Der Microsoft-Gründer gilt als Genie unserer Zeit

Normalerweise schreibt Sina Alonso Garcia auf mer​kur​.de über ande­re Dinge (s.u.) und "sorgt täg­lich für Bewegtbilder".

Nun ist sie hin und weg dar­über, daß Bill Gates mit sei­ner Konzern- und Medienmacht sechs "Dinge" durch­set­zen konn­te, die er sich 1999 vor­ge­nom­men hatte.

»Microsoft-Gründer Bill Gates gilt als Genie unse­rer Zeit. Der Unternehmer mit Weitsicht traf bereits 1999 in einem Buch eini­ge Vorhersagen, die sich bewahr­hei­tet haben.

Seattle – US-Unternehmer Bill Gates ist der­zeit der viertreichs­te Mensch der Welt (Stand Juli 2022). Der Microsoft-Gründer gilt als Genie unse­rer Zeit und ver­blüfft immer wie­der mit treff­ge­nau­en Vorhersagen zum Weltgeschehen. Vor dem „töd­lichs­ten Tier der Welt“ warnt er bereits seit Jahren. Auch die Pandemie hat er schon 2015 vor­her­ge­sagt. Bereits im Jahr 1999 ver­öf­fent­lich­te Gates in sei­nem Buch „Business at the Speed of Thought“ zudem eini­ge Vorhersagen, die sich nun – mehr als 20 Jahre spä­ter – bewahr­hei­tet haben. In dem Buch beschäf­tig­te er sich mit der Frage, wie die Technologie der Zukunft aus­se­hen könn­te…«

Die Dinge sind:

1. Soziale Medien

2. Smartphones

3. Preisvergleichsportale

4. Personalisierte Werbung

5. Online-Jobvermittlung

6. Smart Home

Davon, wie alle die­se "Errungenschaften" zur Verblödung bei­tra­gen, zeugt nicht zuletzt die­ser Artikel.

