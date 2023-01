Drosten zu Hintergedanken und Arbeitsplatzabwesenheiten

Es führt kein Weg dar­an vor­bei. Anscheinend wei­gern sich die Menschen vom NDR erst­mals, den "Coronavirus Update"-Podcast mit Christian Drosten zu ver­schrift­li­chen. Jedenfalls liegt bis heu­te von der Sendung am 12.1.23 kein Transkript vor. Ich kann es ihnen nicht übel­neh­men, wenn sie es ableh­nen, die­se Arbeit ohne Gefahrenzulage auf sich zu neh­men. Also bei­ße ich in den süß-sau­ren Apfel und brin­ge zu lesen, was an Scharlatanerie zu hören ist. Gleich zu Beginn heißt es innovativ:

»Die Pandemie zeich­net sich u.a. ja dadurch aus, daß sie außer­sai­so­na­le Wellen macht, daß wir also bei­spiels­wei­se so etwas wie eine Sommerwelle bekom­men von einem Virus, das eigent­lich ja in die Winterzeit gehört. Und das kommt dadurch, daß das Virus sich adjus­tiert…«

»Jetzt haben über die Weihnachtsfeiertage… ein paar Medien gesagt, Drosten erklärt die Pandemie für been­det. Also ich glau­be, alle, die mich kom­mu­ni­zie­ren gehört haben, wis­sen, daß ich sol­che, sagen wir mal, ja, sol­che for­schen Dinge eigent­lich nicht in der Öffentlichkeit sage…«

Ich jeden­falls kann bestä­ti­gen, daß ich nie­mals Derartiges von dem Forscher gehört habe.

Warum ist die von ihm pro­gnos­ti­zier­te Winter-Welle nicht so rich­tig in die Gänge gekom­men? Quasi wegen des Klimawandels:

Herbstwelle ohne Rückenwind kommt nicht in die Gänge, wegen gewisser Netzwerkeffekte

»Dann kam die­ser sehr war­me Oktober, also wir hat­ten im Prinzip einen Sommer im Oktober. Und das hat sicher­lich dazu bei­getra­gen, daß die­se Herbstwelle nicht in den Winter rein­ge­lau­fen ist und Rückenwind bekom­men hat, son­dern eher vor­zei­tig wie­der blo­ckiert wur­de… Und dann ist es nicht mehr in die Gänge gekom­men. Denn da gibt es ja so gewis­se Netzwerkeffekte, die dann unter­kri­tisch wer­den…«

Brauchen wir denn noch Masken, Herr Drosten? Fragt die Interviewpartnerin Korinna Hennig. Nein, aber ja, ant­wor­tet der Meister die­ser Technik:

»Wenn man sich jetzt vor­stellt, der Sockel ist viel höher gewor­den, ja, also die Säule der Übertragungen, der Zahlenwert der Übertragbarkeit, und den­noch haben wir weni­ger Infektionen. Das kommt natür­lich daher, daß die Bevölkerungsimmunität so eine Grundleistung schon erbringt. Und die­se Grundleistung ist der größ­te Anteil an der Übertragungskontrolle, und da kön­nen ja die Masken jetzt nur wie­der den glei­chen Absolutbetrag dazu bei­tra­gen, daß es noch etwas bes­ser kon­trol­liert wird. So, und die­ser Absolutbetrag wird aber anteils­mä­ßig an der Gesamtkontrollkraft viel weni­ger aus­ma­chen als frü­her. Darum ist es also erst mal prin­zi­pi­ell zu erwar­ten, daß die Masken weni­ger nüt­zen als früher.

