Lauter freie Gesichter

Noch vor ein paar Tagen konn­te man in Ber­lin die­se abstru­se Beob­ach­tung machen: Auf der Bus­fahrt zum wöchent­li­chen kos­ten­lo­sen Mit­tags­kon­zert in der Phil­har­mo­nie (sehr emp­feh­lens­wert) gab es noch eine knap­pe Mehr­heit Ver­mumm­ter. Wenig spä­ter saßen und stan­den hun­der­te Men­schen dicht­ge­drängt im Foy­er des Saa­les und begeis­ter­ten sich an süd- und mit­tel­ame­ri­ka­ni­scher Musik. Es bedurf­te aus­führ­li­cher Recher­che, um die über­aus weni­gen mas­kier­ten Men­schen aus­fin­dig zu machen, deren Ver­gnü­gen offen­bar auch durch einen "MNS" nicht geschmä­lert war. Ich bil­de mir ein, auf der Rück­fahrt saßen wie­der ein paar weni­ger mit Gesichts­ver­hül­lung im Bus.

Und was für ein ange­neh­mes Bild heu­te in der U‑Bahn! Was am Frei­tag noch zöger­lich begon­nen hat­te, war nun wie­der das Nor­ma­le. Ledig­lich eine Hand­voll Mas­kier­ter war zu ent­de­cken. Sie wur­den von den ande­ren Fahr­gäs­ten eben­so tole­riert, wie es umge­kehrt in den letz­ten Mona­ten war.