"Die Pandemie hat das demokratische Urvertrauen erschüttert"

Unter die­ser Überschrift ver­sam­melt die "Zeit" elf B- bis D‑Promis aus dem Lager des Vakzinismus, die eine Bilanz zie­hen dür­fen. Am 28.12.22 ist auf zeit​.de zu lesen:

Daniel Kehlmann, Schriftsteller:

»Meine Erfahrung: Einerseits zutiefst beein­dru­ckend, wie in Rekordzeit ein Impfstoff ent­wi­ckelt und ein­ge­setzt wur­de. Andererseits die Absurdität nicht aller, aber doch vie­ler der soge­nann­ten nicht-phar­ma­zeu­ti­schen Interventionen…

Meine Lehre: Vertrauen wir der Wissenschaft, aber als einer Methode, nicht einer Doktrin. Vertrauen wir aber nicht immer ihren öffent­li­chen Vertretern, zumal dann nicht, wenn die­se sich als Politiker gerie­ren, ohne aber zu ver­ste­hen, wie Gesellschaft funk­tio­niert…«

Marina Weisband, Grünen-Politikerin:

»Meine Erfahrung: Ich fürch­te, mei­ne Erfahrung war, wie stark wirt­schaft­li­che Interessen häu­fig ande­re Interessen überschreiben…

Meine Lehre: Wir haben uns in die­ser Pandemie an der Nase her­um­füh­ren las­sen von Menschen, die ganz gezielt gesell­schaft­li­chen Konsens zer­schie­ßen woll­ten. Covidleugnung wur­de nach­weis­lich durch auto­ri­tä­re Gruppen finan­ziert und ver­brei­tet, um Vertrauen in Institutionen zu unter­gra­ben…«

Heinrich Bedford-Strohm, lang­jäh­ri­ger Ratsvorsitzender der EKD:

»Meine Erfahrung: Meine wich­tigs­te Erfahrung war die Solidarität der Menschen…

Meine Lehre: Monatelang wur­de in Sondersendungen und Talkshows über die viro­lo­gi­sche Inzidenz gespro­chen. Über die see­li­sche Inzidenz wur­de viel zu wenig gespro­chen. Wie kön­nen wir die Zuversicht behal­ten? Darüber soll­te beim nächs­ten Mal viel frü­her und viel inten­si­ver gere­det wer­den.«

Jens Spahn, Ex-Gesundheitsminister:

»Meine Erfahrung: Mich hat beein­druckt, zu erle­ben, wie viel Kraft ech­ter Zusammenhalt gibt…

Meine Lehre: … Wir müs­sen sou­ve­rä­ner wer­den, weni­ger abhän­gig, zukünf­tig vor allem von China. Denn Abhängigkeit ver­stärkt Krisen und wird frü­her oder spä­ter selbst zu einer Krise.«

Juli Zeh, Schriftstellerin und Juristin:

»Meine Erfahrung: Es hat sich gezeigt, dass wir schlech­ter als gedacht in der Lage sind, drän­gen­de Probleme mit der gebo­te­nen Sachlichkeit zu behan­deln. Das gilt sowohl im poli­ti­schen wie auch im pri­va­ten Bereich…

Meine Lehre: Nicht nur sich aus­brei­ten­de Virenstämme müs­sen ein­ge­dämmt wer­den, son­dern auch die sich aus­brei­ten­de Frustration über unser doch eigent­lich groß­ar­ti­ges System. Passendes Heilmittel für Letzteres wäre eine unbe­ding­te Rückkehr zur Verhältnismäßigkeit im Sprechen und Handeln.«

Den "Bundesschülersprecher" (Promi??) spa­re ich mir. Zu dem Jungkarrieristen sie­he hier eini­ge Beiträge. Auch die sehr sozio­lo­gisch klin­gen­den Phrasen des Soziologen Armin Nassehi über­ge­he ich. Da mit Viola Priesemann eine Zweite aus der Gilde zu Wort kommt, igno­rie­re ich hier auch wei­te­re Worte des Modellierers Dirk Brockmann ("Alle waren für­ein­an­der da").

Andrea Zietzschmann, Kulturmanagerin und Intendantin der Berliner Philharmoniker:

»Meine Erfahrung: Die ers­te und wich­tigs­te Erfahrung: Das Publikum braucht die Kultur und die Kultur das Publikum! Der Zusammenhalt und die Kommunikation zwi­schen den Kulturinstitutionen wur­den in der Pandemie gestärkt…

Meine Lehre: Die Lehren gel­ten nicht nur für Pandemien, son­dern auch für schwe­re Krisen, wie wir sie gera­de durch den rus­si­schen Einmarsch in die Ukraine erle­ben. Die wich­tigs­te Lehre ist, dass man immer in der Kommunikation mit allen Beteiligten blei­ben muss…«

Gesine Schwan, SPD-Politikwissenschaftlerin:

»Meine Erfahrung: … Checks and Balances im demo­kra­ti­schen Entscheidungssystem schie­nen am Anfang zu kom­pli­ziert, haben sich aber in einem not­wen­dig expe­ri­men­tel­len Prozess bewährt.

Meine Lehre: Es ist wich­tig, die Begründungen aller poli­ti­schen Entscheidungen immer offen zu kom­mu­ni­zie­ren, um Misstrauen und Verschwörungsmythen mög­lichst zu ver­mei­den… Damit kann man das Vertrauen erhal­ten. Das auto­kra­ti­sche China ist offen­sicht­lich kei­ne nach­hal­ti­ge Alternative.«

Viola Priesemann, Modelliererin:

»Meine Erfahrung: Das brei­te Interesse an Wissenschaft und kom­ple­xen Zusammenhängen hat mich sehr beein­druckt, genau­so wie das brei­te Verständnis für die grund­le­gen­de "Mechanik" der Pandemie…

Meine Lehre: Klare, dif­fe­ren­zier­te Kommunikation: Hier brau­chen wir erst eine Kartierung der Wissensgrundlage (das "Ist" mit sei­nen Unsicherheiten). Darauf auf­bau­end gibt es ein Spektrum an Handlungsoptionen und Konsequenzen, also Szenarien. Welche Wege dann gewählt wer­den, ist Güterabwägung. Diese drei Ebenen in der Debatte klar zu tren­nen ist essen­zi­ell für Wissenschaft, Medien und Politik, um eine Polarisierung in Zukunft zu ver­rin­gern. In die­sem Sinne hof­fe ich, dass die Debatten lang­sa­mer und bedach­ter wer­den.«

Bei die­sem erbärm­li­chen Niveau bleibt nur mit dem Volksmund fest­zu­stel­len: "Der Zweck heilt alle Wunden". Oder doch eher "Geld hält Leib und Seele zusam­men"? Sicher aber "Irren kommt vor dem Fall" und "Lügen wach­sen nicht in den Himmel". Leider aller­dings nicht "Selbsterkenntnis schän­det nicht".