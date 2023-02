Wie das Gesundheitsministerium seine Maskengeschäfte geheim halten will

Dar­über infor­miert unter die­sem Titel am 27.2.23 capi​tal​.de:

»Auch Karl Lau­ter­bach ver­hin­dert Trans­pa­renz zu den Mas­ken­de­als sei­nes Vor­gän­gers. Pro­zess­un­ter­la­gen zei­gen, dass sein Res­sort dabei auch zu selt­sa­men Behaup­tun­gen greift – wie angeb­li­che Sicher­heits­ri­si­ken für sei­ne Beam­ten. Jetzt hat ein Gericht die Behör­de abgewatscht

Fast drei Jah­re ist es her, dass der Staat in der Coro­na-Kri­se zum Groß­ein­käu­fer von Schutz­mas­ken wur­de. Um an die damals knap­pen Mas­ken zu kom­men, schlos­sen Bund und Län­der teils aben­teu­er­li­che Deals. Bis heu­te lau­fen des­halb immer noch meh­re­re Dut­zend Gerichts­ver­fah­ren. In den meis­ten Fäl­len kla­gen Lie­fe­ran­ten, die bis heu­te auf ihr Geld war­ten, gegen den Bund. Streit­wert zuletzt: mehr als 400 Mio. Euro.

Unter­la­gen aus einem spe­zi­el­len Ver­fah­ren vor dem Ver­wal­tungs­ge­richt Köln, die Capi­tal vor­lie­gen, geben nun Ein­bli­cke in die Pro­zess­tak­tik des Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­ums, gegen das sich die Kla­gen der Lie­fe­ran­ten rich­ten. Ein Unter­neh­mer aus Offen­burg hat­te von dem Minis­te­ri­um unter Beru­fung auf das Infor­ma­ti­ons­frei­heits­ge­setz (IFG) die Offen­le­gung von Doku­men­ten aus dem soge­nann­ten Open-House-Ver­fah­ren ver­langt – einem ver­ein­fach­ten Bestell­ver­fah­ren, über das der dama­li­ge Minis­ter Jens Spahn (CDU) Mas­sen von Schutz­mas­ken für 4,50 Euro je FF2-Mas­ke einkaufte…

Im Zusam­men­hang mit Groß­auf­trä­gen an die Schwei­zer Fir­ma Emix ermit­telt auch die Staats­an­walt­schaft Ber­lin wegen Kor­rup­ti­ons­ver­dachts gegen einen bis heu­te amtie­ren­den Abtei­lungs­lei­ter des Minis­te­ri­ums. Im Fall Emix ent­schied das Köl­ner Ver­wal­tungs­ge­richt im Janu­ar in einem par­al­le­len Ver­fah­ren, dass das Gesund­heits­res­sort die Kom­mu­ni­ka­ti­on des frü­he­ren Minis­ters Spahn mit der Emix-Ver­mitt­le­rin Andrea Tand­ler her­aus­ge­ben muss, so weit dadurch kei­ne Geschäfts­ge­heim­nis­se berührt sind…

In dem Köl­ner Ver­fah­ren hat­te die vom Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um man­da­tier­te Kanz­lei Rede­ker Sell­ner Dahs gleich eine gan­ze Lita­nei von Grün­den ange­ge­ben, die einer Her­aus­ga­be der Doku­men­te zum Open-House-Ver­fah­ren angeb­lich ent­ge­gen stün­den: der Arbeits­auf­wand durch „meh­re­re Zehn­tau­send zu sich­ten­de Sei­ten“, der das Minis­te­ri­um von sei­nen „Kern­auf­ga­ben“ abhal­ten wür­de, der Daten­schutz, das Urhe­ber­recht, das Anwalts­ge­heim­nis, auf das sich auch die mit den Vor­gän­gen befass­ten Juris­ten des Minis­te­ri­ums beru­fen könn­ten, Betriebs- und Geschäfts­ge­heim­nis­se von betei­lig­ten Fir­men, der beson­de­re Schutz des „Kerns der exe­ku­ti­ven Eigen­ver­ant­wor­tung“ des Regie­rungs­han­delns, die Ein­stu­fung der von Lutz ange­for­der­ten Prüf­be­rich­te als ver­trau­li­che Verschlusssachen…

Ministerium sieht Bedrohung für Beamte

Um die Ansprü­che auf Zugang zu den Doku­men­ten aus dem chao­ti­schen Ein­kaufs­ver­fah­ren abzu­weh­ren, scheu­ten die Anwäl­te des Minis­te­ri­ums auch vor selt­sam anmu­ten­den Argu­men­ten nicht zurück. So tru­gen sie den Köl­ner Ver­wal­tungs­rich­tern vor, im Fall einer Her­aus­ga­be der Prüf­be­rich­te zu rund 10.000 Mas­ken­tests und wei­te­rer Doku­men­te sei eine Gefähr­dung der „per­sön­li­chen Schutz­gü­ter“ der betei­lig­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Minis­te­ri­ums zu erwar­ten. In ande­ren Wor­ten: Die Sicher­heit die­ser Beschäf­tig­ten wäre bedroht…

