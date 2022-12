Lambertys willige Helfer?

»Strafanzeige wegen Verunglimpfung gestellt

"Querdenker" ver­höh­nen tote Jugendamt-Mitarbeiter

Die Stadt Stuttgart geht gegen "Querdenker" vor. Wie Pressesprecher Sven Matis t‑online bestä­tig­te, hat die Stadt Strafanzeige wegen Volksverhetzung und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener erstattet.



Der Hintergrund: Im Stuttgarter Jugendamt waren in den ver­gan­ge­nen Monaten meh­re­re Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ver­stor­ben. Die Stadt hat­te – wie in sol­chen Fällen üblich – Gedenkanzeigen in der "Stuttgarter Zeitung" geschal­tet. Das ver­an­lass­te Impfgegner, auf Telegram, Facebook und Twitter eine Collage der Todesanzeigen mit dem Hashtag "PlötzlichUndUnerwartet" zu ver­brei­ten und anzu­deu­ten, die Mitarbeiter könn­ten auf­grund einer Corona-Impfung gestor­ben sein…«

Natürlich sind für t‑online.de, wo die­se Meldung am 21.12.22 ver­brei­tet wird, alle "Impfgegner" "Querdenker".

Ich wer­de hier nicht die Diskussion über "kon­trol­lier­te Opposition" ent­fa­chen. Dafür gibt es auf die­sem Blog bei den Kommentaren Experten wie Albrecht Zapata. Es wäre naiv zu glau­ben, die "ande­re Seite" wür­de auf U‑Boote auf der Seite der Corona-Kritik ver­zich­ten. Es gibt sie, wie es Rechtsradikale und Reichsbürger gibt, und wahr­schein­lich sind die Grenzen flie­ßend. Ich gehö­re nicht zu denen, die auch den größ­ten Unsinn ver­tei­di­gen, wenn er denn von Leuten kommt, die gegen Masken und Spritzen agie­ren. Die Frage ist, wel­chen Stellenwert man dem bei­mißt. In die­sem Fall den­ke ich, es ist sinn­voll zu erklä­ren, mit sol­cher­art Propaganda nichts zu tun haben zu wol­len. Für mein Verständnis agie­ren hier Leute, die objek­tiv Lamberty & Co. Argumente an die Hand geben.

Ein Beispiel dafür ist Johannes Normann, der genau so einen Tweet abge­setzt hat: