Gesundheitsministerium Neuseeland: Risiko für Myo-/Perikarditis nach "Impfung" bis zu 25,8 Mal so hoch wie ohne. Erhöhte Inzidenz von akuten Nierenschäden

Unter dem Titel "Adver­se Events Fol­lo­wing the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vac­ci­ne (Pfi­zer-BioNtech) in Aote­aroa New Zea­land" leg­ten Wis­sen­schaft­le­rIn­nen aus dem neu­see­län­di­schen Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um am 20.1.23 eine Stu­die mit höchst bedenk­li­chen Erkennt­nis­sen vor. Da nicht alle "12 uner­wünsch­te Ereig­nis­se von beson­de­rem Inter­es­se" zu nach­hal­ti­gen Schä­den führ­ten, sei "die Sicher­heit des Impf­stoffs unter­mau­ert":

» Zusammenfassung

Hin­ter­grund: Im Febru­ar 2021 star­te­te Neu­see­land sein bis­her größ­tes Immu­ni­sie­rungs­pro­gramm mit dem BNT162b2 mRNA COVID-19-Impf­stoff. Wir woll­ten den Zusam­men­hang zwi­schen 12 uner­wünsch­ten Ereig­nis­sen von beson­de­rem Inter­es­se (AESIs) und einer Pri­mär­do­sis von BNT162b2 in der neu­see­län­di­schen Bevöl­ke­rung im Alter von ≥ 5 Jah­ren vom 19. Febru­ar 2021 bis zum 10. Febru­ar 2022 verstehen.

Metho­den: Unter Ver­wen­dung natio­na­ler elek­tro­ni­scher Gesund­heits­da­ten wur­den die beob­ach­te­ten Raten von AESIs inner­halb eines Risi­ko­be­reichs (0–21 Tage) nach der Imp­fung mit den erwar­te­ten Raten auf der Grund­la­ge von Hin­ter­grund­da­ten (2014 – 2019) ver­gli­chen. Das Inzi­denz­ra­ten­ver­hält­nis (IRR) für jede AESI wur­de mit 95 % Kon­fi­denz­in­ter­val­len (CI) geschätzt und nach Alter ange­passt. Die Risi­ko­dif­fe­renz wur­de berech­net, um die über­schüs­si­ge Anzahl von Ereig­nis­sen pro 100.000 geimpf­te Per­so­nen zu schätzen.

Ergeb­nis­se: Bis zum 10. Febru­ar 2022 wur­den 4.277.163 ers­te und 4.114.364 zwei­te Dosen von BNT162b2 an die berech­tig­te neu­see­län­di­sche Bevöl­ke­rung im Alter von ≥ 5 Jah­ren ver­ab­reicht. Die beob­ach­te­ten Raten der meis­ten AESI nach der Imp­fung unter­schie­den sich sta­tis­tisch nicht von den erwar­te­ten Raten. Die IRR (95 % CI) von Myo-/Pe­ri­kar­di­tis nach der ers­ten Dosis betrug 2,6 (2,2 – 2,9) mit einer Risi­ko­dif­fe­renz (95 % CI) von 1,6 (1,1 – 2,1) pro 100.000 Geimpf­te und 4,1 (3,7 – 4,5) mit einer Risi­ko­dif­fe­renz von 3,2 (2,6 – 3,9) pro 100.000 Geimpf­te nach der zwei­ten Dosis. Die höchs­te IRR betrug 25,8 (95 % CI 15,6–37,9) in der Alters­grup­pe der 5–19-Jährigen nach der zwei­ten Dosis des Impf­stoffs mit schät­zungs­wei­se 5 zusätz­li­chen Myo-/Pe­ri­kar­di­tis-Fäl­len pro 100.000 Geimpf­te. Nach der ers­ten (1,6 (1,5 – 1,6)) und zwei­ten (1,7 (1,6 – 1,7)) Dosis von BNT162b2 wur­de eine erhöh­te Inzi­denz von aku­ten Nie­ren­schä­den (AKI) beobachtet.