Tat­säch­lich waren im April 2022 Plä­ne einer Grup­pe aus der Reichs­bür­ger-Sze­ne bekannt gewor­den, Lau­ter­bach zu ent­füh­ren. Aber dass Dro­hun­gen gegen den in der Coro­na-Kri­se beson­ders expo­nier­ten Lau­ter­bach breit auf nor­ma­le Beam­te „aus­strah­len“, erschien auch dem Gericht etwas weit hergeholt…

Die im nüch­ter­nen Duk­tus der Ver­wal­tungs­ju­ris­ten gehal­te­ne Urteils­be­grün­dung liest sich wie eine Klat­sche für das Gesund­heits­res­sort, des­sen Argu­men­te gegen eine Offen­le­gung fast aus­nahms­los zurück­ge­wie­sen wer­den. Immer wie­der heißt es, die­se sei­en „unsub­stan­ti­iert“, „pau­schal“ oder es man­ge­le an der Dar­stel­lung „kon­kre­ter Tat­sa­chen“. An einer Stel­le watscht die Kam­mer das Minis­te­ri­um und sei­ne Anwäl­te regel­recht ab: „Die Beklag­te beschränkt sich – wie auch im Übri­gen – auf die Dar­le­gung all­ge­mei­ner und abs­trak­ter Besorg­nis­se.“ Soll hei­ßen: Viel Gerau­ne, wenig Konkretes…

Gericht: Ministerium „ergeht sich in Mutmaßungen“

Auch den Ver­weis des Minis­te­ri­ums auf Betriebs- und Geschäfts­ge­heim­nis­se betei­lig­ter Fir­men las­sen die Rich­ter nicht gel­ten. Es sei nicht belast­bar begrün­det wor­den, wie Vor­gän­ge aus dem Jahr 2020 zu einem abge­schlos­se­nen Ver­fah­ren noch heu­te rele­van­te Geschäfts­ge­heim­nis­se ent­hal­ten könn­ten – zumal es sich bei dem Open-House-Ver­fah­ren um einen ein­ma­li­gen Vor­gang han­de­le. Eben­so rügen sie die Ent­schei­dung des Minis­te­ri­ums, die Prüf­be­rich­te zu den Mas­ken­tests als Ver­schluss­sa­che ein­zu­stu­fen – etwas, das in ers­ter Linie zum Schutz der äuße­ren und inne­ren Sicher­heit der Bun­des­re­pu­blik erfolgt…

Abge­bü­gelt wur­de schließ­lich auch das Argu­ment, ein Bekannt­wer­den der Namen von Beam­ten, die mit dem Open-House-Ver­fah­ren befasst waren, sei geeig­net, deren Sicher­heit zu gefähr­den. Die Beklag­te – also das Minis­te­ri­um – habe dazu kei­ne „kon­kre­ten oder auch nur abs­trak­ten“ Anhalts­punk­te gelie­fert, schrei­ben die Rich­ter, „viel­mehr ergeht sie sich in Mutmaßungen“…

In ihrem Urteil ent­schie­den die Köl­ner Rich­ter, kei­ne Beru­fung zuzu­las­sen. Aller­dings bleibt dem Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um noch die Mög­lich­keit, vor dem nord­rhein-west­fä­li­schen Ober­ver­wal­tungs­ge­richt in Müns­ter die Zulas­sung der Beru­fung zu errei­chen. Zu der Fra­ge, ob es dies plant, woll­te sich der Minis­te­ri­ums­spre­cher auf­grund der lau­fen­den Prü­fung nicht äußern…

EY macht Kasse, Deloitte steigt groß ein

Die Nach­we­hen der Mas­ken-Geschäf­te in der Früh­pha­se der Coro­na-Kri­se 2020 blei­ben damit auch drei Jah­re spä­ter eine Erlös­quel­le für diver­se Dienst­leis­ter des Bun­des – allen vor­an für den Bera­tungs­kon­zern EY. Inzwi­schen haben die Aus­ga­ben an des­sen Rechts­be­ra­tungs­arm EY Law nach Anga­ben des Lau­ter­bach-Res­sorts die Gren­ze von 40 Mio. Euro über­schrit­ten. Hin­zu kom­men 36,8 Mio. Euro, die EY seit April 2020 als zen­tra­ler Dienst­leis­ter für die Abwick­lung der Mas­ken-Ver­trä­ge erhal­ten hat. Damit sum­miert sich der Umsatz des EY-Kon­zerns, der wegen der Rol­le sei­ner Wirt­schafts­prü­fer im Bilanz­fäl­schungs­skan­dal bei Wire­card in Deutsch­land mit Image­pro­ble­men kämpft, mit dem Gesund­heits­res­sort auf fast 80 Mio. Euro.

Neben Kanz­lei­en mit deut­lich klei­ne­ren Hono­rar­bud­gets wie CMS oder Rede­ker ist inzwi­schen auch der EY-Kon­kur­rent Deloit­te groß im Geschäft. Ein frü­he­rer EY-Anwalt hat bei sei­nem Wech­sel zu Deloit­te jüngst eini­ge der Open-House-Kla­gen mitgenommen…

Aller­dings gibt es beim Bund in Sachen Mas­ken bis heu­te auch immer noch etwas zu tun: Bei Hun­der­ten von Mil­lio­nen teu­er beschaff­ter Mas­ken ist inzwi­schen das Halt­bar­keits­da­tum abge­lau­fen. Nun müs­sen sie fach­män­nisch ent­sorgt wer­den – auf Steuerzahlerkosten.«