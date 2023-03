Aktuelles aus den Tollhäusern (22.3.23)

Schier gar nichts zu Coro­na ist zu lesen in den bewähr­ten "DPA-News aus Gesund­heits­we­sen" vom 21. und 22. März. In den Toll­häu­sern ent­steht aber auch so Lesenswertes:

»Unicef: Nach Flut fehlt Mil­lio­nen Paki­sta­nern sau­be­res Trinkwasser

Islam­abad (dpa) – Rund sechs Mona­te nach der Flut­ka­ta­stro­phe in Paki­stan haben Mil­lio­nen Men­schen in den betrof­fe­nen Gebie­ten noch immer kei­nen Zugang zu sau­be­rem Trink­was­ser. Das teil­te die Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on Unicef am Diens­tag mit. Mehr als fünf Mil­lio­nen Men­schen müs­sen dem Bericht zufol­ge seit dem Hoch­was­ser im ver­gan­ge­nen Som­mer ver­schmutz­tes Was­ser trinken..

In dem ver­schmut­zen Was­ser brei­ten sich Krank­hei­ten wie Durch­fall, Mala­ria oder Cho­le­ra aus…«

kran​ken​kas​sen​.de



Da hat zum Glück Biontech irgend­was mit mRNA in der Pipe­line. Es liegt nahe, daß die Ent­wick­lungs­hil­fe­mi­nis­te­rin ent­spre­chen­de For­schun­gen finanziert.

»Umwelt­schutz in neu­er Dimen­si­on: Rie­si­ger Sub­stanz­grup­pe droht Verbot

In der EU könn­te bald eine rie­si­ge Grup­pe von Che­mi­ka­li­en ver­bo­ten sein. Es geht um den Schutz von Umwelt und Gesund­heit. Die Indus­trie hält wenig von dem Schritt. Streit ist vorprogrammiert…«

kran​ken​kas​sen​.de



Ich rate mal, wie der Streit aus­geht. Man soll­te die Sache der EMA über­tra­gen. Die haben Ahnung vom Inver­kehr­brin­gen gefähr­li­cher Sub­stan­zen. Das PEI hilft gerne.

"Kein Mut­ter­schutz für Selb­stän­di­ge – Tisch­le­rin kämpft für Reform

… «Als schwan­ge­re Unter­neh­me­rin pas­se ich nicht ins Sys­tem», hat sie festgestellt…

[Selb­stän­di­ge] müs­sen eine pri­va­ten [sic] Kran­ken­ta­ge­geld­ver­si­che­rung abschlie­ßen, und dort gilt es War­te­zei­ten zu beach­ten. Die Schwan­ger­schaft muss also gut geplant sein…"

kran​ken​kas​sen​.de



Sozia­lis­ti­sche Plan­wirt­schaft, wohin man blickt.

»Jagd­ver­band warnt vor Zecken­ge­fahr: Fäl­le von Hun­de-Mala­ria stei­gen«

Biontech kann sich aber nicht um alles kümmern.

"Stein­mei­er: Gesund­heit­li­che Ungleich­heit beein­flusst Zusammenhalt

… Stein­mei­er dank­te den Beschäf­tig­ten und Ehren­amt­li­chen in der Gesund­heits­ver­sor­gung für ihre Arbeit. «Was Sie tun, das darf uns nicht aus dem Blick gera­ten in Zei­ten, in denen der Krieg auch die poli­ti­schen Prio­ri­tä­ten neu ord­net, in Zei­ten, in denen Inves­ti­tio­nen zum Schutz unse­res Pla­ne­ten immer drän­gen­der wer­den», sag­te der Bundespräsident…"

kran​ken​kas​sen​.de



Es gibt eben Wich­ti­ge­res, meint das wan­deln­de Brech­mit­tel. Krieg und Frack­ing zum Beispiel.

»Sozi­al­me­di­zi­ner Tra­bert: Lind­ner fehlt Wil­le zur Armuts­be­kämp­fung«

Der ist gut. "Dem Wolf fehlt Wil­le zu Schutz­maß­nah­men für Scha­fe", gin­ge auch. Das "Eure Armut kotzt mich an" ist aller­dings schon älter und war als "Abo­mi­no pau­pe­ros" im alten Pom­pe­ji bekannt.

"Gro­ße Erwar­tun­gen: Weg frei für Kli­nik­ver­bund Mannheim/Heidelberg

Gibt es in Mannheim/Heidelberg bald ein neu­es Leucht­turm­pro­jekt der Medizin?…

«Mit die­ser Ent­schei­dung sichert die Lan­des­re­gie­rung die Uni­ver­si­täts­me­di­zin Mann­heim und stärkt den Gesund­heits­stand­ort Baden-Würt­tem­berg», sag­te [die grü­ne Wis­sen­schafts­mi­nis­te­rin] Olschowski…

Grü­nen-Land­tags-Frak­ti­ons­chef Andre­as Schwarz mein­te: «Wir möch­ten einen Ort schaf­fen, an dem Unter­neh­men der Gesund­heits­wirt­schaft, inno­va­ti­ve For­schungs­la­bo­re und die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten ihre Stär­ken bün­deln können.»…"

kran​ken​kas​sen​.de



Die Rei­hen­fol­ge ist gut getroffen.

