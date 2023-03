Pfizer, BioNTech und Blotgate

Am 9. Janu­ar 2023 wur­de #Blot­gate von der „whist­le­b­lo­wing lab mou­se“ Jiky­leaks kre­iert, die „CSIRO, Aus­tra­li­en ent­kom­men“ ist und „Offen­le­gun­gen im öffent­li­chen Inter­es­se“ twit­tert. [1] Es ist also jemand, der frü­her bei der „Com­mon­wealth Sci­en­ti­fic and Indus­tri­al Rese­arch Orga­ni­sa­ti­on“ gear­bei­tet hat, der staat­li­chen Behör­de für wis­sen­schaft­li­che und indus­tri­el­le For­schung Aus­tra­li­ens. In die­sem Tweet ging es um eine Labor­me­tho­de namens Wes­tern Blot. [2]

Die­se „come­dy Wes­tern blots“ stam­men aus dem Novem­ber 2020 und sind zusam­men mit ande­ren Abbil­dun­gen die­ser Art im durch­ge­si­cker­ten Doku­ment „COVID-19 Vac­ci­ne (BNT162, PF-07302048) BB-IND 19736 S.2.2 Descrip­ti­on of Mfg Pro­cess and Pro­cess Con­trols (modR­NA) [BNT Mainz and Rent­sch­ler]“ [3] ent­hal­ten. Das Doku­ment war Teil des Antrags von Pfi­zer/BioNTech auf die Not­fall­zu­las­sung (Emer­gen­cy Use Aut­ho­riza­ti­on, EUA) ihres „Impf­stoffs“ bei der US-ame­ri­ka­ni­schen Zulas­sungs­be­hör­de Fede­ral Drug Admi­nis­tra­ti­on (FDA) [4], die am 11. Dezem­ber 2020 geneh­migt wurde.

Wes­tern Blot und „Wes­tern Blot“

Der Wes­tern Blot ist eine seit Jahr­zehn­ten gebräuch­li­che Metho­de, um ein gesuch­tes Pro­te­in (z.B. das Spike-Pro­te­in) in einer Mischung nach­zu­wei­sen. Zunächst wer­den alle Pro­te­ine in die­ser Pro­be so behan­delt, dass sie ihre drei­di­men­sio­na­le Struk­tur ver­lie­ren und nega­tiv gela­den sind, dann wird die­se Mischung auf ein Gel auf­ge­tra­gen, um eine Gel-Elek­tro­pho­re­se (SDS-PAGE) durch­zu­füh­ren. Dabei wird eine Span­nung an das Gel gelegt, und die Pro­te­ine, die oben am nega­ti­ven Pol auf­ge­tra­gen wer­den, wan­dern wegen ihrer nega­ti­ven Ladung nach unten zum Plus­pol. Klei­ne Pro­te­ine wan­dern schnell durch das Gel, gro­ße lang­sam, und Pro­te­ine mit glei­chem Mole­ku­lar­ge­wicht lagern sich zusam­men und bil­den eine Ban­de. Befan­den sich in der Pro­be vie­le Pro­te­ine mit unter­schied­li­chem Mole­ku­lar­ge­wicht, bil­den sich vie­le Ban­den, die ange­färbt wer­den müs­sen, um sicht­bar zu sein; meh­re­re Pro­te­ine mit sehr nah bei­ein­an­der lie­gen­den Mole­ku­lar­ge­wich­ten kön­nen auch eine brei­te Ban­de bil­den. So sieht das gefärb­te Gel nach der Elek­tro­pho­re­se eines ver­spiel­ten Pro­fis [5] aus, die Ban­den sind nicht immer ganz gera­de und auf einer Ebe­ne, ihre Ecken sind gerun­det, sie „lächeln“.

Wenn die Elek­tro­pho­re­se been­det ist und der Nach­weis des gesuch­ten Pro­te­ins fol­gen soll, wer­den die Pro­te­in­ban­den vom Gel auf eine Mem­bran über­tra­gen, auch jetzt sind sie noch unsicht­bar. Die­ser Schritt wird als „Blot­ting“ bezeich­net, und der Begriff Wes­tern Blot bezeich­net die Über­tra­gung von Pro­te­inen auf eine Mem­bran (im Gegen­satz zum Sou­thern und Nor­t­hern Blot, bei denen Nukle­in­säu­ren über­tra­gen wer­den). Auf die Mem­bran mit der über­tra­ge­nen Pro­t­e­in­mi­schung wird eine Lösung mit spe­zi­fi­schen Anti­kör­pern gege­ben, die mit dem­je­ni­gen Pro­te­in reagie­ren, das sich in der Aus­gangs­pro­be befand und das gesucht wird (z.B. Anti‑S gegen das Spike-Pro­te­in). Die­se Anti­kör­per bin­den also nur dar­an, nicht aber an die ande­ren Pro­te­ine in der Probe.

Dann fol­gen die Kon­ju­gat-Anti­kör­per, die wie­der­um mit den Anti­kör­pern reagie­ren, die spe­zi­fisch an die geblot­te­ten Pro­te­ine gebun­den sind. Die Kon­ju­gat-Anti­kör­per tra­gen zudem einen Mar­ker, der eine Farb­re­ak­ti­on ermög­licht und so die Pro­te­in­ban­den mit der an das Pro­te­in gebun­de­nen Anti­kör­per-Ket­te sicht­bar macht. Die­se Ban­den sehen so aus, wie sie vor­her im Gel ent­stan­den sind: mehr oder weni­ger unge­ra­de und nicht der­ma­ßen per­fekt wie das, was der FDA prä­sen­tiert wur­de. Eine erfah­ren­de Wis­sen­schaft­le­rin schreibt dazu, dass es „kei­nen leben­den Men­schen, der so einen Wes­tern Blot pro­du­zie­ren kann“, gibt.

Pro­du­ziert hat die­se „Wes­terns“ auch kein Mensch, denn die Abbil­dun­gen in den EUA-Zulas­sungs­un­ter­la­gen sind Pro­duk­te von „Auto­ma­ted Wes­tern Blots“ (AWBs) mit einem Gerät, in das nur noch Pro­ben und Reagen­zi­en gege­ben wer­den müs­sen, und dann kommt der aus­ge­ruh­te For­scher nach „nur 3 Stun­den“ zurück „zu voll­stän­dig ana­ly­sier­ten und quan­ti­fi­zier­ten Ergeb­nis­sen“, wie es in der Wer­bung heißt. Dazu schreibt Jes­si­ca Rose, die sich „als Hard­core-Wis­sen­schafts-Nerd der alten Schu­le“ bezeich­net, „dass, obwohl die von Pfi­zer pro­du­zier­ten per­fek­ten, groß­ar­ti­gen Wes­tern per se kei­ne Fäl­schung sind, sie sicher­lich auch nicht ‚zuver­läs­sig‘ sind – nach mei­ner Ein­schät­zung. Viel­leicht ist es vor­zu­zie­hen, ein weni­ger star­kes Wort zu ver­wen­den, aber den­noch sind ihre Ergeb­nis­se […] nur Betrü­ger [impos­ters] und müs­sen von einem Men­schen erneut erstellt wer­den.“ [6]

In einem Kom­men­tar zu Jes­si­ca Rose‘s Arti­kel wird noch ergänzt, „dass die­se AWBs […] so ein­fach zu fäl­schen sind. Sie kön­nen die­se nicht als Beweis für irgend­et­was ver­wen­den. Sie sind inter­ne Scree­ning-Vor­rich­tun­gen, um nach Mate­ri­al zu suchen, für das Sie, wenn Sie ver­öf­fent­li­chen, bes­ser den ech­ten Wes­tern haben soll­ten, sonst wür­den (soll­ten) Ihre Rezen­sen­ten Fra­gen stel­len. Genau das hat die FDA nicht getan.“ [7]

In wis­sen­schaft­li­chen Ver­öf­fent­li­chun­gen mit AWBs wird zudem deren Ver­wen­dung gekenn­zeich­net, wäh­rend im EUA-Zulas­sungs­ver­fah­ren fälsch­li­cher­wei­se von Wes­tern Blots die Rede war. Um die bei­den Metho­den aus­ein­an­der zu hal­ten, wer­den im wei­te­ren Text die von Pfi­zer/BioNTech nicht als AWBs gekenn­zeich­ne­ten Abbil­dun­gen als „Wes­tern Blots“ bezeichnet.