Aus­wer­tung: Obwohl sel­ten, wur­de ein sta­tis­tisch signi­fi­kan­ter Zusam­men­hang zwi­schen BNT162­b2-Imp­fung und Myo-/Pe­ri­kar­di­tis und AKI beob­ach­tet. Wäh­rend der Zusam­men­hang zwi­schen BNT162b2 und Myo-/Pe­ri­kar­di­tis inter­na­tio­nal bestä­tigt wur­de, sind wei­te­re Unter­su­chun­gen erfor­der­lich, um den Zusam­men­hang mit AKI zu ver­ste­hen. Es wur­de kein Zusam­men­hang zwi­schen BNT162b2 und den meis­ten der unter­such­ten AESI fest­ge­stellt, was die Sicher­heit des Impf­stoffs unter­mau­ert.

Finan­zie­rung: Die Arbeit, über die in die­ser Ver­öf­fent­li­chung berich­tet wird, wur­de im Rah­men des Impf­stoff- und Immu­ni­sie­rungs­pro­gramms COVID-19 des neu­see­län­di­schen Gesund­heits­mi­nis­te­ri­ums durch­ge­führt. Die Finan­zie­rung die­ses Pro­gramms wur­de von der neu­see­län­di­schen Regie­rung bereit­ge­stellt. Die­se For­schungs­ar­beit erhielt kei­ne spe­zi­fi­schen Zuschüs­se von öffent­li­chen, kom­mer­zi­el­len oder gemein­nüt­zi­gen Einrichtungen.

Erklä­rung der Inter­es­sen: Die Autoren haben kei­ne Inter­es­sen­kon­flik­te offen zu legen.«

Der voll­stän­di­ge Text des Pre­prints ist hier zu laden. Auf­merk­sam auf die Arbeit wur­de ich durch einen Tweet von @holmenkollin am 29.1.23.

»IRR: Incidence Rate Ratio, Inzidenzrate



„Inzi­denz“ ist die Anzahl der Neu­erkran­kun­gen in einem bestimm­ten Zeit­raum. Bei­spiel: Im Janu­ar sind 10 Leh­rer unse­rer Schu­le an Grip­pe erkrankt, dann liegt die Inzi­denz bei „10“. Die „IRR“ (Inci­dence Rate Ratio, das Inzi­denz­ra­ten­ver­hält­nis) gibt nun an, wie­vie­le Neu­erkran­kun­gen es im Ver­hält­nis zu einem bestimm­ten Zeit­raum und einer bestimm­ten Per­so­nen­zahl gibt. An der IRR lässt sich able­sen, wie hoch das Risi­ko für eine bestimm­te Grup­pe (z.B. Leh­rer) ist, in einem bestimm­ten Zeit­raum an einer bestimm­ten Krank­heit zu erkran­ken. IRR 1,0 bedeu­tet, das Risi­ko ist in zwei Grup­pen gleich (z.B. bei Män­nern und Frau­en). IRR > 1 bedeu­tet, das Risi­ko ist für eine Grup­pe erhöht, IRR < 1 zeigt ein ernied­rig­tes Risi­ko an.«

medi​zin​-im​-text​.de



»Was ist ein Inzidenzratenverhältnis (Definition und Beispiel)?

Mit Hil­fe eines Inzi­denz­ra­ten­ver­hält­nis­ses lässt sich die Erkran­kungs­ra­te zwi­schen zwei ver­schie­de­nen Grup­pen vergleichen.

Neh­men wir zum Bei­spiel an, es ist bekannt, dass Men­schen, die rau­chen, mit einer Rate von 7 pro 100 Per­so­nen­jah­re an Lun­gen­krebs erkranken.

Umge­kehrt ist bekannt, dass Men­schen, die nicht rau­chen, mit einer Rate von 1,5 pro 100 Per­so­nen­jah­re an Lun­gen­krebs erkranken.

Wir wür­den das Inzi­denz­ra­ten­ver­hält­nis (oft abge­kürzt als IRR) wie folgt berechnen:

IRR = Inzi­denz­ra­te unter Rau­chern / Inzi­denz­ra­te unter Nichtrauchern IRR = (7/100) / (1,5/100) IRR = 4,67



Wir wür­den die­sen Wert fol­gen­der­ma­ßen inter­pre­tie­ren: Die Lun­gen­krebs­ra­te unter Rau­chern ist 4,67 Mal so hoch wie die Rate unter Nicht­rau­chern…«

sta​to​lo​gy​.org