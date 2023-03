»Wir können nicht einen Bildungs- und Forschungsbetrüger im Kabinett belassen«

Es ging hoch her bei der Bun­des­tags­de­bat­te zu den Betrugs­vor­wür­fen gegen Karl Lauterbach:

»… Ich hät­te Herrn Lau­ter­bach die Ges­te der Demut und des Bedau­erns abge­kauft, wenn er heu­te kon­se­quent sei­nen Rück­tritt erklärt hät­te. Aber er tut das Gegen­teil: Er tut so, als wenn er für die Bevöl­ke­rung unver­zicht­bar wäre. Dabei hat er mitt­ler­wei­le end­gül­tig jede Glaub­wür­dig­keit bei der Bevöl­ke­rung verloren.

(Bei­fall bei der CDU/CSU und dem BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN sowie bei Abge­ord­ne­ten der LINKEN – Zuruf von der SPD: Sind Sie die Bevöl­ke­rung?)

Auch für Herrn Lau­ter­bach gilt: Wer ein­mal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahr­heit spricht.

Ich zitie­re aus dem Brief an die Uni­ver­si­tät Tübin­gen: Er habe zu kei­nem Zeit­punkt vor­sätz­lich oder absicht­lich getäuscht. – Was ist denn das, wenn nicht eine wei­te­re Lüge, die jetzt noch im Rau­me steht?

(Bei­fall bei der CDU/CSU und dem BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN sowie bei Abge­ord­ne­ten der LINKEN)

Das Pro­blem ist doch nicht, dass der Gesund­heits­mi­nis­ter betro­gen und gelo­gen hat. Das ist nicht das Pro­blem. Das Pro­blem ist, dass er es wei­ter tut und trotz­dem glaubt, im Amt blei­ben zu kön­nen. Das ist die Wahrheit.

(Bei­fall bei Abge­ord­ne­ten der CDU)

Er lügt fort­wäh­rend und macht hier eine Ges­te der Demut…

Jeder Rich­ter, jeder Bür­ger­meis­ter, jeder Leh­rer und jeder Sie­mens-Mana­ger hät­te nach einem sol­chen unglaub­li­chen Betrug sofort sei­ne Kün­di­gung gese­hen. Aber für den Minis­ter sol­len Son­der­re­ge­lun­gen grei­fen. Er will über­le­ben, aber jedem ande­ren hät­te das die Exis­tenz gekostet.

(Bei­fall bei der CDU sowie bei Abge­ord­ne­ten der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)…

Der ein­zi­ge Ort, wo man trotz Abschrei­bens, trotz Pla­gi­ats, trotz wis­sen­schaft­li­cher Feh­ler sei­nen Arbeits­platz nicht ver­liert, ist das Kabi­nett von Herrn Scholz; über­all sonst fliegt man raus, mei­ne sehr ver­ehr­ten Damen und Herren…

Daher geht es nicht um eine Klei­nig­keit, wie Sie das dar­stel­len, son­dern es geht um die Grund­la­ge unse­rer Demo­kra­tie. Darf ein Lüg­ner und Betrü­ger im Par­la­ment verbleiben?

(Bei­fall bei Abge­ord­ne­ten der CDU)

Darf er Minis­ter blei­ben? Es geht auch um die Grund­la­ge unse­rer Wis­sen­schafts­re­pu­blik. Wir haben kei­ne Roh­stof­fe. Wir sind auf den Wert der Bil­dung angewiesen…

Wir kön­nen nicht einen Bil­dungs- und For­schungs­be­trü­ger im Kabi­nett belas­sen. Vie­len Dank, mei­ne sehr ver­ehr­ten Damen und Her­ren.«

In Wirk­lich­keit ist dies ein Aus­zug aus dem Rede­bei­trag Karl Lau­ter­bachs in der Ple­nar­de­bat­te des Bun­des­tags am 23.2.2011. Es ging damals um Herrn zu Gut­ten­berg; eini­ge weni­ge Anga­ben sind des­halb hier ange­paßt wor­den. Das Ori­gi­nal­pro­to­koll gibt es hier.