„Wes­tern Blots“ für die FDA 2020

Um die EUA in den USA zu erhal­ten, soll­ten Pfi­zer/BioNTech bele­gen, dass die Prä­pa­ra­te aus der Klein­pro­duk­ti­on für die kli­ni­schen Vor­ver­su­che denen ent­spre­chen, die aus der tech­nisch völ­lig ande­ren Groß­pro­duk­ti­on mit dem viel­fa­chen Volu­men stam­men. Dafür wur­den „Wes­tern Blots“ mit jeweils meh­re­ren Char­gen durch­ge­führt, u.a. für die Klein­pro­duk­ti­on R427-P020-2-DS (pro­du­ziert am 17.4.2020 von BioNTech IMFS in Idar-Ober­stein) und für die Groß­pro­duk­ti­on 20Y513C501 (pro­du­ziert am 10.9.2020 von Pfi­zer in Ando­ver, USA). Die Pro­ben­her­stel­lung und ‑wei­ter­be­ar­bei­tung wur­de so beschrie­ben: „Um die Grö­ße des expri­mier­ten Pro­te­ins zu bestim­men, wur­de BNT162b2 DS mit Lipof­ec­ta­min gemischt und dann in HEK-293-Zel­len trans­fi­ziert. Nach der Inku­ba­ti­on wur­den die Zell-Lys­a­te mit­tels Wes­tern Blot unter Ver­wen­dung eines für das SARS-CoV-2-Spike-Pro­te­in spe­zi­fi­schen Anti­kör­pers auf das expri­mier­te Pro­te­in­an­ti­gen unter­sucht.“ [3]

Dies ist eine gan­ze Sei­te mit die­sen „Wes­tern Blots“ aka Jik­ky­leaks‘ „come­dy Wes­tern blots“. [3] In der obe­ren Rei­he wur­den 4 Char­gen (je 2 aus der Klein- und aus der Groß­pro­duk­ti­on) in je 6 Ver­dün­nun­gen getes­tet, und immer ent­stan­den 2 Ban­den. Daher wären 4 x 6 x 2 = 48 ver­schie­de­ne Ban­den zu erwar­ten. Bei ihren Recher­chen stieß Sonia Eli­jah von Tri­al­Si­te jedoch auf „Mate­ri­al, das stark dar­auf hin­deu­tet, dass die Wes­tern Blots von Pfizer/BioNTech fabri­ziert wur­den (copy and pas­te).“ Statt 48 ver­schie­de­ne Ban­den­for­men und ‑lagen zu gene­rie­ren, wie­der­ho­len sich die Struk­tu­ren ein­zeln oder sogar in Grup­pen teil­wei­se mehr­mals (s.u.). [8]

Eine wei­te­re Ana­ly­se (s.o) kommt auf einem etwas ande­ren Wege zu einem ent­spre­chen­den Schluß und deren Autor fügt hin­zu, „dass die­se Blots in einer Soft­ware erstellt wur­den, die für die Simu­la­ti­on von Wes­tern Blots zur Opti­mie­rung der Labor­be­din­gun­gen ent­wi­ckelt wur­de, aber das wür­de immer noch nicht ent­kräf­ten, dass sie betrü­ge­risch waren.“ [9]

Zu ergän­zen ist noch, dass es in die­sem Doku­ment einen wei­te­ren „Wes­tern Blot“ (s.o.) gibt, der zur Mole­ku­lar­ge­wichts-Fest­stel­lung die­nen soll­te. Die Pro­ben­her­stel­lung und ‑wei­ter­be­ar­bei­tung wur­de wort­wört­lich so beschrie­ben wie bei den „come­dy Wes­tern blots“ und mit dem Ergeb­nis war man zufrie­den, denn angeb­lich zeigt es, „dass die Grö­ße des expri­mier­ten Pro­te­ins mit der erwar­te­ten Grö­ße des über­setz­ten Wirk­stoffs BNT162b2 über­ein­stimmt und über alle getes­te­ten Char­gen hin­weg ver­gleich­bar ist.“ [3] Zah­len wer­den weder bei dem erwar­te­ten noch bei dem gemes­se­nen Mole­ku­lar­ge­wicht genannt.

Aller­dings fal­len gro­ße Unter­schie­de auf, wenn man die bei­den „Wes­tern Blots“ der­sel­ben Pro­be sogar in den­sel­ben Ver­dün­nungs­schrit­ten (150 bis 9,4) neben­ein­an­der legt und die Grö­ßen­un­ter­schie­de mit Hil­fe des Mole­ku­lar­ge­wichts-Mar­kers aus­gleicht. Die Mem­bran für die Mole­ku­lar­ge­wichts­be­stim­mung (links) ist län­ger und hat mehr Ban­den, außer­dem stimmt das vor­han­de­ne Ban­den­mus­ter nicht mit dem Blot rechts dane­ben über­ein. Dass auch die Stär­ke der Mar­ker-Ban­den so vari­iert, ist ange­sichts die­ses auto­ma­ti­sier­ten Blot-Sys­tem und der Mole­ku­lar­ge­wichts-Mar­ker, die als fer­ti­ge Mischung mit defi­nier­ten Eigen­schaf­ten gekauft wird, überraschend.

Wes­tern Blots für die EMA 2020/21

Auch im Zusam­men­hang mit der beding­ten Zulas­sung in der EU wur­den „Wes­tern Blots“ gelie­fert, aller­dings erst nach­träg­lich im Som­mer 2021. Die Durch­füh­rung von wei­te­ren Ver­su­chen war in der „Spe­ci­fic Obli­ga­ti­on 1“ (SO1) eine For­de­rung der „Euro­pean Medi­ci­nes Agen­cy“ (EMA) [10], als im Novem­ber 2020 offen­sicht­lich wur­de, dass die Inte­gri­tät (der pro­zen­tua­le Anteil intak­ter an der Gesamt-modR­NA) gesun­ken war: Bei den Vor­ver­su­chen wur­de „Impf­stoff“ mit ca. 78% Inte­gri­tät ver­wen­det, wäh­rend die Inte­gri­tät bei der Mas­sen­pro­duk­ti­on nur noch ca. 55% betrug. Durch­ge­si­cker­te EMA-Mails und wei­te­re Doku­men­te zei­gen nicht nur den enor­men Druck der Poli­tik auf die Zulas­sungs­be­hör­den in den USA und der EU ein­schließ­lich der Abstim­mung unter­ein­an­der, son­dern auch die das Pro­blem der Inte­gri­tät behan­deln­den Dis­kus­sio­nen, Beden­ken, For­de­run­gen und die erstaun­li­che Lösung. [11]

Aus­gangs­punkt war eine Inte­gri­tät von ca. 70% als „Min­dest­gren­ze“, wie aus einem ver­trau­li­chen Pfi­zer-Bericht her­vor­ging. Am 24. Novem­ber schrieb die EMA über die Beden­ken hin­sicht­lich der Inte­gri­tät, die „von den meis­ten Mit­glieds­län­dern geteilt wer­den“, dass die beding­te Zulas­sung „zum Ende des Jah­res“ u.a. an die Lösung des Inte­gri­täts-Pro­blems geknüpft sei, wobei die Lösung mög­li­cher­wei­se „via spe­ci­fic obli­ga­ti­ons“ in die Zukunft ver­scho­ben wer­den könn­te. [11] Bei einem als „streng ver­trau­lich“ ein­ge­stuf­ten „COVID-19 Vac­ci­ne EMA/Rapporteur CMC Mee­ting“ am 26. Novem­ber wur­de gemein­sam die „Geplan­te Ant­wort­stra­te­gie für den Ent­wurf der Haupt­ein­wän­de“ geplant. Unter #2 ging es um die Pro­ble­me mit der Inte­gri­tät, wie aus der gele­ak­ten Prä­sen­ta­ti­on her­vor­geht. [12]

