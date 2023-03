»Ein steifer Arm nach der Impfung« hält länger fit

Jeden­falls "womög­lich":

»Coro­na­imp­fun­gen waren lan­ge Zeit ein umstrit­te­nes The­ma. Vie­le Men­schen hat­ten oder haben immer noch Angst vor den Impf­ne­ben­wir­kun­gen. Und tat­säch­lich tra­ten die­se auch oft ein. Doch die­se sind womög­lich von Vor­teil für die Geimpf­ten, wie eine Stu­die nun herausfand…

Eine Stu­die aus den USA hat 296 Mit­ar­bei­ter eines Gesund­heits­zen­trums in Con­nec­ti­cut unter­sucht, die voll­stän­dig gegen Coro­na geimpft wur­den.3 Das Durch­schnitts­al­ter betrug 44 Jah­re, wobei 80 Pro­zent der Geimpf­ten Frau­en waren. Die Pro­ban­den erhiel­ten ent­we­der zwei Dosen des Moder­na- oder des BioNTech-Impf­stof­fes. Nach­dem die zwei­te Imp­fung erfolgt war, wur­den bei den Teil­neh­mern nach zwei, sechs und neun Mona­ten die neu­tra­li­sie­ren­den Anti­kör­per im Blut gemessen…

Die möglichen Vorteile von Impfnebenwirkungen

Zunächst bestä­tigt die Daten­aus­wer­tung der Stu­die, was bis­lang bekannt war: Die mRNA-Impf­stof­fe von Moder­na und BioNTech lösen in den ers­ten Mona­ten eine star­ke neu­tra­li­sie­ren­de Anti­kör­per­re­ak­ti­on bei Men­schen aus, die noch nie zuvor mit Coro­na infi­ziert waren. Aller­dings fällt der Spie­gel an neu­tra­li­sie­ren­den Anti­kör­pern im Blut nach neun Mona­ten rapi­de ab.

Die neue Erkennt­nis ist aber, dass der Spie­gel der neu­tra­li­sie­ren­den Anti­kör­per höher aus­fällt und der Rück­gang im Lau­fe der Mona­te deut­lich lang­sa­mer ver­läuft, wenn nach der Coro­na­imp­fung Neben­wir­kun­gen auf­tre­ten. Das kön­nen Fie­ber, Schmer­zen oder ein stei­fer Arm nach der Imp­fung sein. Zumin­dest in die­ser Hin­sicht wir­ken sich Impf­re­ak­tio­nen posi­tiv aus. Eine ähn­li­che posi­ti­ve Ent­wick­lung der neu­tra­li­sie­ren­den Anti­kör­per wur­de auch beob­ach­tet, wenn man bereits mit Coro­na infi­ziert war und sich den­noch imp­fen lässt.

Die Stu­die läuft aber noch wei­ter. Nun wol­len die For­scher beob­ach­ten, wie sich der Anti­kör­per­spie­gel ent­wi­ckelt, wenn die Pro­ban­den Auf­fri­schungs­imp­fun­gen (Boos­ter) erhal­ten. Außer­dem wol­len sie aus­wer­ten, ob sich die Teil­neh­mer nach der voll­stän­di­gen Imp­fung mit Coro­na infi­zier­ten. Das könn­te hel­fen zu klä­ren, war­um sich eini­ge Men­schen mehr­mals mit Coro­na anste­cken und ande­re nicht.

… 3. Dieck­haus, K.D., Kim, M.J., Shen, J.B. et al. (2023). SARS-CoV‑2 Anti­bo­dy Dyna­mics in Health­ca­re Workers after mRNA Vac­ci­na­ti­on. Vac­ci­nes.«

In der Stu­die heißt es:

