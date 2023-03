Worin wäscht Frau von der Leyen ihre Hände?

»EU-Gesund­heits­kom­mis­sa­rin Stel­la Kyria­ki­des beton­te am Mon­tag in einer hit­zi­gen Anhö­rung vor dem Coro­na-Aus­schuss des EU-Par­la­ments, Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin von der Ley­en habe kei­ne Rol­le bei der Aus­hand­lung der Impf­stoff­ver­trä­ge gespielt.«

»Nach Ent­hül­lun­gen der New York Times im April 2021 waren EU-Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin Ursu­la von der Ley­en und der Vor­stands­vor­sit­zen­de von Pfi­zer, Albert Bour­la, in Ver­dacht gera­ten, eine Ver­trags­ver­län­ge­rung in Höhe von 1,8 Mil­li­ar­den Euro für zusätz­li­che Impf­do­sen für die EU-Län­der direkt per Text­nach­richt aus­ge­han­delt zu haben.

„Die Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin war an den Ver­hand­lun­gen über den COVID-Impf­stoff­ver­trag nicht betei­ligt. Ich habe das schon ein­mal gesagt und wer­de es wie­der­ho­len“, sag­te Kyria­ki­des den Abge­ord­ne­ten des Euro­päi­schen Par­la­ments auf die Fra­ge nach der Trans­pa­renz die­ser Gesprä­che...

„Die Mit­glied­staa­ten hat­ten immer die Mög­lich­keit, einen Ver­trag abzu­leh­nen […] Sie waren sich über die Bedin­gun­gen der Ver­trä­ge voll­kom­men bewusst“, sag­te die Kommissarin.

Nach der Unter­zeich­nung des Abkom­mens hat­ten sowohl Pfi­zer als auch die Euro­päi­sche Kom­mis­si­on die man­geln­de Trans­pa­renz der Ver­trä­ge – die den Gesetz­ge­bern erst zu einem spä­te­ren Zeit­punkt mit weit­rei­chend geschwärz­ten Tei­len vor­ge­legt wur­den – mit Ver­träg­lich­keits­klau­seln begründet.

Meh­re­re Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te, dar­un­ter die Vor­sit­zen­de des Coro­na-Son­der­aus­schus­ses Kath­le­en Van Brempt, bestan­den dar­auf, dass die Abge­ord­ne­ten die Mög­lich­keit haben soll­ten, alle unter­zeich­ne­ten Ver­trä­ge ohne Schwär­zun­gen einzusehen.

„Wir haben unser Bes­tes getan, um die Abge­ord­ne­ten unter Berück­sich­ti­gung der ver­trag­li­chen Ver­pflich­tun­gen auf dem Lau­fen­den zu hal­ten“, sag­te Kyria­ki­des. Sie räum­te jedoch ein, dass die Ant­wor­ten der Kom­mis­si­on an die Gesetz­ge­ber auf­grund der Geheim­hal­tungs­klau­seln in den Ver­trä­gen „nicht voll­stän­dig zufrie­den­stel­lend“ gewe­sen seien…

Bis­lang sind dank der gebün­del­ten Beschaf­fung von Impf­stof­fen 70 Pro­zent der euro­päi­schen Bevöl­ke­rung geimpft, wie Kyria­ki­des betonte.

Unter die­sen Ver­trä­gen inter­es­sier­ten sich die Abge­ord­ne­ten beson­ders für den drit­ten und größ­ten Ver­trag, der zwi­schen der Kom­mis­si­on und dem ame­ri­ka­ni­schen Unter­neh­men Pfi­zer in Zusam­men­ar­beit mit dem deut­schen Labor BioNTech geschlos­sen wurde…

Albert Bour­la wur­de zwei­mal auf­ge­for­dert, sich vor den Mit­glie­dern der COVI-Kom­mis­si­on zu erklä­ren, erschien aber nie zu den Terminen…

Am 6. März hat die Prä­si­den­tin des Euro­päi­schen Par­la­ments, Rober­ta Met­so­la, einen Brief an von der Ley­en geschickt, in dem sie den Zugang zu den Ver­trä­gen in einem gesi­cher­ten Raum für Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te fordert.

„Wir tun alles, um sicher­zu­stel­len, dass Sie eine Ant­wort auf den Brief von Rober­ta Met­so­la erhal­ten“, ant­wor­te­te Stel­la Kyria­ki­des.«

Quel­le: you​tube​.com