Hier wur­de zwi­schen DS und DP unter­schie­den. DS steht für „Drug Sub­s­tance“, die bei der Klein­pro­duk­ti­on („Pro­cess 1“) in der Grö­ßen­ord­nung von Mil­li­li­tern her­ge­stellt wur­de (eine davon ist R427-P020-2-DS), wäh­rend die DS-Char­gen in der Groß­pro­duk­ti­on („Pro­cess 2“) ein Volu­men von 37,6 Litern haben (eine davon ist 20Y513C501). Aus den DS-Char­gen ent­ste­hen wie­der­um die DP-Char­gen, wobei DP für „Drug Pro­duct“ steht. In die­ser Sit­zung wur­den also unter­schied­li­che Inte­gri­täts-Anfor­de­run­gen für DS und DP dis­ku­tiert, wobei die nied­rigs­te von min­des­tens 50% für das Ver­falls­da­tum des DP galt, wäh­rend die DS min­des­ten 60% errei­chen sollte.

Auf der­sel­ben Sit­zung wur­de der Ver­fall der Inte­gri­tät wäh­rend der Her­stel­lung der DP-Char­gen doku­men­tiert wie bei­spiels­wei­se für die aus DS 20Y513C501 her­vor­ge­gan­ge­ne DP-Char­ge – für die auf der Web­site „How bad is my batch“ 16 Ver­dachts-Todes­fäl­le und 67 ‑Inva­li­di­täts­fäl­le ange­zeigt wer­den. [13] Dem­nach kann eine DS mit 50% Inte­gri­tät kein DP mit glei­cher Inte­gri­tät lie­fern, doch genau da war bereits die Gren­ze gezo­gen worden.

Schon am 20. Novem­ber hat­te die Pfi­zer-Beauf­trag­te den Ver­trag mit der EU unter­schrie­ben, wo im dazu­ge­hö­ri­gen „Attach­ment 1: Spe­ci­fi­ca­ti­ons“ sowohl für die DS als auch für das DP die erfor­der­li­che Inte­gri­tät mit nur 50% ange­ge­ben ist. Das bedeu­tet im Umkehr­schluß die Akzep­tanz eines Prä­pa­rats mit 50% „pro­dukt­be­ding­ten Ver­un­rei­ni­gun­gen“ (wie die unvoll­stän­di­ge modR­NA auch bezeich­net wird). Damit war die Inte­gri­tät genau­so nied­rig, wie sie von Pfi­zers „Spe­ci­fi­ca­ti­on Review Team“, von dem das „Attach­ment 1“ stammt, schon im August 2020 anvi­siert wur­de. Und irgend­wo, irgend­wann unter­schrieb die EU-Gesund­heits­kom­mis­sa­rin Stel­la Kyria­ki­des, obwohl vie­le wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen gar nicht vor­la­gen und teil­wei­se als „Spe­ci­fic Obli­ga­ti­ons“ in die Fol­ge­jah­re ver­la­gert wur­den – für einen „Impf­stoff“, der im Ver­trag defi­niert wird als modR­NA, „die ein opti­mier­tes Spike-Gly­ko­pro­te­in (S) von SARS-CoV‑2 in vol­ler Län­ge kodiert“. [14]

Auch wenn sie es auf dem Doku­ment ver­säumt hat, Ort und Datum ein­zu­set­zen, war es der Kom­mis­sa­rin doch wich­tig, ihren Twitt­ter-Fol­lo­wern mit­zu­tei­len, dass sie eben­falls am 20. Novem­ber 2020 unter­schrie­ben hat, und zwar in Brüs­sel. [15]

Man kann sich fra­gen, ob sie nur wegen des „siche­ren und wirk­sa­men Weges aus der Pan­de­mie“ so zufrie­den in die Kame­ra schaut oder sie auch noch ganz eige­ne Grün­de dafür hat­te. Bei­spiels­wei­se die, über die der EU-Par­la­men­ta­ri­er Mar­tin Son­ne­born schrieb: „Mei­nes Wis­sens hat die zyprio­ti­sche Gesund­heits­kom­mis­sa­rin Stel­la Kyria­ki­des den Ein­gang von 4 Mil­lio­nen Euro auf ihrem Fami­li­en­kon­to, kurz nach Unter­zeich­nung der Impf­stoff-Ver­trä­ge, bis heu­te nicht schlüs­sig erklä­ren kön­nen.“ [16]

„Wes­tern Blots“ für die EMA 2021

Zur Erfül­lung der SO1 soll­ten „zur Ver­voll­stän­di­gung der Cha­rak­te­ri­sie­rung des Wirk­stoffs und des Fer­tig­arz­nei­mit­tel“ im Juli 2021 zusätz­li­che Daten vor­ge­legt wer­den. Für SO1a und 1b wur­den „Wes­tern Blots“ der DS aus der Klein- und Groß­pro­duk­ti­on durch­ge­führt, und zwar wie­der mit den Char­gen R427-P020.2‑DS aus dem April 2020 für „Pro­zess 1“ und 20Y513C501 aus dem Sep­tem­ber 2020 für „Pro­zess 2“. Für die irgend­wann im Zeit­raum Sep­tem­ber 2020 bis Juli 2021 statt­ge­fun­de­nen Unter­su­chun­gen wur­den also 5 bis 15 bzw. 0 bis 10 Mona­te alte Sub­stan­zen ver­wen­det. Der „Wes­tern Blot“ sieht wie­der per­fekt aus, abge­se­hen davon, dass er in sei­ner poin­ti­lis­ti­sche Optik an Pho­to­shop-Dithe­ring erin­nert. [17]

Mit einer Trenn­tech­nik (Ionen­paar-RP-HPLC) wur­de die modR­NA als „Peak 1“ (unvoll­stän­di­ge Sequen­zen) und gro­ßer „Peak 2“ (voll­stän­di­ge Sequen­zen mit etwa 4300 Nukleo­ti­den) unter­scheid­bar gemacht und das Mate­ri­al hin­ter die­sen bei­den Peaks wur­de mit dem „Wes­tern Blot“ wei­ter unter­sucht. Dadurch soll­te nach­ge­wie­sen wer­den, dass modR­NA in unvoll­stän­di­gen Sequen­zen nicht trans­la­tiert wird, dass dar­aus also kei­ne unvoll­stän­di­gen Pro­te­ine gebil­det wer­den. Es ergab sich wie gewünscht ein Para­de­bei­spiel für „here you see, here you don‘t“.

Das unte­re Dia­gramm wur­de bei dem „streng ver­trau­li­chen“ Tref­fen am 26. Novem­ber 2020 so beschrie­ben: „Die Elek­tro­phe­ro­gram­me zum Ver­gleich der Arz­nei­mit­tel­char­gen [drug sub­s­tance bat­ches] von Pro­zess 1 und Pro­zess 2 […] wer­den vor­ge­legt.“ [12]

Die Zah­len an der x‑Achse geben die Anzahl der Nukleo­ti­de an, die im gro­ßen „Peak 2“ bei 4300 lie­gen, was der voll­stän­di­gen modR­NA ent­spre­chen soll. Die Peaks links davon zei­gen die unvoll­stän­di­gen Sequen­zen in unter­schied­li­chem Aus­maß bei unter­schied­li­cher Anzahl von Nukleo­ti­den. Die für die Ana­ly­se ver­wen­de­te DS-Char­ge 20Y513C501 (grün) ist bei den „pro­dukt­be­ding­ten Ver­un­rei­ni­gun­gen“ beson­ders flach und es wäre inter­es­sant zu wis­sen, wie sie und die ande­ren Char­gen nicht nur im „Wes­tern Blot“, son­dern auch im Wes­tern Blot aus­se­hen wür­den; auch für die DP-Char­gen mit der wei­ter gesun­ke­nen Inte­gri­tät wäre das von Interesse.

