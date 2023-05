Zum Rücktritt von Rochelle Walensky

Am ver­gan­ge­nen Freitag kam erst die Nachricht vom Beschluss der WHO über das Ende von C19 als „Public Health Emergency of International Concern“ und dann die von Rochelle Walenskys Rücktritt von ihrem Posten als CDC-Direktorin. Diese US-Behörde hat auch über die USA hin­aus Bedeutung auf­grund ihres Einflusses auf die WHO und ihrer Vorbildfunktion für das RKI.

In der offi­zi­el­len „Erklärung von Präsident Biden zu Dr. Rochelle Walensky“ hieß es:

„Dr. Walensky hat mit ihrem stand­haf­ten und uner­schüt­ter­li­chen Fokus auf die Gesundheit jedes Amerikaners Leben geret­tet. Als Direktorin der CDC lei­te­te sie eine kom­ple­xe Organisation an vor­ders­ter Front einer Pandemie, die es nur ein­mal in einer Generation gibt, mit Ehrlichkeit und Integrität. Sie hat unse­re bes­ten Wissenschaftler und Experten für öffent­li­che Gesundheit zusam­men­ge­stellt, um das Blatt in den drin­gen­den Krisen zu wen­den, mit denen wir kon­fron­tiert sind.“

Walensky begann ihre Tätigkeit bei den CDC am 20. Januar 2021 – am Tag der Vereidigung von Biden als 46. US-Präsident – und folg­te auf Robert Redfield, der seit 2018 im Amt war. Die Kürze ihrer Amtszeit und ihr Alter noch weit dies­seits der Pensionierung wer­fen Fragen nach dem Grund ihres Rücktritts auf. Sonst ist es meist irgend­was mit Familie, aber nicht ein­mal das wur­de genannt.

„Walensky gab kei­nen bestimm­ten Grund für ihren Rücktritt an, außer dass das Abflauen der COVID-19-Pandemie ein guter Zeitpunkt für einen Übergang war. […]

Walensky stell­te in einer E‑Mail an ihre Mitarbeiter fest, dass die Agentur mehr als 670 Millionen COVID-19-Impfstoffdosen ver­ab­reicht, kli­ni­sche Anleitungen zur Impfung gege­ben und Schulen und Unternehmen wäh­rend der gesam­ten Pandemie bera­ten habe.

Wie Dr. Anthony Fauci, der Ende letz­ten Jahres zurück­trat, war Walensky unter Beschuss gera­ten, weil sie wich­ti­ge wis­sen­schaft­li­che Erkenntnisse gegen­über der ame­ri­ka­ni­schen Öffentlichkeit und in Kongressaussagen falsch dar­ge­stellt hat­te, als sie die­se Anleitung gab.

Am bekann­tes­ten ist viel­leicht, dass sie MSNBC im März 2021 sag­te, dass Menschen, die geimpft sind, ‚das Virus nicht in sich tra­gen und nicht krank wer­den‘, basie­rend auf kli­ni­schen Studien und rea­len Daten, die von den CDC gesam­melt wurden.

Die CDC waren gezwun­gen, ihre Aussagen eini­ge Tage spä­ter zurück­zu­neh­men. Diese Botschaft war jedoch immer noch die Grundlage für die Impfpflicht, die spä­ter in die­sem Jahr von der Biden-Regierung, Unternehmen, Universitäten und öffent­li­chen Einrichtungen im gan­zen Land auf­er­legt wurden.