»Coro­na-Imp­fun­gen sol­len auf brei­te­rer Front gra­tis mög­lich bleiben

Ber­lin (dpa) – Die Coro­na-Imp­fun­gen in Deutsch­land sol­len zu Ostern in die regu­lä­re Gesund­heits­ver­sor­gung über­ge­hen. Dabei sol­len auch vom 8. April an Imp­fun­gen auf brei­te­rer Front kos­ten­los mög­lich sein, wie aus einem Ver­ord­nungs­ent­wurf des Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­ums hervorgeht…«

kran​ken​kas​sen​.de



Von der ande­ren Front, an der noch ganz ande­re Sum­men ver­brannt wer­den, hört man gera­de nicht mehr so viel. Der Begriff bleibt wenigs­tens im Gespräch. Über­ra­schend ist, daß erst­mals '"ärzt­li­che Indi­ka­ti­ons­stel­lung und indi­vi­du­el­le Nut­zen-Risi­ko-Abwä­gung" erfor­der­lich sein sollen.

»Die neue Boris-Show: John­sons poli­ti­scher Schicksalstag

Von Bene­dikt von Imhoff, dpa«

Ich habe tat­säch­lich Bene­dikt von Impf­stoff gelesen.

»Mag­de­bur­ger For­scher kön­nen in feins­te Hirn­struk­tu­ren blicken

Mag­de­burg (dpa/sa) – Er ermög­licht Ein­bli­cke in feins­te Struk­tu­ren des mensch­li­chen Gehirns: Die Uni­ver­si­tät Mag­de­burg hat am Mitt­woch offi­zi­ell Euro­pas leis­tungs­stärks­ten 7‑Tes­la-Magnet­re­so­nanz­to­mo­gra­fen in Betrieb genom­men. Neu­ro­wis­sen­schaft­ler erhof­fen sich von des­sen Ein­satz ein noch bes­se­res Ver­ständ­nis des Gehirns und von Krank­hei­ten, erklär­te die Universität…«

kran​ken​kas​sen​.de



Nein, Hirn-MRTs wer­den noch nicht ver­pflich­tend im Rei­se­zer­ti­fi­kat ver­merkt. Und nein, das Teil kommt nicht von Elon Musk. Wobei… Die­se VT ver­brei­te­te am 1.12.22 geo​.de: "Elon Musk will Men­schen einen Chip ins Gehirn pflan­zen".

»Johan­ni­ter stel­len neu­en Fahr­si­mu­la­tor für Ret­tungs­wa­gen vor

Han­no­ver (dpa/lni) – Ret­tungs­kräf­te der Johan­ni­ter in Nie­der­sach­sen kön­nen Ein­satz­fahr­ten künf­tig digi­tal üben…

Grund für die Anschaf­fung ist den Anga­ben zufol­ge die stei­gen­de Ver­kehrs­dich­te und die damit zuneh­men­de Unfallgefahr…

Er ist unter ande­rem mit einem dyna­mi­schen Fah­rer­sitz, Blin­kern und drei Moni­to­ren sowie einer VR-Bril­le ausgestattet…«

kran​ken​kas​sen​.de



Ich sag ja, Digi­ta­li­sie­rung und Simu­la­ti­on lösen alle Probleme.

"Rekord­di­vi­den­de für Aktio­nä­re von Carl Zeiss Meditec

Jena (dpa) – Der Medi­zin­tech­nik-Kon­zern Carl Zeiss Medi­tec betei­ligt sei­ne Aktio­nä­re mit einer Rekord­di­vi­den­de am Gewinn des zurück­lie­gen­den Geschäftsjahres…

Der Thü­rin­ger Her­stel­ler von OP-Mikro­sko­pen, Lasern und Lin­sen für die Augen­heil­kun­de hat­te in dem im Sep­tem­ber 2022 abge­schlos­se­nen Geschäfts­jahr einen Umsatz von rund 1,9 Mil­li­ar­den Euro ver­bucht, der Bilanz­ge­winn lag bei über 601 Mil­lio­nen Euro. «Mit einer nach­hal­ti­gen Divi­den­den­po­li­tik stel­len wir sicher, dass das Unter­neh­men auch in Zukunft soli­de finan­ziert ist und wir wei­ter in Wachs­tum inves­tie­ren kön­nen», sag­te [Vor­stands­chef] Weber…"

kran​ken​kas​sen​.de



So ist das halt mit den explo­die­ren­den Kos­ten im Gesund­heits­we­sen. Die einen machen Rekord­ge­win­ne, die ande­ren bezah­len sie in der sozia­len Markt­wirt­schaft. "Gesetz­li­che Kran­ken­ver­si­che­rung: Rent­ner müs­sen bis zu 150 Euro mehr zah­len" (n‑tv.de, 16.3.23).

"WHO warnt vor Per­so­nal­kri­se im euro­päi­schen Gesundheitssektor

Kopenhagen/Bukarest (dpa) – Die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on hat vor einer Per­so­nal­kri­se im euro­päi­schen Gesund­heits­sek­tor gewarnt. «Wäh­rend unser vier­tes Jahr mit der Pan­de­mie beginnt, ist unser Gesund­heits­per­so­nal müde, über­las­tet und oft unter­be­zahlt», sag­te der Direk­tor des WHO-Regio­nal­bü­ros Euro­pa, Hans Kluge…"

kran​ken​kas​sen​.de



Völ­lig kon­stru­ier­te Zusam­men­hän­ge: "Inter­view mit Hans Klu­ge: WHO-Euro­pa­chef warnt vor Del­ta-Wel­le – und schließt Emp­feh­lung für Impf­pflicht nicht aus" (han​dels​blatt​.com, 22.7.21). "Nato: Stol­ten­berg kri­ti­siert zu gerin­ge Ver­tei­di­gungs­aus­ga­ben" (zeit​.de, 21.3.23)