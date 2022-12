Das corodok-Triple – Weihnachtsaktion

Sie wur­den letz­tes Jahr an Weihnachten aus­ge­grenzt, und Ihre Verwandten wol­len am liebs­ten alles ver­ges­sen? Sie sind trotz­dem ein­ge­la­den, dür­fen aber nur mit nega­ti­vem PCR-Test kom­men? Ihr Schwiegervater hat eine uner­klär­li­che Krankheit, will aber nicht zuge­ben, dass es mit dem Doppelbooster zusam­men­hän­gen könn­te? Die Schwester ver­lässt vor lau­ter Angst das Haus nicht mehr und will fern­blei­ben? Die Oma soll wie­der im Altenheim blei­ben, weil sie dort allei­ne bes­ser geschützt ist?

Brechen Sie das Eis und das Schweigen, und erin­nern Sie mit einem Buchgeschenk dar­an, was 2021 die Realität in vie­len Haushalten war. Machen Sie den Elefanten im Raum sicht­bar und plat­zie­ren ihn direkt unter den Weihnachtsbaum.

Lauschen Sie bei Kerzenlicht und Flaschenbier Christian Drosten, der viel­leicht gera­de in die­ser Zeit wie­der uner­müd­lich an einem neu­en PCR-Testprotokoll arbei­tet. In »Das PCR-Desaster« ist zu erfah­ren, wie er dabei vorgeht.

Folgen Sie dem Fluss des Geldes. Wenn die Gabe der Tante noch knau­se­ri­ger aus­fällt als sonst, erin­nern Sie dar­an, dass eini­ge Berufsgruppen sich gera­de jetzt mehr leis­ten könn­ten. Lesen Sie in »Geld schef­feln mit Pandemien. Die Profiteure der PCR«, war­um die Laborärzte den nächs­ten Gasabschlag nicht fürch­ten werden.

Verbringen Sie das Fest der Liebe mit »ApoKarlypse« Lauterbach. Stimmen sie Ihre Verwandten haf­tungs­frei auf die nächs­te »neben­wir­kungs­freie« Impfung ein, oder spie­len Sie »Wer hat’s auch gedacht?« mit Zitaten aus dem Kapitel »Ungeimpftenbashing«. Karl Lauterbach wür­de Weihnachten ger­ne auch mit Ihnen ver­brin­gen: Von der Unverletzlichkeit der Wohnung hält er näm­lich nicht viel.

Das coro­dok-Triple für 28,00 € kann auch mit der kos­ten­lo­sen Option »ApoKarlypse«-Geschenkpapier dazu bestellt wer­den und wird frei Haus und abstrich­frei geliefert.

Unverbindlicher Preisvergleich: Ihre Krankenkasse kommt ein rein­geramm­tes PCR-Teststäbchen teu­rer zu ste­hen. Nasenbluten krie­gen Ihre Angehörigen bei der Lektüre aber mög­li­cher­wei­se ebenfalls.

Eine Verlagsmeldung; mehr zur Motivation hier.

* Nachtrag: Bestellungen kön­nen ein­fach an verlag@thomaskubo.de gerich­tet werden.