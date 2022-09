Desaströse Impf-Bilanz: Deutschland landet auf dem letzten Platz

Manchmal gibt es sie doch, die Momente, in denen man stolz auf sein Land sein kann. Unter obi­ger Überschrift ist auf faz​.net (Bezahlschranke) am 16.9. zu lesen:

»Was hilft am bes­ten, um Krankheiten zu ver­mei­den und Menschenleben zu ret­ten? Die Weltgesundheitsorganisation nennt zwei Mittel, die mit Abstand am effi­zi­en­tes­ten sind: Hygiene und Impfen. Deutschland gibt zwar sehr viel Geld für sein Gesundheitssystem aus. Aber aus­ge­rech­net das beson­ders effi­zi­en­te Impfen wird hier­zu­lan­de sys­te­ma­tisch vernachlässigt.

Zu die­sem Schluss kommt jeden­falls eine Gruppe von inter­na­tio­na­len Wissenschaftlern nach einem Vergleich der Impfpolitik und Impfbürokratie in 42 ver­schie­de­nen Ländern. Deutschland lan­det in ihrer Rangliste abge­schla­gen auf dem letz­ten Platz. Die Forscher haben für ihre Untersuchung, die der F.A.S. vor­ab vor­lag, acht Indikatoren iden­ti­fi­ziert, die nach ihrer Überzeugung ein gut funk­tio­nie­ren­des Impfsystem ausmachen…

Im Impf-Vergleich holt Deutschland nur einen von acht Punkten

Kein ande­res Land kommt in der Impftabelle, die an die­sem Wochenende im Verlag Global Health Press ver­öf­fent­licht wird, auf so weni­ge Punkte. Und dabei haben die Wissenschaftler nicht etwa bloß ande­re Industriestaaten wie Großbritannien und die Vereinigten Staaten zum Vergleich her­an­ge­zo­gen, son­dern auch deut­lich ärme­re Länder wie Bangladesch, Kenia und Indonesien…«

„Sonst werden wir abgehängt bei der Impfstoffentwicklung.“

Das ist die gro­ße Sorge eines Mannes, der exem­pla­risch den Drehtüreffekt zwi­schen Gremien und Pharmakonzernen verkörpert:

» „Deutschland war schon vor zwan­zig Jahren ein Impf-Entwicklungsland und bleibt es nach allem, was sich jetzt abse­hen lässt, auch in der Zukunft“, sagt der deut­sche Infektiologe Heinz-Josef Schmitt, der die nun vor­lie­gen­de Vergleichsuntersuchung ange­sto­ßen hat, im Gespräch mit der F.A.S. Schmitt weiß, wovon er redet: Der frü­he­re Mainzer Universitätsprofessor war von 1998 bis 2007 Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, danach arbei­te­te er 15 Jahre lang für die Impfstoffhersteller Novartis und Pfizer.«

Immerhin weiß er:

»Nach dem Zweiten Weltkrieg, sagt Heinz-Josef Schmitt, sei­en staat­li­che Maßnahmen zum Ge­sundheitsschutz der gesam­ten Bevölkerung voll­ends in Verruf gera­ten. Zu vie­le men­schen­ver­ach­ten­de Grausamkeiten hat­ten die Nationalsozialisten zuvor unter die­sem Etikett began­gen.«

Der Stiko die Zähne ziehen

Als wäre sie nicht ohne­hin bereits zahn­los, soll sie voll­ends zu einem Abnickgremium werden:

»„Die Impfkommission braucht eine neue Geschäftsordnung“, for­dert Heinz-Josef Schmitt, der frü­he­re Kommissionsvorsitzende. „Ihr obers­tes Ziel soll­te es sein, Todesfälle und Krankheiten zu ver­hin­dern. Stattdessen zieht sie sich bei ihren Abwägungen zu oft auf Nebenschauplätze zurück.“ Außerdem soll­ten die Gesundheitsbehörden den Dialog mit den Impfstoffentwicklern suchen, um die Bedürfnisse der eige­nen Bevölkerung zu ver­tre­ten. „Sonst wer­den wir abge­hängt bei der Impfstoffentwicklung.“…«

Und dar­um geht es schließ­lich, nicht um Firlefanz wie Nebenwirkungen und Schäden durch die "Impfung".

»Wenig Interesse an zwei­tem Booster«. So ist ein wei­te­rer Artikel auf faz​.net am 16.9. über­schrie­ben. Er beginnt so:

»„In die­ser Woche haben wir nur etwa ein Dutzend Personen jeden Tag gegen das Coronavirus geimpft“, sagt Saqib Cheema, der die Impfpraxis Frankfurt lei­tet. Im ver­gan­ge­nen Winter, als die Impfkampagne ihren Höhepunkt erreicht hat­te, hat­te er mit sei­nem damals 60-köp­fi­gen Team bis zu 2000 Spritzen am Tag gesetzt…

Viele Praxen und Impfzentren in Hessen haben von dem Angebot Gebrauch gemacht, den aktu­el­len, an die Corona-Omikron-Variante BA.1 ange­pass­ten Impfstoff zu bestel­len. Nicht über­all kam er in der gefor­der­ten Menge an. Unmut gibt es etwa im Main-Kinzig-Kreis. Von dem Impfstoff sei nur ein Bruchteil des­sen ein­ge­trof­fen, was der Kreis bestellt habe. „Das ist ein ech­tes Ärgernis. Wir haben auf viel­fäl­ti­gen Kanälen für die Impfung gewor­ben, und dann erreicht uns nur ein gerin­ger Anteil des­sen, was wir geor­dert haben“, sagt die Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler (SPD)…«