Wei­ter­hin soll­te der EMA gezeigt wer­den, dass die Trans­la­ti­on zu Pro­te­inen nur erfolgt, wenn die modR­NA sowohl Start­si­gnal („cap“) als auch Stop­si­gnal („tail“) besitzt. Dafür wur­den wei­te­re „Wes­tern Blots“ durch­ge­führt, die mehr Fra­gen auf­wer­fen als sie Ant­wor­ten liefern.

Unter­sucht wur­de hier eine nicht defi­nier­te „Drug Sub­s­tance“ in ver­schie­de­nen Kon­zen­tra­tio­nen. Die­se Sub­stanz kann also sowohl aus „Pro­cess 1“ als auch aus „Pro­cess 2“ stam­men, was hin­sicht­lich der „pro­dukt­be­ding­ten Ver­un­rei­ni­gun­gen“ einen deut­li­chen Unter­schied macht.

Zur bes­se­ren Ver­gleich­bar­keit wur­den Tei­le aus Abb. 5 und 6 in einer Abbil­dung kom­bi­niert und (s.u.). Links im Bild ist jeweils die Mar­ker­mi­schung zu sehen, mit der die Mole­ku­lar­ge­wich­te ange­zeigt wer­den und es ist wie bei den FDA-Doku­men­ten selt­sam, dass ihre Ban­den­stär­ke in den bei­den Blots der­ma­ßen unter­schied­lich aus­fällt. Noch erstaun­li­cher ist, dass die­sel­ben Ver­dün­nun­gen der DS so unter­schied­li­che Ergeb­nis­se lie­fern sol­len, denn die Ban­den für die „Drug Sub­s­tance“ mit dem „Anti-S2 anti­bo­dy“ (links) müß­ten sich auf bei­den Blots genau­so ent­spre­chen wie die der „Drug Sub­s­tance“ mit dem „Anti-S1 anti­bo­dy“ (rechts), was offen­sicht­lich aber nicht der Fall ist. Dass sich die Ban­den­stär­ken auch noch ver­schie­ben und die inten­si­ve­re mal oben und mal unten in der Spur sitzt, ist ein wei­te­res Mira­kel. Und dass die Repro­duk­ti­on der „Wes­tern Blots“ in die­sen bei­den Abbil­dun­gen in so unter­schied­lich Grö­ßen erfolgt ist, ist min­des­tens unschön.

Die­se „Wes­tern Blots“ soll­ten bewei­sen, dass nur kom­plet­te Sequen­zen mit „cap“ und „tail“ zur Bil­dung von Pro­te­inen füh­ren kön­nen und die Teil­stü­cke bedeu­tungs­los sind, wie Pfi­zer/BioNTech schon im Novem­ber behaup­tet hat­ten: „Die wich­tigs­ten Frag­men­te sind bei bei­den Ver­fah­ren gleich. Es ist nicht zu erwar­ten, dass ver­kürz­te Tran­skrip­te die Sicher­heit beein­träch­ti­gen, da sie abge­baut oder nicht trans­la­tiert wer­den.“ [12] Die EMA schloß sich die­ser Auf­fas­sung an.

Um SO1c zu erfül­len, hieß es sei­tens der EMA: „Es sind zusätz­li­che Daten für den Wirk­stoff vor­zu­le­gen, um die Iden­ti­tät der beob­ach­te­ten Wes­tern Blot (WB)-Banden zu bestä­ti­gen, die durch den In-vitro-Expres­si­ons­ver­such erhal­ten wur­den.“ [10] Hier ging es um das genaue Mole­kluar­ge­wicht des durch die modR­NA gene­rier­ten Pro­te­ins und es soll­te geklärt wer­den, wie sich die dar­in ein­ge­bun­de­nen Koh­len­hy­dra­te dar­auf aus­wir­ken. Das Mole­ku­lar­ge­wicht für das Spike-Pro­te­in des „Impf­stoffs“ wird mit 141 kDa ange­ge­ben, aber in den „Wes­tern Blots“ für FDA und EMA gibt es Ban­den auch an ande­ren Stellen.

Dafür wur­de wie­der ein „Wes­tern Blot“ gemacht, der unten abge­bil­det ist. Die Reak­tio­nen mit dem Anti­kör­per gegen S2 (rechts) sind völ­lig unbrauch­bar, den Anti­kör­per gegen RBD/S1 (Mit­te) hät­te man nicht gebraucht, die Ergeb­nis­se für den Anti­kör­per gegen S1 sind vor allem bunt und Anti­kör­per gegen das gan­ze S‑Protein wäre von Inter­es­se gewe­sen, wur­de aber nicht gemacht. Im Kom­men­tar dazu wird „ange­nom­men“, dass die Ban­den bei „~40 kDA“ und „~90 kDA“ Abbau­pro­duk­te des S‑Proteins sei­en und die ganz oben sit­zen­den Ban­den „wahr­schein­lich“ agg­re­gier­tes S‑Protein durch die Pro­ben­zu­be­rei­tung. Trotz des offen­sicht­li­chen Klä­rungs­be­dar­fes blieb es dabei und der Gut­ach­ter hat­te kei­ne wei­te­ren Fra­gen, wenn er auch unzu­frie­den mit die­sem „Wes­tern Blot“ war: „Ins­ge­samt wird die für WB erreich­te Qua­li­tät […] für arm­se­lig [poor] erach­tet, mög­li­cher­wei­se ver­ur­sacht durch die arm­se­li­ge Opti­mie­rung der Metho­den.“ SO1c galt trotz­dem als erfüllt. [17]

Unten wer­den „Wes­tern Blots“ aus „Abbil­dung 5“ und „Abbil­dung 9“ mit­ein­an­der ver­gli­chen. Die unter­such­ten Sub­stan­zen sol­len in bei­den Fäl­len aus Zell-Lys­a­ten nach einer Trans­fek­ti­on mit modR­NA von BNT162b2 her­vor­ge­gan­gen sein, die bei Abb.5 nur mit „Drug Sub­s­tance“, in Abb.9 gar nicht wei­ter cha­rak­te­ri­siert wur­de. Da es für Pfizer/BioNTech prak­tisch kei­ne Unter­schie­de zwi­schen den Prä­pa­ra­ten gibt, dürf­te so ein sol­cher Ver­gleich mög­lich sein und durch die iden­ti­sche Mar­ker­mi­schung für die Mole­ku­lar­ge­wich­te läßt sich ein Grö­ßen­ab­gleich herstellen.

Die grün mar­kier­ten Tei­le stam­men aus Abb.5, die rot mar­kier­ten, die auch län­ger sind, aus Abb.9 und „0“ bedeu­tet hier, dass kein Enzym dazu­ge­ge­ben wur­de. Links ist die Mar­ker­mi­schung mit der ers­ten Spur aus Abb.9 zu sehen, dane­ben aus Abb.5 drei Spu­ren und alles wur­de mit dem Anti­kör­per gegen S1 inku­biert. Rechts dane­ben folgt eine Spur aus Abb.9 und dann die Mar­ker­mi­schung mit den ers­ten drei Spu­ren aus Abb.5, die alle mit dem Anti-S2-Anti­kör­per inku­biert wur­den. Rechts dane­ben steht die Anga­be von Pfizer/BioNTech, um wel­che Ban­den es sich bei Abb.5 han­deln soll. Abschlie­ßend folgt die Cha­rak­te­ri­sie­rung der Ban­den aus Abb.9.

