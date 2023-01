Projekt soll Patienten vor Arznei-Wechselwirkungen schützen

Es ist immer bes­ser, sich durch eine App schüt­zen zu las­sen. Der Arzt oder die Ärztin könn­te ja gehackt wer­den. Unter obi­gem Titel mel­det dpa am 11.1.23:

»Frankfurt(Oder)/Berlin (dpa) – Patienten, die meh­re­re ver­schie­de­ne Medikamente ein­neh­men, sol­len in einem Krankenkassenprojekt bes­ser vor gefähr­li­chen Wechselwirkungen geschützt wer­den. Das Vorhaben von Barmer und AOK Nordost mit meh­re­ren betei­lig­ten Kliniken in Berlin und Brandenburg funk­tio­niert so: Mit Zustimmung der Patienten kön­nen Kliniken bestimm­te Krankenkassendaten abru­fen, eine Software weist dann auf mög­li­che Risiken durch ver­schie­de­ne bereits ver­ord­ne­te Arzneimittel hin. Potenziell gefähr­li­che Informationslücken zur medi­zi­ni­schen Vorgeschichte sol­len so geschlos­sen werden…

Ein durch­schnitt­li­cher Patient ab 40 Jahren habe inner­halb von zehn Jahren 21 Arztpraxen auf­ge­sucht, 37 Diagnosen, 76 Rezepte, 20 ver­schie­de­ne Wirkstoffe sowie 113 Arzneimittelpackungen erhal­ten, schil­der­te Leyh. Dies sei kaum über­schau­bar, es brau­che digi­ta­le Lösungen. Schlimmstenfalls sei­en Komplikationen bei der Therapie bis hin zum Tod möglich…«



Wie sol­len die Praxen da auch den Überblick behalten?

Irgend ein Start-up-Unternehmen wird gewiß zeit­nah selbst­ler­nen­de Medikamente (mit 3D-Drucker pro­du­ziert) ent­wi­ckeln, die sich auto­nom mit­ein­an­der ver­stän­di­gen kön­nen. Und schon brau­chen wir kei­ne MedizinerInnen mehr. Das ent­las­tet die staat­li­chen Finanzen und lei­tet Gelder ohne büro­kra­ti­sche Umwege und unnö­ti­ge Regularien direkt in die Kassen der Pharmaindustrie.

Wenn die Chips der Smartwatches flä­chen­de­ckend in den mensch­li­chen Körpern imple­men­tiert sind, ent­fällt auch das stark feh­ler­be­haf­te­te Agieren der User, die das Anlagen der Geräte und Auslesen über Apps ger­ne ver­ges­sen oder boy­kot­tie­ren. Dem Fachkräftemangel in den Kliniken kann so ent­ge­gen­ge­tre­ten wer­den, bis aus­rei­chend kon­flikt­ar­me und war­tungs­freie Pflegeroboter zur Verfügung stehen.

Karl Lauterbach ist im Kontakt mit allen Firmen und welt­wei­ten ExpertInnen. Die Wissenschaft ist sich einig: Nur durch das rasche Verschmelzen der Pfizers und Microsofts läßt sich die kom­men­de demo­gra­phi­sche Krise bewäl­ti­gen. Lothar Wieler berei­tet für die WHO ent­spre­chen­de ver­bind­li­che Verträge vor. Bis dahin wer­den Ursula von der Leyen selbst­ver­nich­ten­de SMS über die Verhandlungen mit Bionsoft & Co. zur Verfügung stehen.