Der Vakzinismus ist nicht tot, er schläft nur

Das macht die "EU respon­se to COVID-19: pre­pa­ring for autumn and win­ter 2023" deut­lich, die am 2.9.22 ver­öf­fent­licht wur­de. Darin liest man u.a.:

»Kommunikationsstrategien im Zusammenhang mit den Herbst- und Winterimpfstrategien



Umsetzung und, wenn mög­lich, Koordinierung wirk­sa­mer Kommunikationsinitiativen und ‑stra­te­gien zur Förderung der Verabreichung zusätz­li­cher Impfdosen und zur Förderung des Abschlusses der Grundimmunisierungsserie durch die­je­ni­gen, die dies noch nicht getan haben…



Sorgen Sie für eine pro­ak­ti­ve Kommunikation, sobald die neu­en und ange­pass­ten Impfstoffe zur Verfügung ste­hen. .. Die poli­ti­sche Dimension der zöger­li­chen Haltung gegen­über Impfstoffen und Desinformationskampagnen , die mit anti­west­li­chen und EU-feind­li­chen Narrativen ver­bun­den sind , muss ange­gan­gen wer­den . Zu den beson­de­ren Herausforderungen gehö­ren Kanäle, in denen Desinformationen im Zusammenhang mit ande­ren Krisen, ins­be­son­de­re der rus­si­schen Militäraggression gegen die Ukraine, kursieren…



Nicht-pharmazeutische Interventionen



… Beispiele für hoch­wirk­sa­me nicht-phar­ma­zeu­ti­sche Maßnahmen sind das Tragen von Masken und restrik­ti­ve­re Maßnahmen wie die Begrenzung der Größe von Versammlungen. Vor allem wenn sol­che Maßnahmen vor oder zu Beginn einer nächs­ten Welle durch­ge­führt wer­den, ist ihre Wirkung am größ­ten. Es ist daher mög­lich, dass eine der nicht-phar­ma­zeu­ti­schen Interventionen in den kom­men­den Monaten wie­der ein­ge­führt wer­den muss…

Zu ver­wen­den­de Indikatoren: Inzidenz schwe­rer aku­ter Atemwegserkrankungen (SARI) auf­grund von COVID-19 oder Influenza nach Alter; auf COVID-19 oder Influenza zurück­zu­füh­ren­de Sterblichkeit nach Alter. Alternativ kön­nen auch spe­zi­fi­sche COVID-19- oder Influenza - Krankenhaus- und Intensivstation-Aufnahmen und/oder Krankenhaus- und Intensivstation-Belegungsraten ver­wen­det werden…



In vie­len Mitgliedstaaten besteht nach wie vor die Pflicht zur Verwendung von Gesichtsmasken in Gesundheitseinrichtungen und Langzeitpflegeeinrichtungen. Ihre Verwendung in geschlos­se­nen öffent­li­chen Räumen, ein­schließ­lich öffent­li­cher Verkehrsmittel, kann eine ers­te Option sein, um die Übertragung in der Gemeinschaft zu begren­zen. Jüngste Erkenntnisse zei­gen, dass FFP2-Gesichtsmasken, die in der EU/im EWR leicht erhält­lich sind, eine stär­ke­re Schutzwirkung haben als medi­zi­ni­sche Masken oder Stoffmasken in der Bevölkerung. Die Mitgliedstaaten wer­den daher nach­drück­lich auf­ge­for­dert, ihre Verwendung in bestimm­ten Situationen zu erwä­gen… Andere Maßnahmen wie Home Office oder die Begrenzung der Größe von Massenveranstaltungen haben sich als wirk­sam erwie­sen, um die Übertragung des Virus zu begren­zen. Wenn die­se Maßnahmen recht­zei­tig vor dem Anstieg der Fälle ergrif­fen wer­den, kön­nen sie die Notwendigkeit von stren­ge­ren Maßnahmen wie Lockdowns, Schließung von Geschäften und Schulen, Empfehlungen zum Zu-Hause-Bleiben und Reisebeschränkungen ver­mei­den. Politisches Engagement und die Einbindung der Bevölkerung sind der Schlüssel zum Erfolg und zur Wirksamkeit nicht-phar­ma­zeu­ti­scher Maßnahmen.

Wiedereröffnung der Schulen

… Kinder sind oft asym­pto­ma­tisch oder zei­gen leich­te Symptome der Infektion, aber es tre­ten auch schwe­re Fälle auf, ins­be­son­de­re bei Kindern mit Risikofaktoren für schwe­re Verläufe. Auch Post-COVID (oder Long COVID) wur­de bei Kindern gemeldet.