Wenn die­se Pro­ben mit­ein­an­der ver­gleich­bar sind, muß man sich ent­we­der fra­gen, wo plötz­lich die Ban­den mit den extrem hohen Mole­ku­lar­ge­wicht her­kom­men oder war­um sie nicht immer vor­han­den sind – das glei­che Phä­no­men gab es bereits in den FDA-Unter­la­gen. Außer­dem scheint die Benen­nung der Ban­den kei­ne wirk­lich exak­te Wis­sen­schaft zu sein.

Wes­tern Blots für FDA/EMA 2020/21

Dass das The­ma der Inte­gri­tät mit die­sen Ver­su­chen kei­nes­wegs erle­digt ist, zeigt ein Wes­tern Blot aus dem Hau­se BioNTech, der zwi­schen Juni und August 2020 ent­stan­den ist. [18] Er ist Bestand­teil der Zulas­sungs­an­trä­ge des Jah­res 2020, die zum „FDA-Dump“ aus frei­ge­klag­ten Unter­la­gen gehört. [19] Durch­ge­führt wur­de er mit einer DS, die noch aus der Klein­pro­duk­ti­on stam­men dürf­te und höchst­wahr­schein­lich eine deut­lich höhe­re Inte­gri­tät auf­weist als das, was danach kam. Selbst das sieht nicht gut aus, betrach­tet man die Ban­den, die bei „BNT162­b2-RNA“ sicht­bar sind: Zum einen sind es zu vie­le, zum ande­ren sit­zen sie nicht da, wo sie erwar­tet wor­den waren.

Immer­hin hat­ten die Gut­ach­ter hier doch eini­ge Fragen:

„Aus dem Bewer­tungs­be­richt der EMA vom Novem­ber 2020 wis­sen wir, dass die Agen­tur die uner­war­te­ten Mole­ku­lar­ge­wich­te (gemes­sen in kDa) der bei­den im Wes­tern Blot-Test gezeig­ten Pro­te­in­ban­den mit 190 kDa bzw. 100 kDa gekenn­zeich­net hat, was sie dazu ver­an­lass­te, eine Erklä­rung von BioNTech zu ver­lan­gen. Nun hat das voll­stän­di­ge Spike-Pro­te­in ein Mole­ku­lar­ge­wicht von 141 kDa und S1 (Unter­ein­heit des Spike-Pro­te­ins) hat ein Mole­ku­lar­ge­wicht von 76,5 kDa, das als Kon­trol­le ver­wen­det wur­de. Beach­ten Sie, dass aus der obi­gen Abbil­dung kei­ne Pro­te­in­ban­den bei einem die­ser erwar­te­ten Mole­ku­lar­ge­wich­te in der BNT 162­B2-Spur gezeigt wer­den, und das erwar­te­te Mole­ku­lar­ge­wicht von 76,5 kDa des S1-Pro­te­ins ist in der S1-Kon­troll­spur nicht zu sehen. Die­se Anoma­lien fie­len der Regu­lie­rungs­be­hör­de auf, aber irgend­wie hat der Impf­stoff­ent­wick­ler BioNTech, der sicher­lich das erwar­te­te Mole­ku­lar­ge­wicht des voll­stän­di­gen Spike-Pro­te­ins gekannt hät­te, da sein mRNA-Pro­dukt dafür kodie­ren soll, sie nicht ein­mal zur Kennt­nis genommen.

Um ihr völ­li­ges Ver­sa­gen bei der Lösung die­ser Pro­ble­me zu ver­schlim­mern, schrieb BioNTech eine höchst unge­naue Beschrei­bung ihres Wes­tern Blots – tat­säch­lich das genaue Gegen­teil von dem, was auf dem Bild gezeigt wur­de: ‚BNT162b2 hat eine vor­her­ge­sag­te Grö­ße von 141,14 kDa‘ und ‚SARS-CoV‘ ‑2 Pro­te­in der S1-Unter­ein­heit (76,5 kDa) wur­de als posi­ti­ve Kon­trol­le ver­wen­det.‘“ [20]

So schreibt sich ein Phar­ma­kon­zern gegen alle Offen­sicht­lich­keit sei­ne Wes­tern Blots dort­hin, wo er sie haben will. Es waren also von Anfang an unde­fi­nier­te Pro­te­ine in der Sub­stanz vor­han­den und ein Jahr spä­ter kamen Pfizer/BioNTech in Erfül­lung von SO1c für die EMA [17] damit an, daß das Spike-Pro­te­in mit Koh­len­hy­dra­ten („Gly­co­sy­l­a­ted“) ein Mole­ku­lar­ge­wicht („MW“) von ca. 192 kDa hat und ohne („Agly­co­sy­l­a­ted“) sind es ca. 140 kDa; bei S1 sind es ca. 106 / 75 kDa. Im Jahr 2020 war offen­bar wenig Ahnung über die Sub­stanz vor­han­den, die man unbe­dingt Mil­li­ar­den Men­schen inji­zie­ren wollte.

Im Jahr 2021 wur­de zur Erfül­lung der SO1 [17] ein Wes­tern Blot mit­ge­lie­fert, um zu bewei­sen, dass ther­misch zu „frag­men­tier­ten Spe­zi­es“ abge­bau­te modR­NA kei­ne Pro­te­ine mehr gene­rie­ren kann, womit der Ver­ar­bei­tungs­pro­zess von DS zu DP mit sei­nen Inte­gri­täts­ver­lus­ten simu­liert wer­den soll­te. Die modR­NA wur­de dafür in meh­re­ren Stu­fen bis zu 20 Minu­ten einer unde­fi­nier­ten „erhöh­ten Tem­pe­ra­tur“ aus­ge­setzt und der Wes­tern Blot zeigt, dass die durch * mar­kier­te Ban­de bei ca. 140 kDa immer schwä­cher wird, wäh­rend „über die Hin­ter­grund­ban­den hin­aus, die in in der Nega­tiv­kon­trol­le [NC]“ kei­ne neu­en Ban­den ent­ste­hen. Nicht nur die NC-Spur hat aller­dings so vie­le Ban­den, dass Erklä­rungs­be­darf besteht.

Die ver­wen­de­te Pro­be wird als „Pro­zess 2 Char­ge 1071509“ bezeich­net, eine sol­che Num­mer ist aber nir­gend­wo zuzu­ord­nen: Bei den DS ist zumin­dest für 2020 belegt, dass sie eine Ziffern/Buchstabenabfolge haben (s.u.), auch bei den DP ist nir­gend­wo sonst eine nur aus Zif­fern bestehen­de Char­gen­num­mer auf­ge­tre­ten und die 1071509 ist nicht bei „How bad is my batch“ zu fin­den. [13]

Außer­dem wur­de eine ande­re Pro­te­in­ge­win­nung (zell­frei, dadurch ohne ein­ge­bun­de­ne Koh­len­hy­dra­te) und eine ande­re Detek­ti­ons­tech­nik ver­wen­det: Statt die Pro­te­ine durch spe­zi­fi­sche Anti­kör­per­re­ak­tio­nen nach­zu­wei­sen, wur­de hier bei der Pro­te­in­syn­the­se „bio­ti­nylier­tes Lys­in in die neu über­setz­ten Pro­te­ine und Pep­ti­de ein­ge­baut“, die durch eine bio­che­mi­sche Reak­ti­on eben­falls in Form von Ban­den sicht­bar gemacht wer­den. Es wur­den im Ver­gleich zu den „Wes­tern Blots“ für die EMA in die­sem Wes­tern Blot also gleich meh­re­re ande­re Metho­den verwendet.