Erst die­se Woche ver­mied es Walensky, als sie bei der Anhörung des Senatsausschusses zur Vorbereitung auf den nächs­ten Notfall im Bereich der öffent­li­chen Gesundheit aus­sag­te, direk­te Fragen zur Rolle der Top-Berater bei der Beratung von Biden zur Impfpflicht zu beantworten. […]

Im Juni 2021 sag­te Walensky gegen­über ‚Good Morning America‘, dass das Risiko einer Myokarditis äußerst sel­ten sei und es über­wäl­ti­gen­de Daten gebe, dass die Impfstoffe für Kinder sicher sei­en, selbst nach­dem Hunderte von Fällen von Myokarditis gemel­det wor­den wor­den waren und die CDC seit Februar von einem Sicherheitssignal bewusst Kenntnis hatten. […]

Unter Walensky gaben die CDC auch fal­sche Informationen über die Überwachung der Impfstoffsicherheit, nah­men die COVID-19-Impfstoffe trotz bekann­ter Schäden in den Impfplan für Kinder auf, hiel­ten Daten über Auffrischungsimpfungen gegen­über den eige­nen Beratern der Behörde zurück und sag­ten schwan­ge­ren Frauen, dass der Impfstoff sicher sei – nur weni­ge Tage spä­ter hat Pfizer Berichten zufol­ge einen Bericht fer­tig­ge­stellt, der demons­triert, dass dies nicht der Fall war, was unter ande­rem Kritiker empört hat.“

Es ist aller­dings anzu­neh­men, dass auch die­se schwer­wie­gen­den Fehler nicht der Grund für ihren Rücktritt waren und es nach ihr genau­so wei­ter­ge­hen wird wie mit ihr, da die­se Fehler immer noch nicht als sol­che aner­kannt sind. Es gibt aber noch einen wei­te­ren mög­li­chen Rücktrittsgrund, den Sasha Latypova in „Gute Nachrichten am Freitag“ nann­te:

„Laut einer von Lisa McGee bei Vaxxchoice ein­ge­reich­ten Beschwerde wur­de Walensky nie ord­nungs­ge­mäß ver­ei­digt, als sie in ihr Büro beru­fen wur­de, und ihre unter­schrie­be­ne eides­statt­li­che Erklärung besag­te, dass sie KEINE Direktorin von CDC, son­dern ein Senior Advisor war. Ich weiß nicht, ob ihr Rücktritt damit zusam­men­hängt, aber man kann es hoffen.“

Latypova ver­wies auf das Dokument, in dem die­ses Anschreiben und die­se Urkundenkopie (Ausschnitte) ent­hal­ten sind, die McGee auf ihre Anfrage nach dem Informations-Freiheitsgesetz (FOIA) erhal­ten hat:

+++++++++

Danach war Walensky nur „Leitende Beraterin“, aber kei­ne CDC-Direktorin, was nun u.a. die Fragen auf­wirft, ob die CDC die „Corona-Krise“ zeit­wei­se direk­tor­los ver­bracht haben und wovon Walensky nun genau zurück­ge­tre­ten ist.

Hierzulande ist man inzwi­schen eini­ges gewohnt, was z.B. den Lebenslauf des amtie­ren­den Gesundheitsministers angeht oder die vie­len Fragen bezüg­lich der Dissertation des obers­ten Corona-Virologen. Von McGees FOIA-Anfrage ist aber nicht nur Walensky betrof­fen, son­dern fast die gesam­te Regierungsriege außer dem Präsidenten, des­sen Vereidigung öffent­lich war, wäh­rend von FDA-Leitern über diver­se Minister bis zur Vizepräsidentin kein Nachweis für erfor­der­li­che Eide erbracht wur­de. Bisher wur­den von die­sen Personen ent­we­der gar kei­ne oder unvoll­stän­di­ge Dokumente frei­ge­ge­ben und nun geht es um die „Petition for writ of quo war­ran­to“: dies „ist ein Rechtsmittel des Common Law, das ver­wen­det wird, um das Recht einer Person anzu­fech­ten, ein öffent­li­ches Amt oder ein Unternehmensamt zu beklei­den.“ Walensky, die ganz oben auf die­ser Liste steht, ist dem mög­li­cher­wei­se zuvor­ge­kom­men, zumal sie dem­nach nicht ein­mal nach­wei­sen kann, jemals CDC-Direktorin gewe­sen zu sein.