»Zusammenfassung

Seit dem Auf­tre­ten von SARS-CoV‑2 ist die Auf­recht­erhal­tung der Gesund­heit und Sicher­heit des Gesund­heits­per­so­nals (HCW) von grund­le­gen­der Bedeu­tung für die Reak­ti­on auf die welt­wei­te Pan­de­mie. Die Imp­fung mit Impf­stof­fen auf mRNA-Basis, die auf das SARS-CoV-2-Spike-Pro­te­in abzie­len, hat sich als Schlüs­sel­stra­te­gie zur Ver­rin­ge­rung der Anfäl­lig­keit der Beschäf­tig­ten im Gesund­heits­we­sen für SARS-CoV‑2 erwie­sen, aller­dings las­sen die neu­tra­li­sie­ren­den Anti­kör­per­re­ak­tio­nen mit der Zeit nach und kön­nen von vie­len Varia­blen beein­flusst wer­den. Wir haben ver­sucht, die Dyna­mik zwi­schen Impf­stoff­pro­duk­ten, frü­he­ren kli­ni­schen Erkran­kun­gen durch SARS-CoV‑2 und dem Auf­tre­ten von impf­stoff­be­ding­ten uner­wünsch­ten Reak­tio­nen auf den Abbau von Anti­kör­pern im Lau­fe der Zeit bei HCWs in einem Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum zu ver­ste­hen. Eine Kohor­te von 296 HCWs erhielt eine Stan­dard­imp­fung mit zwei Dosen ent­we­der mit bnt162b2 (Pfizer/BioNTech) oder mRNA-1273 (Moder­na) und wur­de nach zwei, sechs und neun Mona­ten unter­sucht. Die Pro­ban­den wur­den anhand ihrer Anti­kör­per­ab­bau­kur­ve in Grup­pen ein­ge­teilt, die einen stei­len Anti­kör­per­ab­fall auf­wie­sen und leicht abfie­len. Die Imp­fung mit mRNA-1273 führ­te im Ver­gleich zu bnt162b2 zu einer nach­hal­ti­ge­ren Anti­kör­per­re­ak­ti­on. Bei Pro­ban­den mit impf­as­so­zi­ier­ten Sym­pto­men war die Wahr­schein­lich­keit höher, dass sie eine län­ger anhal­ten­de neu­tra­li­sie­ren­de Anti­kör­per­re­ak­ti­on zeig­ten. Bei Pro­ban­den, die vor der Imp­fung eine kli­ni­sche SARS-CoV-2-Infek­ti­on hat­ten, tra­ten nach der ers­ten Imp­fung mit grö­ße­rer Wahr­schein­lich­keit impf­as­so­zi­ier­te Sym­pto­me auf, und der Anti­kör­per­ab­bau war schwä­cher aus­ge­prägt. Das Ver­ständ­nis von Fak­to­ren, die mit der Wirk­sam­keit des Impf­stoffs in Zusam­men­hang ste­hen, kann Kli­ni­kern bei der Fest­le­gung geeig­ne­ter Impf­stra­te­gien für HCW helfen.«

»… Unse­re Unter­su­chung unter­liegt meh­re­ren Ein­schrän­kun­gen. Die Stu­die war auf medi­zi­ni­sches Per­so­nal an einem ein­zi­gen Stand­ort beschränkt. Män­ner und die nicht-wei­ße Bevöl­ke­rung waren in die­ser Stu­die unter­re­prä­sen­tiert, und Risi­ko­grup­pen, wie älte­re Men­schen über 70 Jah­re und sol­che mit mul­ti­plen Kom­or­bi­di­tä­ten, wur­den nicht in die Stu­die ein­be­zo­gen. Die Zahl der Pro­ban­den, bei denen zu Stu­di­en­be­ginn eine COVID-19-Infek­ti­on vor­lag oder die einen kli­ni­schen Durch­bruch hat­ten, war rela­tiv gering. Die Anti­kör­per­spie­gel zu Stu­di­en­be­ginn wur­den nicht erho­ben. Die Aus­wer­tung beschränk­te sich auf Daten, die vor den weit ver­brei­te­ten Auf­fri­schungs­imp­fun­gen für Beschäf­tig­te des Gesund­heits­we­sens erho­ben wur­den, die in der Regel zwi­schen Monat 9 und Monat 12 der Nach­be­ob­ach­tung für die­se Grup­pe von Beschäf­tig­ten des Gesund­heits­we­sens zur Ver­fü­gung stan­den. Ande­re Aspek­te der Immun­funk­ti­on, ein­schließ­lich NK-Zel­len [39] und spit­zen­spe­zi­fi­scher T‑Zel­len-Immu­ni­tät [40], wur­den nicht unter­sucht, spie­len aber wahr­schein­lich eben­falls eine wich­ti­ge Rol­le bei der Immu­ni­tät gegen SARS-CoV‑2…«