Wichtige Maßnahmen wie die Förderung der Impfung von Schülern und Personal gegen COVID-19,… sind wich­ti­ge Instrumente zur Verringerung der Virusübertragung…

Stärkung der Gesundheitssysteme und Kapazitäten

… Die Investitionen im Rahmen der Fazilität für Konjunkturbelebung und Widerstandsfähigkeit zur Stärkung der Gesundheitssysteme sind nun in vol­lem Gange. Mehr als 42 Mrd. EUR an Investitionen sind im Rahmen der ange­nom­me­nen Konjunktur- und Resilienzpläne für die Förderung einer bes­se­ren Gesundheitsversorgung vor­ge­se­hen, und fast ein Drittel die­ses Betrags ist für Investitionen und Reformen zur Förderung der Digitalisierung der Gesundheitssysteme bestimmt…

Verkehr, Mobilität, Reisen

… Unser gemein­sa­mes Ziel bleibt die unein­ge­schränk­te Freizügigkeit, sofern die epi­de­mio­lo­gi­sche Situation dies zulässt…

Reisebeschränkungen soll­ten nur dann ein­ge­führt oder wie­der ein­ge­führt wer­den, wenn sie für den Schutz der öffent­li­chen Gesundheit abso­lut not­wen­dig und ver­hält­nis­mä­ßig sind. So soll­ten bei­spiels­wei­se bestimm­te nicht-phar­ma­zeu­ti­sche Maßnahmen, wie das Tragen von Masken, in Betracht gezo­gen wer­den, bevor Reisebeschränkungen ein­ge­führt oder wie­der ein­ge­führt wer­den. Alle neu­en Maßnahmen soll­ten den wich­tigs­ten Interessengruppen, wie z. B. den Verkehrsunternehmen, mit­ge­teilt wer­den, damit sie sich vor­be­rei­ten und mög­li­che nega­ti­ve Auswirkungen ver­mei­den kön­nen. Sollten die Mitgliedstaaten die Ermittlung von Kontaktpersonen bei grenz­über­schrei­ten­den Fahrgästen akti­vie­ren wol­len, ste­hen gemein­sa­me Instrumente wie das EU-Fahrgastlokalisierungsformular für den Austausch von Fahrgastdaten zur Verfügung, um die Möglichkeiten der Ermittlung von Kontaktpersonen zu ver­bes­sern und gleich­zei­tig den Aufwand für Fahrgäste und Verkehrsunternehmen zu begrenzen.

Die Mitgliedstaaten kön­nen auf das digi­ta­le COVID-Zertifikat der EU zurück­grei­fen, wenn die epi­de­mio­lo­gi­sche Situation in die­sem Herbst und Winter es erfor­der­lich macht, dass Länder vor­über­ge­hend wie­der Reisebeschränkungen ein­füh­ren. Die Verordnung über das digi­ta­le COVID-Zertifikat der EU, deren Geltungsdauer bis Juni 2023 ver­län­gert wur­de, bie­tet den not­wen­di­gen Rahmen, um die Auswirkungen von Einschränkungen der Freizügigkeit zu bewäl­ti­gen und das Reisen zu erleich­tern. Sie stellt sicher, dass die Bürger von inter­ope­ra­blen und gegen­sei­tig aner­kann­ten Bescheinigungen über die COVID-19-Impfung, ‑Tests und ‑Wiederherstellung pro­fi­tie­ren kön­nen. Grundsätzlich soll­ten die Inhaber gül­ti­ger digi­ta­ler COVID-Zertifikate der EU bei Reisen inner­halb der EU kei­nen zusätz­li­chen Beschränkungen unterliegen.

Das digi­ta­le COVID-Zertifikat der EU ist ein gro­ßer Erfolg, da es der Öffentlichkeit ein Instrument an die Hand gibt, das in der gesam­ten EU (und in meh­re­ren Drittländern) akzep­tiert wird und dem man ver­traut, und da es eine Fragmentierung der ver­schie­de­nen natio­na­len Systeme ver­hin­dert. August 2022 sind 75 Länder und Gebiete aus fünf Kontinenten an das System der digi­ta­len EU-Zertifikate ange­schlos­sen (30 EU/EWR-Mitgliedstaaten und 45 Nicht-EU-Länder und ‑Gebiete), und meh­re­re wei­te­re Länder haben ihr Interesse an einem Beitritt zum Gateway bekun­det oder füh­ren bereits tech­ni­sche Gespräche mit der Kommission. Dies macht das digi­ta­le COVID-Zertifikat der EU zu einem glo­ba­len Standard.