Vielleicht kann ich das noch ein­mal über einen ande­ren Weg erklä­ren: Es wird mehr infek­tiö­ses Virus aus­ge­schie­den bei die­sen Viren als bei frü­he­ren Viren, die Maske kann aber nur gleich viel Virus auf­hal­ten. Auch da kann man sich wie­der dran klar­ma­chen: Die Maske wird nicht so effi­zi­ent mehr sein…«

Im regulativen Hintergrundgebäude MaskenträgerInnen schützen

»Um das regu­la­ti­ve Hintergrundgebäude zu ver­ste­hen, muß man sich aber klar­ma­chen, es gibt ein­fach Leute, die müs­sen ja auch Zug fah­ren, die müs­sen auch von A nach B kom­men (Hennig: Genau) und denen möch­te man ja die­se unan­ge­neh­me Situation erspa­ren, daß sie sagen, wenn ich mich infi­zie­re, bin ich schlecht dran, ich habe ne Krankheit und ich soll­te mich nicht infi­zie­ren, ich will mich schüt­zen. Aber alles, was ich tun kann, ist, ich sel­ber kann mir ne Maske auf­set­zen und wer­de dann noch viel­leicht schief dabei ange­guckt. Das möch­te man die­sen Leuten eben erspa­ren. Und in einer Sozialsituation im Zug, wo man nicht anders kann, als stun­den­lang da zu sit­zen mit ganz vie­len Leuten, ist es dann doch ein ganz guter sozia­ler Gedanke, wenn alle sich aus Rücksicht ne Maske aufsetzen…»

Frau Hennig schützt mit zwei Masken "Geimpfte", die sonst schwer erkranken

«Hennig: … Bei Risikogruppen, bei Vulnerablen, ist es mit Omikron, weil es so anste­ckend ist, mög­li­cher­wei­se eben nicht getan damit, sich selbst zu schüt­zen, wie ja vie­le sagen "Du kannst ja eine Maske auf­set­zen", son­dern da kön­nen wir ein­fach mit zwei Masken, also sowohl ich tra­ge eine als auch der, der mir gegen­über sitzt und ein hohes Risiko hat, schwer zu erkran­ken an Omikron trotz Impfung, den kann ich damit mit schützen.

Drosten: Genau. Und das ist eben die Rücksichtsüberlegung, die man dabei hat. Das ist doch etwas sehr Schönes, gesell­schaft­lich Adhärentes, Kooperatives, was man sich viel­leicht auch klar machen soll­te, ne. Statt sich drü­ber auf­zu­re­gen, daß man nur noch im Zug ne Maske tra­gen muß…«

Ich habe nach­ge­schla­gen auf fle​xi​kon​.doc​check​.com, der all­ge­mei­ne Sprachgebrauch laut Duden hilft nicht: »Als Adhärenz bezeich­net man in der Medizin die Einhaltung der gemein­sam von Patient und Behandler gesetz­ten Therapieziele im Rahmen des Behandlungsprozesses.«

Für einen sehr kur­zen Augenblick blitzt bei Frau Hennig gesun­der Menschenverstand auf.

»Jetzt fra­gen vie­le "Wie lan­ge sol­len wir das denn noch machen?" Und wir hat­ten doch auch vor­her Viren, die für die Menschen gefähr­lich sind…«

Ein Hintergedanke noch mal: Nicht den gewissen Übungseffekt aufgeben. Dann sind da noch die Arbeitsplatzabwesenheiten

»Drosten: …Also, poli­tisch-regu­la­tiv fin­de ich es im Moment noch sinn­voll, bei­spiels­wei­se allei­ne unter einem ande­ren Hintergedanken noch mal. Wir haben natür­lich jetzt nicht die letz­te Gewißheit, daß wir jetzt in der, sagen wir mal, wirk­lich ende­mi­schen Situation ange­kom­men sind. Es könn­te ja doch noch Überraschungen geben… Also, wenn man jetzt gleich alle Maßnahmen kom­plett fal­len läßt, dann hat man natür­lich auch einen gewis­sen Übungseffekt und einen gewis­sen Bereitschaftseffekt in der Bevölkerung damit dann auch auf­ge­ge­ben. Und das ist viel­leicht jetzt im Moment, in die­ser jet­zi­gen Winterzeit noch mal ein biss­chen risikoreich…

Und dann sind es eben die Arbeitsplatzabwesenheiten, die dann zäh­len, die dann das Zünglein an der Waage sind. Und wenn es hart auf hart käme, dann müß­te man regu­la­tiv-poli­tisch auch noch mal ein biss­chen zurückfahren…«

So, für heu­te gebe ich nach den ers­ten fünf­zehn Minuten auf. Fortsetzung zu den ver­blei­ben­den 90 Minuten folgt.