„Wes­tern Blots“ und Wes­tern Blot 2021–23

Anfang Janu­ar 2023 erschien im Jour­nal of Phar­maceu­ti­cal Sci­en­ces die Arbeit „Cha­rac­te­riza­ti­on of BNT162b2 mRNA to Eva­lua­te Risk of Off-Tar­get Anti­gen Trans­la­ti­on“. [21] Der Arti­kel war am 4. Dezem­ber 2022 ein­ge­reicht wor­den, wur­de am 7. Janu­ar 2023 akzep­tiert und drei Tage danach online ver­öf­fent­licht. In der „Erklä­rung kon­kur­rie­ren­der Inter­es­sen“ der 12 Autoren (9 Pfi­zer, 3 BioNTech) heißt es: „Die­se Stu­die wur­de von Pfi­zer Inc und BioNTech SE gespon­sert“. Auch die „Dank­sa­gun­gen“ sind erwäh­nens­wert: „Die Autoren dan­ken unse­ren Kol­le­gen bei BioNTech und Pfi­zer, ein­schließ­lich des Vac­ci­ne R&D‑Teams bei Pfi­zer für die Erstel­lung von Kon­troll­tran­skrip­ten. Wir dan­ken auch den Teil­neh­mern der kli­ni­schen Stu­die und ihren Fami­li­en, Prüf­ärz­ten, Stand­or­ten und Mit­ar­bei­tern sowie Regie­run­gen und Auf­sichts­be­hör­den welt­weit; Mit­ar­bei­ter des Gesund­heits­we­sens; Erst­hel­fer; Leh­rer und ande­re wich­ti­ge Arbeit­neh­mer; Anbie­ter, Lie­fe­ran­ten und ande­re Sup­port-Agen­tu­ren und ‑Teams.“ Das Buch von Pfi­zer-CEO Bour­la ist eine der Quellenangaben.

Prä­sen­tiert wer­den wie­der die hier gezeig­ten „Wes­tern Blots“ aus dem SO1-Doku­ment für die EMA, aller­dings ohne den „arm­se­li­gen“ für SO1c. Die Optik war immer­hin nicht mehr so poin­ti­lis­tisch und es gibt die Erwäh­nung, das Sys­tem Pro­te­inSimp­le Wes ver­wen­det zu haben, das die so beque­men wie per­fek­ten AWBs pro­du­ziert. Auch der Wes­tern Blot mit dem ther­mi­schen Abbau der mod RNA wur­de durch ein klei­nes Dia­gramm noch ein wenig auf­ge­hübscht und das Geheim­nis der Tem­pe­ra­tur gelüf­tet: es waren 90°C, was sicher nicht den Ver­ar­bei­tungs­pro­zess von DS zu DP simu­lie­ren kann. Die modR­NA wur­de sozu­sa­gen gekocht und unter die­sen Umstän­den ist es nicht erstaun­lich, wenn damit kei­ne Pro­te­ine mehr ent­ste­hen kön­nen. Erstaun­lich ist viel­mehr, dass die modR­NA, die doch immer als so hyper­emp­find­lich dar­ge­stellt wird, erst nach 20 Minu­ten gro­ßer Hit­ze die Pro­duk­ti­on aufgibt.

Doch die Char­gen R427-P020.2‑DS und 20Y513C501 wur­den nun schlicht zu „Char­ge 1“ und „Char­ge 2“, deren Her­stel­lung so beschrie­ben wird: „Die mRNA-Arz­nei­mit­tel­sub­stanz wird mit Hil­fe eines zell­frei­en Tran­skrip­ti­ons­ver­fah­rens her­ge­stellt, das gemein­hin als In-vitro-Tran­skrip­ti­on (IVT) bezeich­net wird. Dabei wird eine linea­re DNA-Matri­ze, die für das SARS-CoV-2-Spike-Pro­te­in kodiert […] in mRNA umge­schrie­ben. DNa­se I und Pro­te­in­ase K ver­dau­en die DNA-Vor­la­ge bzw. die Enzym­kom­po­nen­ten der IVT-Reak­ti­on, gefolgt von einer Rei­he von Rei­ni­gungs- und Fil­tra­ti­ons­schrit­ten, die zu einer hoch­rei­nen mRNA füh­ren.“ [21] Das ist aller­dings nur die Beschrei­bung der Groß­pro­duk­ti­on. Ent­we­der stimmt die Beschrei­bung bei der EMA mit zwei unter­schied­li­chen Her­stel­lungs­pro­zes­sen oder im Jour­nal of Phar­maceu­ti­cal Sci­en­ces mit nur einem. Die fol­gen­de Über­sicht mit eini­gen Anga­ben zu Pro­zeß 1 und 2 stammt aus dem FDA-Leak. [3]

Auch wei­te­re Details wie die ver­wen­de­ten Anti­kör­per wer­den im Gegen­satz zu den EMA-Unter­la­gen, die bei „Mate­ri­al und Metho­den“ viel zu unge­nau waren, sogar mit Bestell­num­mern cha­rak­te­ri­siert. Die Grund­pro­ble­me sind aber geblie­ben und den Abschluß des Arti­kels bil­det ein Blick in die Par­al­lel­welt der Pharmaforscher:

„Die COVID-19-Pan­de­mie führ­te zu einer noch nie dage­we­se­nen Dring­lich­keit eines Impf­stoffs gegen SARS-CoV‑2, und die mRNA-Tech­no­lo­gie erwies sich als Schlüs­sel zur raschen Deckung des welt­wei­ten Bedarfs an einem siche­ren und wirk­sa­men Impf­stoff, ohne das Pro­dukt- und Pro­zess­ver­ständ­nis zu beein­träch­ti­gen. Ver­stärk­te Cha­rak­te­ri­sie­rungs­stu­di­en, rou­ti­ne­mä­ßi­ge Pro­dukt­tests und ein gut kon­trol­lier­ter Her­stel­lungs­pro­zess sind Teil einer robus­ten, ganz­heit­li­chen Kon­troll­stra­te­gie, die eine gleich­blei­bend hohe Qua­li­tät der Impf­stoff­pro­duk­ti­on gewähr­leis­tet.“ [21]

Und schon war er fer­tig, der Arti­kel, der 2023 erschien, nach­dem er 2022 ein­ge­reicht wor­den war und in dem Ergeb­nis­se von 2021 mit Pro­ben aus dem Jahr 2020 ent­hal­ten sind – was von den Autoren als „aktu­el­le Stu­die“ bezeich­net wird.

„Betrug oder betrü­ge­ri­sche Falschdarstellung“

„Ers­te Über­le­gun­gen“ der EU, Unmen­gen eines umde­kla­rier­ten Gen­the­ra­pie-Prä­pa­rats für eine astro­no­mi­sche Sum­me zu kau­fen, wer­den im Ver­trag mit Pfizer/BioNTech so beschrie­ben: „Eine dau­er­haf­te Lösung der COVID-l9-Kri­se wird am ehes­ten durch die Ent­wick­lung und Bereit­stel­lung eines siche­ren und wirk­sa­men Impf­stoffs gegen das Virus her­vor­ge­bracht. Jeder Monat, der bei der Ent­wick­lung eines Impf­stoffs gewon­nen wird, ret­tet vie­le Leben, vie­le Arbeits­plät­ze und Mil­li­ar­den von Euro. Daher ist es das Ziel die­ses Abkom­mens, dass die EU Maß­nah­men ergreift, um einen aus­rei­chen­den Vor­rat eines siche­ren und wirk­sa­men Impf­stoffs für die Mit­glied­staa­ten zu sichern.“ [22] Und wenn sie es noch so oft schrei­ben: Der Stoff ist nicht sicher, nicht wirk­sam und nicht ein­mal ein Impf­stoff. Bekannt ist schon viel und bei jeder Ent­hül­lung wächst die Hoff­nung, dem ver­trag­lich zuge­si­cher­ten Haf­tungs­schutz für Pfizer/BioNTech bei­kom­men zu kön­nen, sei­en es Infor­ma­ti­on über die kli­ni­schen Vor­ver­su­che 2020, über die kli­ni­schen Ver­su­che ab Jah­res­wen­de 2020/21, zu Her­stel­lung und Logis­tik [23] und nun zu „Blot­gate“.

