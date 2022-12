Diskriminierende Haltungen gegenüber Ungeimpften während einer globalen Pandemie

Verschwörungsgläubige müs­sen jetzt tap­fer sein. Ein (vor­läu­fi­ges) Papier mit die­sem Titel wur­de am 8.12.22 auf natu​re​.com ver­öf­fent­licht. Der Hauptautor ist Mitarbeiter am Democracy Institute der Central European University in Budapest. Deren Gründer ist George Soros, der ger­ne neben Bill Gates als eine Art Gott-sei-bei-uns der Finsternis dar­ge­stellt wird. Wir lesen:

»Zusammenfassung

Während der COVID-19-Pandemie gab es selbst in Ländern mit gutem Zugang zu Impfstoffen immer noch gro­ße Gruppen von unge­impf­ten Minderheiten. Folglich wur­de die Impfung zu einem kon­tro­ver­sen Thema, das zu Diskussionen und sogar zu Protesten führ­te. In die­ser Studie wird unter­sucht, ob Menschen dis­kri­mi­nie­ren­de Einstellungen in Form von nega­ti­vem Affekt, Stereotypen und aus­gren­zen­den Haltungen in fami­liä­ren und poli­ti­schen Kontexten gegen­über Gruppen äußern, die durch den COVID-19-Impfstatus defi­niert sind.

Wir quan­ti­fi­zie­ren dis­kri­mi­nie­ren­de Einstellungen zwi­schen geimpf­ten und unge­impf­ten Bürgern in 21 Ländern, die eine Vielzahl von Kulturen auf der gan­zen Welt abde­cken. In drei gemein­sa­men expe­ri­men­tel­len Studien (N=15.233) zei­gen wir, dass geimpf­te Menschen dis­kri­mi­nie­ren­de Einstellungen gegen­über Ungeimpften zei­gen, die genau­so hoch sind wie die dis­kri­mi­nie­ren­den Einstellungen, die übli­che Zielgruppen wie Einwanderer und Minderheiten erlei­den. Im Gegensatz dazu gibt es kei­ne Belege dafür, dass unge­impf­te Personen dis­kri­mi­nie­ren­de Einstellungen gegen­über geimpf­ten Personen zei­gen, mit Ausnahme des Vorhandenseins eines nega­ti­ven Affekts in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Wir fin­den Belege für dis­kri­mi­nie­ren­de Einstellungen gegen­über Ungeimpften in allen Ländern außer Ungarn und Rumänien und stel­len fest, dass dis­kri­mi­nie­ren­de Einstellungen in Kulturen mit stär­ke­ren Kooperationsnormen stär­ker aus­ge­prägt sind. Frühere Forschungen zur Psychologie der Kooperation haben gezeigt, dass Menschen nega­tiv auf wahr­ge­nom­me­ne Trittbrettfahrer reagie­ren, auch im Bereich der Impfungen. In Übereinstimmung damit deu­ten die vor­lie­gen­den Ergebnisse dar­auf hin, dass Personen, die zum öffent­li­chen Gut der Epidemiebekämpfung bei­tra­gen (d. h. die Geimpften), mit dis­kri­mi­nie­ren­den Einstellungen auf ver­meint­li­che Trittbrettfahrer (d. h. die Ungeimpften) reagie­ren. Die Eliten und die geimpf­te Öffentlichkeit berie­fen sich auf mora­li­sche Verpflichtungen, um die COVID-19-Impfquote zu erhö­hen, aber die vor­lie­gen­den Ergebnisse deu­ten dar­auf hin, dass gleich­zei­tig dis­kri­mi­nie­ren­de Haltungen, ein­schließ­lich der Unterstützung für die Abschaffung von Grundrechten, aufkamen.«

Fußnoten des Originals wur­den hier fortgelassen.

Den voll­stän­di­gen Text gibt es hier. Aufmerksam wur­de ich auf den Text durch einen Tweet von Tim Röhn vom 9.12.