»Auch der Virologe Christian Drosten hält die derzeitige Entwicklung um H5N1 für beachtenswert«

Auch die­se ent­las­ten­de Nach­richt von dpa wird zum Schü­ren von Ängs­ten zweckentfremdet:

»Genf – Bei der huma­nen H5N1-Infek­ti­on eines elf­jäh­ri­gen Mäd­chens in Kam­bo­dscha kam es zu kei­ner Mensch zu Mensch Trans­mis­si­on. Zwar wur­de auch der Vater des ver­stor­be­nen Mäd­chens posi­tiv auf das Vogel­grip­pe-Virus H5N1 getes­tet, nicht aber elf wei­te­re Kon­tak­te des Mäd­chens, die teils Grip­pe­sym­pto­me hat­ten, teil­te die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO) ges­tern in Genf mit…

"Der Zeit­punkt einer hin­rei­chen­den Anpas­sung an den Men­schen lässt sich nicht vorausbestimmen."

Chris­ti­an Dros­ten, Natio­na­len For­schungs­platt­form für Zoo­no­sen Berlin

Auch der Viro­lo­ge Chris­ti­an Dros­ten, Ber­li­ner Stand­ort­lei­ter der Natio­na­len For­schungs­platt­form für Zoo­no­sen, hält die der­zei­ti­ge Ent­wick­lung um H5N1 für beach­tens­wert, wie er dem Deut­schen Ärz­te­blatt (DÄ) (noch vor dem Vor­fall in Kam­bo­dscha) mitteilte:

Bis­her kom­me es zu kei­ner besorg­nis­er­re­gen­den Häu­fung der Über­tra­gung auf den Men­schen, geschwei­ge denn zu einer irgend­wie auf­fäl­li­gen Mensch-zu-Mensch Über­tra­gung. „Der Zeit­punkt einer hin­rei­chen­den Anpas­sung an den Men­schen lässt sich nicht vor­aus­be­stim­men“, so Dros­ten im Inter­view, das in Aus­ga­be 9/2023 des DÄ erschei­nen wird.

WHO-Wissenschaftler empfiehlt H5N1-Impfstoff-Entwicklung

Regie­run­gen auf der gan­zen Welt soll­ten in einen H5N1-Impf­stoff inves­tie­ren und Ver­su­che der Pha­sen 1 und 2 durch­füh­ren, um sich auf einen mög­li­chen Aus­bruch beim Men­schen vor­zu­be­rei­ten, so der bri­ti­sche For­scher Jere­my Farr­ar, der seit 2023 lei­ten­der Wis­sen­schaft­ler der WHO ist (Reu­ters).

Er wür­de es begrü­ßen, wenn die Phar­ma­in­dus­trie zumin­dest eini­ge kli­ni­sche Ver­su­che für alle Grip­pe­stäm­me durch­füh­ren wür­de, damit die Welt nicht bei Null anfan­gen müss­te, um im Bedarfs­fall eine glo­ba­le Pro­duk­ti­on zu star­ten. Auch Dros­ten sprach sich im DÄ-Inter­view dafür aus, Vor­be­rei­tun­gen zur Impf­stoff­ent­wick­lung zu tref­fen. © gie/dpa/aerzteblatt.de…«