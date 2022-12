Die Maske bleibt "antifaschistisch"

Das wis­sen die Leute von "YouGov".

»Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lehnt eine sofor­ti­ge Abschaffung aller noch bestehen­der Maßnahmen gegen Corona ab. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur spre­chen sich 52 Prozent gegen ein bun­des­wei­tes Ende der Maskenpflicht in öffent­li­chen Verkehrsmitteln zum jet­zi­gen Zeitpunkt aus.

60 Prozent leh­nen einen sofor­ti­gen Stopp der min­des­tens fünf­tä­gi­gen Isolationspflicht für Infizierte ab. Fast zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten sagen, die Pandemie sei für sie noch nicht vorbei.

YouGov befrag­te 2041 in Deutschland leben­de Menschen zwi­schen dem 21. und 23. Dezember – kurz bevor der Virologe Christian Drosten die Pandemie für über­wun­den erklär­te…«

124,6 Prozent stimm­ten der Meinung Karl Lauterbachs zu, der Winter sei noch nicht vor­bei. 93 Prozent der AfD-WählerInnen waren aus Prinzip dagegen.

Danke für die­sen Hinweis aus einem Kommentar:

»Civey, YouGov und Co

Wie Umfragen unse­re Meinung beeinflussen

… Da ist zum einen die Kritik an Anbietern wie Civey und YouGov, die zwar Repräsentativität rekla­mie­ren, aber ihre Befragungen auf Online-Panels stüt­zen, also auf Datenbanken mit den Adressen von Menschen, die sich bereit erklärt haben, bei Umfragen mit­zu­ma­chen. Sie sind aber eben­so wenig reprä­sen­ta­tiv für die Bevölkerung wie die Leser von Tageszeitungen oder Online-Portalen, die die Institute regel­mä­ßig zu bestimm­ten Themen befra­gen. In der Regel neh­men Menschen eben nicht frei­wil­lig an Umfragen teil – und wenn doch, dann nur inner­halb ihrer Filterblase…«

cice​ro​.de (30.4.19)



Wer ist YouGov eigentlich?

Wikipedia trägt die­se Informationen bei:

»YouGov ist ein bör­sen­no­tier­tes bri­ti­sches Markt- und Meinungsforschungsinstitut, das inter­na­tio­nal tätig ist. Im Mai 2000 grün­de­ten Stephan Shakespeare und Nadhim Zahawi, der seit 2010 Mitglied des House of Commons für die Conservative Party ist, YouGov mit Sitz in London. Zu den größ­ten Aktionären zäh­len die Investmentgesellschaften BlackRock, Liontrust Asset Management und Standard Life Aberdeen.

Das Unternehmen arbei­tet haupt­säch­lich mit Online-Panel-Umfragen, bei denen die Teilnehmer Incentives in Geldform erhal­ten. Die Daten aus den Befragungen wer­den per Gewichtung an die Bevölkerungsstruktur angepasst.

Indem YouGov in Großbritannien zwi­schen 2000 und 2007 die Ergebnisse fünf bedeu­ten­der Wahlen mit einer Genauigkeit von einem Prozent vor­her­zu­sa­gen ver­moch­te, erwarb es sich den Ruf, die genau­es­ten Prognosen aller bri­ti­schen Meinungsforschungsinstitute zu machen. In der Folge erreg­te das Unternehmen jedoch durch falsch lie­gen­de Prognosen zu viel­be­ach­te­ten Abstimmungen wie dem Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands 2014, der bri­ti­schen Unterhauswahl 2015 und dem Brexit-Referendum Aufmerksamkeit. In der Presse wur­den als Grund dafür bestimm­te metho­di­sche Nachteile der Online-Umfrage vermutet.

YouGov in Deutschland

Auch in Deutschland ist YouGov bei Bundes- und Landtagswahlen für Medienunternehmen im Einsatz. Ihren Sitz hat die deut­sche Tochtergesellschaft YouGov Deutschland GmbH am Rheinufer im Kölner Stadtteil Bayenthal. Neben Wahlumfragen ermit­telt das Unternehmen auch Marktdaten, wie den BrandIndex, der täg­lich das Ansehen von 1000 Marken in Großbritannien, Deutschland, der Türkei und den USA erhebt.«