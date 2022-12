COVID-19-Chef des Weißen Hauses spielt Einsatz von Masken in "verwirrendem" Interview herunter

So über­schreibt das US-"Faktenchecker"-Portal trut​hor​fic​tion​.com am 21.12.22 einen besorg­ten Bericht. Besonders die Formulierung "Es gibt kei­ne Studie auf der Welt, die zeigt, dass Masken so gut funk­tio­nie­ren", hat man irri­tiert zur Kenntnis genom­men. Es ist zu lesen:

»Der Leiter der Reaktion des Weißen Hauses auf COVID-19, Dr. Ashish K. Jha, spiel­te im Dezember 2022 – im drit­ten Jahr der welt­wei­ten Pandemie – die Bedeutung loka­ler Maskenvorschriften her­un­ter, auch wenn er behaup­te­te, es han­de­le sich nicht um ein "Entweder-Oder" in Bezug auf die Bedeutung von Masken im Vergleich zur Verbesserung der Innenraumbelüftung.

Jha äußer­te sich in einem Interview des Philadelphia Inquirer vom 15. Dezember 2022 zusam­men mit der Gesundheitsbeauftragten der Stadt, Dr. Cheryl Bettigole, und sag­te, dass die Verbesserung der Innenraumbelüftung die "wich­tigs­te lang­fris­ti­ge Maßnahme" sei, die das Weiße Haus für Schulen und Pflegeheime ergrei­fen könne:

"Die Qualität von Innenräumen hat ein­fach nicht die Aufmerksamkeit bekom­men, die sie ver­dient. Die meis­ten Experten sind der Meinung, dass wir alle Atemwegsinfektionen um 30, 60 oder sogar 80 Prozent redu­zie­ren kön­nen, wenn wir eini­ge grund­le­gen­de Investitionen in die Qualität der Innenraumluft täti­gen. Ich mei­ne, die Vorstellung, dass man Atemwegsinfektionen [mit Masken] redu­zie­ren könn­te – es gibt kei­ne Studie auf der Welt, die zeigt, dass Masken so gut funk­tio­nie­ren. Man wird also nie­mals den glei­chen Nutzen aus einer ganz­jäh­ri­gen Maskenpflicht zie­hen kön­nen wie aus einer wesent­li­chen Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen, die zudem viel ein­fa­cher umzu­set­zen ist. Dies ist also ein Bereich, in dem wir viel tun und ver­su­chen, die Menschen zu ermu­ti­gen, die ihnen zur Verfügung ste­hen­den Mittel zu nut­zen, um die­se Investitionen zu täti­gen und die Luftfilterung wirk­lich zu verbessern."

Die Aussage wur­de auf Video auf­ge­zeich­net und von Dr. Lucky Tran auf Twitter gepos­tet, der schnell dar­auf hin­wies, dass die Aussagen an lau­fen­de Desinformationskampagnen anzu­knüp­fen scheinen:

Tatsächlich wur­den seit Beginn der COVID-19-Pandemie wich­ti­ge Desinformationsnarrative ver­brei­tet, die die Verwendung von Masken zur Verhinderung der Ausbreitung des über die Luft über­tra­ge­nen Virus angreifen:

Facebook Fact-Checking Platform Dangerously Labels Mask Meme ‘False,’ Discourages Use of Masks Against Expert Guidelines

"Das ist falsch und eine gefähr­li­che Fehlinformation", schrieb Tran auf der Plattform direkt an Jha. "Sie müs­sen Ihre Aussage zurück­zie­hen und eine Richtigstellung her­aus­ge­ben." Er füg­te hin­zu:

"Der Grund, war­um das Weiße Haus Masken her­un­ter­spie­len und sagen will, dass alles, was wir brau­chen, eine Infrastruktur für die Luftqualität in Innenräumen ist, ist, dass sie damit durch­kom­men wol­len, fast nichts zu tun, und die Menschen dazu brin­gen wol­len, wei­ter zu kon­su­mie­ren und die Schäden der Pandemie zu ignorieren."

Zuvor hat­te Jha in dem Interview die Wirksamkeit von "hoch­wer­ti­gen Masken" gelobt, womit er sich auf KN95- oder N95-Masken im Gegensatz zu Stoffmasken bezog.

"Ich den­ke, die Frage, die wir uns stel­len, lau­tet: 'Funktionieren Masken über­haupt?', und ich den­ke, die Beweise sind ziem­lich ein­deu­tig: Wenn man eine hoch­wer­ti­ge Maske trägt, macht das ein­deu­tig einen Unterschied, und ich glau­be nicht, dass die­se Beweise so umstrit­ten sind", sag­te er.

Die Gesundheits- und Wissenschaftsredakteurin des Inquirer, Letitia Stein, und der Reporter Jason Laughlin gin­gen nicht auf Jhas wider­sprüch­li­che Äußerungen ein. Der Zeitungsartikel, der das Interview zusam­men­fass­te, erwähn­te auch nicht Jhas offen­sicht­li­che Verunglimpfung der Forschung zu den Maskierungsmaßnahmen…

Am sel­ben Tag, an dem Jhas Interview aus­ge­strahlt wur­de, ver­öf­fent­lich­te die Regierung Biden eine Grafik mit dem Titel "Winter COVID-19 pre­pa­red­ness plan", in der die Maskierung nicht erwähnt wurde:

«

(Hervorhebungen in blau nicht im Original.)