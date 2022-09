Berliner Scheinreferendum muß vermutlich wiederholt werden

Corona-Maßnahmen, ein Marathonlauf und kolos­sa­le Unfähigkeit der Behörden bei den letz­ten Wahlen in Berlin wer­den wohl zu einer kom­plet­ten Neuwahl füh­ren. Auf welt​.de ist dazu am 28.9. zu lesen (Bezahlschranke):

»Mit einer der­art deut­li­chen Stellungnahme des Gerichts hat­ten die wenigs­ten Beobachter gerech­net: Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hält nach einer vor­läu­fi­gen Einschätzung eine voll­stän­di­ge Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus der Hauptstadt für erfor­der­lich. Es habe bei der Wahl am 26. September 2021 eine der­ar­ti­ge Vielzahl von man­dats­re­le­van­ten Wahlfehlern gege­ben, dass nur eine voll­stän­di­ge Wiederholung einen ver­fas­sungs­kon­for­men Zustand her­bei­füh­ren kön­ne, sag­te Gerichtspräsidentin Ludgera Selting am Mittwoch in der münd­li­chen Verhandlung zur Überprüfung meh­re­rer Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl. Gleiches gilt für die Wahlen zu den Berliner Bezirksverordnetenversammlungen.

Das Gericht war in einem Hörsaal der Freien Universität zusam­men­ge­kom­men, da neben den Beschwerdeführern auch alle gewähl­ten Abgeordneten und nicht gewähl­ten Bewerber die Möglichkeit hat­ten, teil­zu­neh­men. „Es han­delt sich um die bis­lang größ­te Gerichtsverhandlung die­ser Art in Berlin“, sag­te eine Gerichtssprecherin.

Die Präsidentin trug dann schwer­wie­gen­de Wahlfehler vor. Insgesamt hät­ten Tausende Wähler ihre Stimme nicht, nicht wirk­sam, nicht unbe­ein­flusst oder nicht unter zumut­ba­ren Bedingungen abge­ben kön­nen. Dies stel­le eine Beeinträchtigung der Freiheit und Gleichheit der Wahl dar. So sei­en 1066 von 2256 Wahllokalen nach 18 Uhr geöff­net gewe­sen, ins­ge­samt 350 zusätz­li­che Stunden. Wegen feh­len­der Stimmzettel sei­en Wahllokale ins­ge­samt län­ger als 83 Stunden geschlos­sen gewe­sen, wodurch in die­ser Zeit kei­ne Stimmabgabe mög­lich war…

„Das Vertrauen in die Demokratie wür­de dau­er­haft und schwer beschä­digt wer­den, soll­ten die­se nicht kor­ri­giert wer­den“, sag­te Gerichtspräsidentin Selting. Anzulasten sei­en die Versäumnisse der Landeswahlleitung. Die unzu­rei­chen­de Vorbereitung stel­le bereits selbst einen Wahlfehler dar. So sei nicht sicher­ge­stellt wor­den, dass für jeden Wahlberechtigten ein Zugang unter zumut­ba­ren Bedingungen zu einer Präsenzwahl bestehe. Die Wahlleitung habe die not­wen­di­ge Anzahl von Wahlkabinen nicht oder feh­ler­haft ermit­telt, so das Gericht…

Die Senatsinnenverwaltung wies die vor­läu­fi­ge Rechtsauffassung des Gerichtshofs deut­lich zurück. Diese wei­che von den Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts und der ande­ren Landesverfassungsgerichte ab, sag­te Rechtsanwalt Ulrich Karpenstein. Vorbereitungsmängel könn­ten im Wahlprüfungsverfahren nur dann rele­vant sein, wenn es um nach­ge­wie­se­ne Wahlfehler geht…«

Über die Anfechtung der Bundestagswahl durch den Bundeswahlleiter wird erst noch entschieden.