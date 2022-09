Bundesrechnungshof rechnet mit Lauterbach ab

Prämien an Pflege nicht aus­ge­zahlt, ver­steck­te Subventionen und Betrug mit Tests ermög­licht. Einiges hat er von Spahn gelernt. Auf sued​deut​sche​.de ist am 14.9. zu lesen:

»Kritik am Gesundheitsministerium

Ein Bonus, der nie ankam

… Der Bundesrechnungshof (BRH) hat die Corona-Prämien für Pflegeeinrichtungen geprüft. Die bit­te­re Erkenntnis der Kontrollbehörde für die Staatsfinanzen: Das Verfahren für die Auszahlung der Prämien sei "feh­ler- und miss­brauchs­an­fäl­lig" gewe­sen. So steht es in einem aktu­el­len Prüfbericht des BRH, der die­ser Tage an den Bundestag ging. Der Report liegt der Süddeutschen Zeitung, NDR und WDR vor.

Dem Prüfbericht zufol­ge haben vie­le Pflegekräfte den Bonus offen­bar erst gar nicht bekom­men. Zahlreiche Pflegeeinrichtungen hät­ten "kei­ne Auszahlung der Bundesmittel" bean­tragt, heißt es in dem Report. Andererseits hät­ten man­che Firmeninhaber die staat­li­che Prämie nicht nur für ihre Beschäftigten, son­dern "zu Unrecht" auch für sich selbst gel­tend gemacht.

In die­sem Jahr sol­len Pflegekräfte in Heimen und Kliniken erneut einen Corona-Bonus bekom­men, für den Spahns Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) eine Milliarde Euro auf­wen­den will…

Der Rechnungshof befürch­tet, "dass sich damit die Anfälligkeit des bis­he­ri­gen Verfahrens für Fehler und Missbrauch" beim Pflegebonus fort­setzt. Der BRH zieht über­haupt ein düs­te­res Fazit bei Corona-Hilfsmaßnahmen des Staates für Krankenhäuser, für Pflegekräfte und mit den kos­ten­lo­sen Schnelltests für die Bürgerinnen und Bürger. "In wei­ten Teilen wur­de und wird abseh­ba­rem Missbrauch bei der Mittelverwendung nicht durch Verfahrensregelungen effek­tiv gegen­ge­steu­ert." Die Kritik trifft Spahn eben­so wie Lauterbach.

Dass vie­le Pflegekräfte den Corona-Bonus gar nicht bekä­men, hat­te im Frühjahr bereits die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisiert…

Die AOK teilt mit, Bonus-Anträge von Firmeninhabern für sich selbst habe man erken­nen kön­nen. "Bei Auffälligkeiten folg­te eine ent­spre­chen­de Ablehnung oder Rückforderung. Eine genaue Anzahl ist uns nicht bekannt." Im Jahr 2021 hät­ten die den Krankenkassen ange­glie­der­ten Pflegekassen ins­ge­samt 13,4 Millionen Euro "zu Unrecht gezahl­te Bundesmittel" von den Pflegeeinrichtungen zurück­ge­for­dert. Auch hier hat der Rechnungshof Mängel gefun­den. Einige Kassen hät­ten "zu Unrecht gezahl­te Bundesmittel nicht von den Pflegeeinrichtungen zurückgefordert"…

Versteckte Subventionen für Krankenhäuser

… Der Rechnungshof hat noch mehr am Gesundheitsministerium aus­zu­set­zen: Etwa bei den Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser in Höhe von 15 Milliarden Euro von 2020 bis 2022, weil Behandlungen wegen der Pandemie ver­scho­ben oder aus­ge­setzt wor­den sei­en. Was zu gerin­ge­ren Einnahmen geführt habe. Der BRH betrach­tet das teil­wei­se als ver­steck­te Subvention. So sei­en von Januar bis Mai 2021 "mehr staat­li­che Hilfen an Krankenhäuser" geflos­sen, als die­se pan­de­mie­be­dingt ein­ge­büßt hätten.

Und dann sind da noch die vom Staat erst ganz und jetzt noch weit­ge­hend bezahl­ten Corona-Schnelltests in pri­va­ten Teststationen. Hier gab und gibt es offen­bar immer noch mas­sen­wei­sen Betrug: Stationsbetreiber rech­nen mehr Tests ab, als tat­säch­lich vor­ge­nom­men wur­den. Der Rechnungshof ver­weist auf Angaben von Ermittlungsbehörden, wonach hier teil­wei­se orga­ni­sier­ter Kriminalität vor­lie­ge, die ban­den- und gewerbs­mä­ßig began­gen wer­de. Lauterbach will dem mit einer neu­en Testverordnung ein Ende bereiten.

Lauterbachs neu­es Modell sieht eine drei­stu­fi­ge, aber ziem­lich kom­pli­zier­te Prüfung vor. Nach Ansicht des BRH sei so eine "wir­kungs­vol­le Betrugsbekämpfung" aller­dings "kaum mög­lich".«