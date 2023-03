»Viele Impfungen sind gut für unser Gesundheitssystem, das am Rande der Überlastung steht«

"Zeit bis zur Ant­wort: 4 Mona­te 4 Wochen", liest man auf ­abge​ord​ne​ten​watch​.de. Eine Bür­ge­rin hat­te dort am 13.10.22 die Fra­ge an die saar­län­di­sche Minis­ter­prä­si­den­tin Anke Reh­lin­ger gestellt:

»Sie haben waren [sic] in der Ver­gan­gen­heit immer für eine Impf­pflicht und haben auch die Imp­fung von Kin­dern befür­wor­tet, da wir nur so "vor die Wel­le kom­men kön­nen" um die Pan­de­mie zu stop­pen, d.h. die Wei­ter­ga­be des Virus an ande­re Men­schen zu been­den . Wie ste­hen Sie heu­te dazu?…«

Am 10.3.23 ant­wor­te­te Reh­lin­ger, daß nicht etwa aus­rei­chend aus­ge­bil­de­tes und bezahl­tes Per­so­nal "gut für unser Gesund­heits­sys­tem" sei, son­dern "Imp­fun­gen":

»Sehr geehr­te Frau N.,

es ist wis­sen­schaft­lich belegt, dass die Coro­na-Impf­stof­fe das Risi­ko einen schwe­ren Krank­heits­ver­lauf zu erlei­den deut­lich redu­zie­ren, unser Gesund­heits­sys­tem ent­las­ten und vie­le Todes­fäl­le ver­hin­dern. Und auch das Risi­ko einer Anste­ckung wird durch die Imp­fung ver­rin­gert. Ich habe des­halb immer dafür gewor­ben, dass sich mög­lichst vie­le Men­schen imp­fen las­sen. Das gilt selbst­ver­ständ­lich auch für Kin­der, für die die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on nach umfas­sen­der Bewer­tung von Vor- und Nach­tei­len expli­zit eine Emp­feh­lung aus­ge­spro­chen hat. Im Saar­land ste­hen wir bei der Impf­quo­te mit an der Spit­ze der Bun­des­län­der – wenn­gleich ich mir auch hier noch etwas mehr gewünscht hätte.

Die Imp­fung schützt nicht nur den­je­ni­gen, der sich imp­fen lässt, son­dern ist auch ein soli­da­ri­scher Akt. Ent­ge­gen der Dar­stel­lung, auf die Sie sich in Ihrer Anfra­ge bezie­hen, haben die dama­li­gen Stu­di­en zur Imp­fung gegen die Alpha­va­ri­an­te des Virus durch­aus gezeigt, dass die Wahr­schein­lich­keit sich zu infi­zie­ren nach einer Imp­fung gerin­ger ist. Wer sich nicht infi­ziert, kann das Virus auch nicht wei­ter ver­brei­ten. Hin­zu kommt, dass bei geimpf­ten Per­so­nen, die sich den­noch infi­ziert haben, die Virus­last gerin­ger und die Dau­er der Virus­aus­schei­dung kür­zer war.

Mit der Ver­brei­tung der Virus­va­ri­an­ten kommt der Fremd­schutz lei­der nicht mehr in dem Maße zum Tra­gen. Impf­durch­brü­che und die Über­tra­gung der Krank­heit durch Geimpf­te wur­den häu­fi­ger. Nach wie vor ist es aber so, dass der­je­ni­ge, der sich imp­fen lässt, einen guten Schutz vor einem schwe­ren Ver­lauf der Krank­heit hat. Damit ist die Wahr­schein­lich­keit, ins Kran­ken­haus zu kom­men, womög­lich auf die Inten­siv­sta­ti­on und beatmet wer­den zu müs­sen, deut­lich gerin­ger. Wir haben ein gutes Gesund­heits­sys­tem, die Plät­ze in unse­ren Kran­ken­häu­sern sind aber begrenzt und die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter dort sind seit Jah­ren am Anschlag. Daher hieß es: Vie­le Imp­fun­gen sind gut für unser Gesund­heits­sys­tem, das am Ran­de der Über­las­tung steht. Ich möch­te, dass Kran­ken­häu­ser, Ärz­te und Pfle­ge­per­so­nal sich mit aus­rei­chend Zeit um die­je­ni­gen küm­mern kön­nen, die ihre Unter­stüt­zung brau­chen – egal ob mit oder ohne Coro­na-Infek­ti­on. Je weni­ger Coro­na-Kran­ke ins Kran­ken­haus müs­sen, weil sie einen aktu­el­len Impf­schutz haben, des­to bes­ser ist es.

Wenn Sie sich näher mit der von Ihnen ange­spro­che­nen Anhö­rung im Euro­päi­schen Par­la­ment beschäf­ti­gen möch­ten sowie mit der irre­füh­ren­den Dar­stel­lung, die danach durch das Netz gegeis­tert ist, emp­feh­le ich Ihnen den ent­spre­chen­den Bei­trag des Fak­ten­fin­ders der ARD. Sie fin­den ihn hier: https://​www​.tages​schau​.de/​f​a​k​t​e​n​f​i​n​d​e​r​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​-​a​n​s​t​e​c​k​u​n​g​-​1​0​1​.​h​tml

Mit freund­li­chen Grü­ßen«

Frau Reh­lin­ger wird ver­mut­lich auch einen "Fak­ten­fin­der" benen­nen kön­nen, der nach­weist, daß Deutsch­land den Zwei­ten Welt­krieg gewon­nen hat. Oder der vor fast genau zwan­zig Jah­ren begon­ne­ne völ­ker­rechts­wid­ri­ge Angriffs­krieg der USA auf den Irak men­schen­recht­li­che Selbst­ver­tei­di­gung war.