Das System der digi­ta­len COVID-Bescheinigung der EU ist fle­xi­bel genug, um sich an die Entwicklung der COVID-19-Reaktion anzu­pas­sen. Mögliche Anpassungen der Gültigkeitsdauer der für die ers­te Auffrischungsimpfung aus­ge­stell­ten Bescheinigungen könn­ten im Lichte wei­te­rer wis­sen­schaft­li­cher Erkenntnisse und der Entwicklung der Pandemie erfor­der­lich wer­den. Sollte die Verwendung des digi­ta­len COVID-Zertifikats der EU wie­der ein­ge­führt wer­den, muss sicher­ge­stellt wer­den, dass jeder ein gül­ti­ges digi­ta­les COVID-Zertifikat der EU erhal­ten kann. Das bedeu­tet, dass die Mitgliedstaaten wei­ter­hin dafür sor­gen soll­ten, dass aus­rei­chen­de Test- und Impfkapazitäten vor­han­den und leicht zugäng­lich sind. Die Mitgliedstaaten soll­ten auch Bürger, die eine SARS-CoVV-2-Infektion durch­ge­macht haben, über ihr Recht infor­mie­ren, eine Genesungsbescheinigung zu erhal­ten, wenn sie einen PCR- oder Antigentest durch­ge­führt haben.

Darüber hin­aus soll­ten die Mitgliedstaaten ihr Möglichstes tun, um sicher­zu­stel­len, dass die Reisenden gut über mög­li­che Reisebeschränkungen infor­miert sind, die bei der Einreise in einen ande­ren EU-/EWR-Mitgliedstaat gel­ten können…

5. DIE GLOBALE DIMENSION



… Die der­zei­ti­ge Situation ist durch ein grö­ße­res Angebot an Impfstoffen im Verhältnis zur Nachfrage gekenn­zeich­net: Die welt­wei­te Verfügbarkeit von Impfstoffen wur­de in eini­gen Ländern nicht durch eine ent­spre­chen­de Zunahme der Impfstoffaufnahme aus­ge­gli­chen. Die Herausforderung besteht ein­deu­tig dar­in, die Impfungen in die Arme zu bekom­men oder die erhal­te­nen Impfstoffe zu ver­ab­rei­chen. Aus die­sem Grund hat die EU bei­spiels­wei­se ein Impfstoffpaket für ihre afri­ka­ni­schen Partner vor­ge­legt, das die Lieferung, das Zusatzmaterial und die Unterstützung bei der Verabreichung umfasst…

Im Rahmen von Matchmaking-Veranstaltungen hat die EU die Zusammenarbeit zwi­schen afri­ka­ni­schen und euro­päi­schen Unternehmen in Bezug auf die Wertschöpfungsketten der Pharma- und Medizintechnikindustrie ver­bes­sert. Die EU hat außer­dem eine neue Initiative zur loka­len Herstellung von Impfstoffen und Arzneimitteln gestar­tet, um die Bemühungen in Lateinamerika und der Karibik zu unterstützen…

Der Kampf gegen Fehlinformationen und Desinformation im Zusammenhang mit Impfungen soll­te kon­ti­nu­ier­lich und welt­weit geführt wer­den. Die Bekämpfung aus­län­di­scher Informationsmanipulation und ‑ein­mi­schung erfor­dert eine spe­zi­fi­sche Reaktion. Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) hat in enger Zusammenarbeit mit der Kommission und den Mitgliedstaaten die EU-Toolbox zur Bekämpfung der Manipulation und Einmischung aus­län­di­scher Informationen (FIMI-Toolbox) ent­wi­ckelt.

Schließlich hält es die EU für äußerst wich­tig, auf den Lehren aus der COVID-19-Pandemie auf­zu­bau­en und die glo­ba­le Gesundheitsarchitektur zu stär­ken – mit einer gestärk­ten WHO in ihrem Zentrum. Die EU ist ent­schlos­sen, eine trei­ben­de Kraft bei den Verhandlungen über ein neu­es, rechts­ver­bind­li­ches inter­na­tio­na­les Abkommen über Pandemieprävention, ‑vor­sor­ge und ‑reak­ti­on sowie über geziel­te Änderungen zur Stärkung der Internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005 zu sein…«

(Hervorhebungen in blau nicht im Original.)

An kei­ner ein­zi­gen Stelle kann die EU-Kommission trag­fä­hi­ge Argumentationen vor­wei­sen. Es han­delt sich bei dem Dokument um den Ausdruck von schie­rem Machtdenken, aber auch von gren­zen­lo­ser Hybris. Wie auch auf ande­ren Politikfeldern wird die Kommission schei­tern. Ihr Konzept hat mit Wissenschaft und Gesundheit nichts zu tun, aber alles mit Kontrolle und Profiten. Nicht zuletzt ist es auch hier völ­lig rea­li­täts­ab­hold. Wie die Menschen in Afrika wol­len auch die in Europa nichts (mehr) hören von einer Neuauflage der Gängelungen und Grundrechtseinschränkungen der letz­ten Jahre.

Die Überschrift knüpft an an das Lied von Rio Reiser "Der Krieg" (you​tube​.com):