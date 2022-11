Großbritannien: Matt Hancock entschuldigt sich im Dschungelcamp für Fehler während der Coronapandemie

"Der frü­he­re bri­ti­sche Gesundheitsminister Matt Hancock hat sich in der Sendung »I’m a Cele­brity … Get Me Out of Here!«, bes­ser bekannt als Dschungelcamp, für Verstoße gegen Coronaregeln wäh­rend einer Hochphase der Pandemie ent­schul­digt. Er hof­fe auf Vergebung, sag­te der 44-Jährige in der am spä­ten Freitagabend aus­ge­strahl­ten Sendung.

Hancock war im Juni 2021 zurück­ge­tre­ten, weil er mit einer Affäre mit einer engen Mitarbeiterin die selbst auf­ge­stell­ten Coronaregeln gebro­chen hat­te. »Es war ein Fehler, weil ich mich in jeman­den ver­liebt hat­te«, sag­te er nun. Nachdem ihm eine ande­re Kandidatin erzählt hat­te, dass sie bei der Beerdigung ihrer Tante allei­ne sit­zen muss­te und nie­man­den umar­men durf­te, sag­te Hancock: »Was ich wirk­lich suche, ist ein biss­chen Vergebung. Jeder macht Fehler, und ich habe einen sehr gro­ßen gemacht.«

Hancocks Teilnahme am TV-Dschungelcamp hat­te für hef­ti­ge Kritik gesorgt, da der Ex-Minister noch immer Mitglied des bri­ti­schen Parlaments ist. Seine kon­ser­va­ti­ve Fraktion sus­pen­dier­te ihn.

Am Freitag wur­de der Abgeordnete zum vier­ten Mal in Folge von den TV-Zuschauern für eine soge­nann­te Dschungelprüfung nomi­niert. Bei der drit­ten »Challenge« muss­te Hancock unter ande­rem Kamelpenis essen, was er als »weich und knusp­rig« beschrieb, sowie Schafsvagina und Kuhanus. »Die Konsistenz ist furcht­bar, und man denkt die gan­ze Zeit dar­über nach, was man da isst. Ich emp­feh­le das nicht als Hauptgang«, sag­te Hancock.

Auch Popstar Boy George (61) wur­de zur Prüfung aus­ge­wählt. Er muss­te meh­re­re vege­ta­ri­sche »Spezialitäten« wie ein ver­go­re­nes Entenei essen."

Bei uns wäre das undenkbar.