Es gibt eini­ge durch­ge­si­cker­te Ver­trä­ge, die zum einen einen weit­ge­hen­den Schutz vor Haf­tung für die Scha­dens­ver­ur­sa­cher und zum ande­ren einen Haf­tungs­aus­schluß beinhal­ten. Der ers­te Ver­trag, der von Ehden Biber der Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht wur­de, war der alba­ni­sche [20], in dem es zum Punkt „Haf­tungs­aus­schluß“ heißt, dass „Betrug oder betrü­ge­ri­sche Falsch­dar­stel­lung“ den Schutz annullieren.

Für Bra­si­li­en gilt das glei­che [20]:

Bei der EU ist noch „Vor­satz“ dazu­ge­kom­men [20]:

Betrug wird im EU-Ver­trag defi­niert als „eine Hand­lung oder Unter­las­sung, die began­gen wird, um dem Täter oder einem ande­ren einen unrecht­mä­ßi­gen Gewinn zu ver­schaf­fen, indem den finan­zi­el­len Inter­es­sen der Uni­on ein Scha­den zuge­fügt wird“ und kon­kret dürf­ten die ers­ten bei­den Punk­te von Belang sein: „i) die Ver­wen­dung oder Vor­la­ge fal­scher, unrich­ti­ger oder unvoll­stän­di­ger Erklä­run­gen oder Unter­la­gen, die zur Fol­ge haben, dass Mit­tel oder Ver­mö­gens­wer­te aus dem Haus­halt der Uni­on ver­un­treut oder unrecht­mä­ßig zurück­be­hal­ten wer­den, ii) das Ver­schwei­gen von Infor­ma­tio­nen unter Ver­stoß gegen eine bestimm­te Ver­pflich­tung mit der­sel­ben Wir­kung“. [20]

Es ist zu hof­fen, dass die Müh­len der Jus­tiz end­lich anfan­gen zu mahlen.

„Wür­den die Beweis­mit­tel von #blot­gate tat­säch­lich jus­ti­zia­bel ver­wer­tet, fällt der Haf­tungs­aus­schluss für Pfizer/BioNTech wegen nach­ge­wie­se­nem vor­sätz­li­chem Betrug die­ses Ver­trags­part­ners weg. Die dann über­führ­ten Phar­ma­zie-Ver­bre­cher wür­den somit immensen Scha­dens­er­satz­for­de­run­gen durch die Abneh­mer (Natio­nal­staa­ten), Anwen­der (Kli­ni­ken, Ärz­te etc.) und geschä­dig­ten Pati­en­ten aus­ge­setzt sein […], die vor­aus­sicht­lich zur sofor­ti­gen Insol­venz der Her­stel­ler füh­ren wür­de. Pfi­zer hat schließ­lich eine lan­ge Tra­di­ti­on von Fäl­schun­gen, Ver­tu­schun­gen und Betrü­ge­rei­en in sei­ner Fir­men­his­to­rie vor­zu­wei­sen […], ist inso­fern also schon ein­schlä­gig vorbestraft.

So wie einst Al Capo­ne durch sei­ne Buch­hal­tung über­führt wur­de bleibt zu hof­fen, das [sic] die orga­ni­sier­te Kri­mi­na­li­tät von Big­Phar­ma, Poli­tik, Main­stream-Medi­en und Wis­sen­schaft über ein paar klei­ne Blots stol­pert, damit die Ver­ant­wort­li­chen und Mit­läu­fer die­ses gigan­ti­schen Ver­bre­chens an der Mensch­lich­keit end­gül­tig zur Rechen­schaft gezo­gen wer­den kön­nen.“ [24]

Mit mei­nem juris­ti­scher Lai­en­ver­stand kann ich lei­der nicht erfas­sen, ob das den Durch­bruch brin­gen könn­te oder nicht. Bei den Wes­tern Blots konn­te ich immer­hin auf eige­ne Erfah­run­gen zurück­grei­fen, wenn die auch aus einer Zeit stam­men, als es noch lan­ge kei­ne AWBs gab. Vor die­sem Hin­ter­grund habe ich nach bes­tem Wis­sen und Gewis­sen nie­der­ge­schrie­ben, was mir in den Zulas­sungs­un­ter­la­gen auf­ge­fal­len ist und wenn Feh­ler in mei­ner Ana­ly­se gefun­den wer­den, bit­te ich um Kor­rek­tur. Und an alle, die es bis hier­her geschafft haben: Cha­peau und vie­len Dank für die Aufmerksamkeit!

- Her­vor­he­bun­gen in blau von mir -

[1] https://​twit​ter​.com/​J​i​k​k​y​l​e​aks

[2] https://​twit​ter​.com/​J​i​k​k​y​l​e​a​k​s​/​s​t​a​t​u​s​/​1​6​1​2​5​7​9​4​3​9​6​8​6​3​3​2​417

[3] COVID-19 Vac­ci­ne (BNT162, PF-07302048) BB-IND 19736 S.2.2 Descrip­ti­on of Mfg Pro­cess and Pro­cess Con­trols (modR­NA) [BNT Mainz and Rentschler]

https://t.co/x0LiPqOLdp

[4] Sasha Laty­po­va: Fake Wes­tern Blots Sub­mit­ted by Pfi­zer to Seve­ral Regu­la­to­ry Agen­ci­es. Props in a thea­tri­cal per­for­mance do not have to be real. Top EMA offi­ci­als were cle­ar­ly in on the scam, so were the FDA and TGA. (10.1.2023)

https://​sas​ha​la​ty​po​va​.sub​stack​.com/​p​/​f​a​k​e​-​w​e​s​t​e​r​n​-​b​l​o​t​s​-​s​u​b​m​i​t​t​e​d​-​b​y​-​p​f​i​zer

[5] Dena­tu­ring poly­acri­la­mi­de gel-elec­tro­pho­re­sis (SDS-PAGE) is the best known method in bio­che­mis­try is used to sepa­ra­te pro­te­ins accor­ding to their size. Pro­te­ins on this gel: BSA (66.2 kDa), oval­bu­min (45 kDa), TEV-pro­tease (31 kDa), luci­fer­a­ses MLuc39 (23 kDa), MLuc7 (17 kDa) and lys­o­zy­me (14.4 kDa). 30.12.2025 von Larionova.marina

https://​com​mons​.wiki​me​dia​.org/​w​i​k​i​/​F​i​l​e​:​D​i​f​f​e​r​e​n​t​_​p​r​o​t​e​i​n​s​_​o​n​_​S​D​S​-​P​A​G​E​.​jpg

[6] Jes­si­ca Rose: A fol­low-up about Wes­tern Blots. Led by a com­ment from a rea­der about Jik­ky­leaks' newest incre­di­ble STINKY CHEESE leak (11.1.2023)

https://jessicar.substack.com/p/a‑follow-up-about-western-blots

[7] Kom­men­tar von Dr Ah Kahn Syed (Arkmedic's blog) am 11.1.2023

https://jessicar.substack.com/p/a‑follow-up-about-western-blots/comments

[8] Sonia Eli­jah: Start­ling Evi­dence Sug­gests BioNTech and Pfi­zer Fal­si­fied Key Data: Part 1 (Tri­al Site News 4.2.2023)

https://​www​.tri​al​si​tenews​.com/​a​/​s​t​a​r​t​l​i​n​g​-​e​v​i​d​e​n​c​e​-​s​u​g​g​e​s​t​s​-​b​i​o​n​t​e​c​h​-​a​n​d​-​p​f​i​z​e​r​-​f​a​l​s​i​f​i​e​d​-​k​e​y​-​d​a​t​a​-​p​a​r​t​-​1​-​e​2​5​9​5​e7f

[9] A Mid­wes­tern Doc­tor: We Now Have Key Evi­dence Pfi­zer Com­mit­ted Fraud.

