dass min­des­tens drei Fachärzte beleg­ärzt­lich tätig sein müs­sen.» Die Klinik schöp­fe alle Möglichkeiten aus, um die aus­ge­schrie­be­nen Stellen zu beset­zen. Leider sei­en alle Maßnahmen bis­her nicht sehr erfolg­ver­spre­chend gewe­sen. «Diese Entwicklung ent­spricht einem bun­des­wei­ten Trend. In den ver­gan­ge­nen Jahren muss­ten deutsch­land­weit geburts­hilf­li­che Klinken schlie­ßen, da der ärzt­li­che Nachwuchs fehlt.»

In Hessen gin­gen in den zurück­lie­gen­den zehn Jahren die Lichter in 13 Geburtshilfestationen von Kliniken aus. Aktuell gibt es nach Angaben des Sozialministeriums 43 Krankenhäuser, in denen Hessinnen ihre Kinder zur Welt brin­gen kön­nen. Das Ministerium führt als Gründe für die Schließungen an, dass zum einen das pau­scha­le Abrechnungssystem für Krankenhäuser eine mög­lichst hohe Zahl von Geburten erfor­de­re, um die Stationen wirt­schaft­lich betrei­ben zu kön­nen. «Dies stellt beson­ders Kliniken im länd­li­chen Raum vor wirt­schaft­li­che Herausforderungen. Zum ande­ren führt der Mangel an Personal zu Schließungen von Geburtshilfen.»

Ob und wann es in Dillenburg soweit sein könn­te, ist der Klinik-Sprecherin zufol­ge noch offen. Alternativen zum dro­hen­den Aus sei­en in Prüfung. Kommt es zur Schließung, müss­ten die wer­den­den Mütter deut­lich wei­te­re Wege in ein Krankenhaus zurück­le­gen: nach Siegen etwa, nach Marburg, Wetzlar oder Gießen. Das wür­de Fahrtzeiten von min­des­tens 30 Minuten bedeuten…

Aus Sicht des Landes ist die Versorgung von Schwangeren in Hessen gesi­chert. Um im länd­li­chen Raum künf­tig mehr Auswahlmöglichkeiten zu schaf­fen, fol­ge das Sozialministerium einer der Handlungsempfehlungen, die mit dem «Runden Tisch Hebammen» erar­bei­tet wor­den sei, und prü­fe der­zeit das Konzept des «Hebammengeleiteten Kreißsaals». Diese wer­den allein von Hebammen geführt.

Die Opposition im Landtag sieht raschen Handlungsbedarf. Die Linke-Fraktion hat­te in die­ser Woche eine Sondersitzung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Thema bean­tragt. Seit 2008 sei­en ein Drittel der Geburtsstationen in hes­si­schen Krankenhäusern geschlos­sen wor­den, sag­te die gesund­heits­po­li­ti­sche Sprecherin Petra Heimer. Was brin­ge ein Runder Tisch «mit vie­len guten Ideen im Ministerium, wenn kaum etwas davon umge­setzt und im länd­li­chen Raum wei­ter die medi­zi­ni­sche Versorgung zusam­men­ge­stri­chen wird?», so Heimer. Die Landesregierung müs­se «mit allen Mitteln dafür Sorge tra­gen, dass ein wohn­ort­na­hes Angebot der Geburtshilfe in allen hes­si­schen Regionen unter Wahrung der Rettungsfristen bestehen bleibt»."

kran​ken​kas​sen​.de ( 02.11.22)