What Pfi­zer clai­med is in the vac­ci­nes is not what’s the­re. (10.1.2023)

https://​amid​wes​tern​doc​tor​.sub​stack​.com/​p​/​w​e​-​n​o​w​-​h​a​v​e​-​d​e​f​i​n​i​t​i​v​e​-​p​r​o​o​f​-​p​f​i​z​er2

https://​twit​ter​.com/​M​i​d​w​e​s​t​e​r​n​D​o​c​/​s​t​a​t​u​s​/​1​6​1​3​2​1​6​0​3​0​8​7​6​1​7​6​390

[10] EMA/707383/2020 Corr.1*1 Com­mit­tee for Medi­cinal Pro­ducts for Human Use (CHMP) Assess­ment report 19.2.2021

https://​www​.ema​.euro​pa​.eu/​e​n​/​d​o​c​u​m​e​n​t​s​/​a​s​s​e​s​s​m​e​n​t​-​r​e​p​o​r​t​/​c​o​m​i​r​n​a​t​y​-​e​p​a​r​-​p​u​b​l​i​c​-​a​s​s​e​s​s​m​e​n​t​-​r​e​p​o​r​t​_​e​n​.​pdf

[11] Sonia Eli­jah: What the Lea­k­ed EMA Emails & Docs Reve­al: Major Con­cerns with Pfi­zer C‑19 Vac­ci­ne Batch Inte­gri­ty and The Race to Aut­ho­ri­ze (tri­al­si­te 20.6.2022)

https://​www​.tri​al​si​tenews​.com/​a​/​w​h​a​t​-​t​h​e​-​l​e​a​k​e​d​-​e​m​a​-​e​m​a​i​l​s​-​d​o​c​s​-​r​e​v​e​a​l​-​m​a​j​o​r​-​c​o​n​c​e​r​n​s​-​w​i​t​h​-​p​f​i​z​e​r​-​c​-​1​9​-​v​a​c​c​i​n​e​-​b​a​t​c​h​-​i​n​t​e​g​r​i​t​y​-​a​n​d​-​t​h​e​-​r​a​c​e​-​t​o​-​a​u​t​h​o​r​i​s​e​-​c​d​d​a​0​ba2

[12] https://​www​.covid​truths​.co​.uk/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​1​/​0​4​/​2​0​2​0​1​1​2​6​_​B​N​T​1​6​2​b​2​_​E​M​A​m​e​e​t​i​n​g​_​f​i​n​a​l​.​p​ptx

[13] How bad is my batch?

https://​www​.how​bad​.info/​i​n​d​e​x​.​h​tml

[14] Ehden Biber: We need to talk about Pfiz­erLeak (4.8.2021)

https://​www​.lin​ke​din​.com/​p​u​l​s​e​/​w​e​-​n​e​e​d​-​t​a​l​k​-​p​f​i​z​e​r​l​e​a​k​-​e​h​d​e​n​-​b​i​ber

https://t.me/eh_den_files

[15] https://​twit​ter​.com/​s​k​y​r​i​a​k​i​d​e​s​e​u​/​s​t​a​t​u​s​/​1​3​2​9​8​1​7​9​4​0​1​4​1​7​4​4​128

[16] Pepe Egger: Katar-Kor­rup­ti­on im EU-Par­la­ment: Herr Son­ne­born, was ist da in Brüs­sel los? (Inter­view mit Mar­tin Son­ne­born Frei­tag 12.12.2022)

https://​www​.frei​tag​.de/​a​u​t​o​r​e​n​/​p​e​p​/​m​a​r​t​i​n​-​s​o​n​n​e​b​o​r​n​-​z​u​-​e​v​a​-​k​a​i​l​i​-​u​n​d​-​k​o​r​r​u​p​t​i​o​n​-​f​e​s​t​n​a​h​m​e​-​h​a​t​-​m​i​c​h​-​u​e​b​e​r​r​a​s​cht

[17] https://​ung​los​sed​.sub​stack​.com/​a​p​i​/​v​1​/​f​i​l​e​/​c​b​f​8​b​9​f​5​-​b​b​6​1​-​4​7​0​f​-​a​e​5​0​-​0​a​5​8​b​2​b​8​5​0​2​1​.​pdf

[18] BioNTech SE: R&D DATA REPORT No. R‑20–0211 In Vitro Expres­si­on of BNT162b2 Drug Sub­s­tance and Drug Pro­duct Ver­si­on 02 (17.9.2020)

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2023/02/125742_S1_M4_4.2.1‑r-20–0211.pdf

[19] Jen­na Gree­ne: ‘Para­mount importance’: Judge orders FDA to has­ten release of Pfi­zer vac­ci­ne docs (Reu­ters 7.1.2022)

https://www.reuters.com/legal/government/paramount-importance-judge-orders-fda-hasten-release-pfizer-vaccine-docs-2022–01-07/

[20] Sonia Eli­jah: Part 2: Start­ling Evi­dence Sug­gests BioNTech/Pfizer Fal­si­fied Key Data & Fur­ther Scan­dals (trrialsite10.3.2023)

https://​www​.tri​al​si​tenews​.com/​a​/​p​a​r​t​-​2​-​s​t​a​r​t​l​i​n​g​-​e​v​i​d​e​n​c​e​-​s​u​g​g​e​s​t​s​-​b​i​o​n​t​e​c​h​p​f​i​z​e​r​-​f​a​l​s​i​f​i​e​d​-​k​e​y​-​d​a​t​a​-​f​u​r​t​h​e​r​-​s​c​a​n​d​a​l​s​-​2​4​f​4​d​743

[21] Himak­shi K. Patel et al.: Cha­rac­te­riza­ti­on of BNT162b2 mRNA to Eva­lua­te Risk of Off-Tar­get Anti­gen Trans­la­ti­on (Jour­nal of Phar­maceu­ti­cal Sci­en­ces 12.1.2023)

https://www.jpharmsci.org/action/showPdf?pii=S0022-3549%2823%2900009–6

[22] Alba­ni­en: https://t.me/eh_den_files/9 & https://t.me/eh_den_files/10

Bra­si­li­en: https://t.me/eh_den_files/11

EU: https://t.me/eh_den_files/18

[23] https://​www​.iam​brook​jack​son​.com/

Hed­ley Rees: FDA must con­ti­nue to inspect con­trac­tors invol­ved in SARS-CoV‑2 injections—it's our last bas­ti­on of hope (26.9.2022)

https://​dai​ly​clout​.io/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​c​a​m​p​a​i​g​n​s​/​p​f​i​z​e​r​-​d​o​c​u​m​e​n​t​s​-​a​n​a​l​y​s​is/

https://​hed​ley​rees​.sub​stack​.com/​p​/​f​d​a​-​m​u​s​t​-​c​o​n​t​i​n​u​e​-​t​o​-​i​n​s​p​e​c​t​-​c​o​n​t​r​a​c​t​ors

Hed­ley Rees: SARS-CoV‑2 injec­tions should never have been frozen—find out why (14.10.2022)

https://​hed​ley​rees​.sub​stack​.com/​p​/​s​a​r​s​-​c​o​v​-​2​-​i​n​j​e​c​t​i​o​n​s​-​s​h​o​u​l​d​-​n​e​ver

[24] Die­ter Quarz: Fle­cken auf der Wei­ßen Wes­te? Covid-19 Arz­nei­mit­tel­zu­las­sung à la Pfi­zer – was nicht passt wird pas­send gemacht! (Alsch­ner Klar­text 15.3.2023)

https://​alsch​ner​-klar​text​.de/​2​0​2​3​/​0​3​/​1​5​/​f​l​e​c​k​e​n​-​a​u​f​-​d​e​r​-​w​e​i​s​s​e​n​-​w​e​s​t​e​-​c​o​v​i​d​-​1​9​-​a​r​z​n​e​i​m​i​t​t​e​l​z​u​l​a​s​s​u​n​g​-​a​-​l​a​-​p​f​i​z​e​r​-​w​a​s​-​n​i​c​h​t​-​p​a​s​s​t​-​w​i​r​d​-​p​a​s​s​e​n​d​-​g​e​m​a​c​ht/