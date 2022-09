Doppelt "Geimpfte" bekommen nicht häufiger Long Covid als Gesunde

Es ist inzwi­schen ver­traut: Lauterbach zwit­schert über eine Studie, die er nicht gele­sen oder nicht ver­stan­den hat. Jedenfalls ist er nicht zu die­ser Stelle gekom­men: "Etwa ein Drittel der Teilnehmer an der aktu­el­len Studie berich­te­te auch nach der COVID-19-Impfung über Symptome".

Was lesen wir in "Association bet­ween BNT162b2 vac­ci­na­ti­on and repor­ted inci­dence of post-COVID-19 sym­ptoms: cross-sec­tio­n­al stu­dy 2020–21, Israel"?

» Zusammenfassung

Die Wirksamkeit von Impfstoffen gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) gegen die lang­fris­ti­gen COVID-19-Symptome, die bei einem beträcht­li­chen Teil der Patienten auf­tre­ten, ist nicht gut bekannt. Wir unter­such­ten, ob die Impfung mit dem BNT162b2 mRNA-Impfstoff mit der Häufigkeit der Meldung von Langzeitsymptomen nach einer SARS-CoV-2-Infektion in Zusammenhang steht. Wir luden Personen, die zwi­schen März 2020 und November 2021 in den teil­neh­men­den Krankenhäusern auf eine SARS-CoV-2-Infektion PCR-getes­tet wur­den, ein, einen Online-Fragebogen aus­zu­fül­len, der Informationen über demo­gra­fi­sche Daten, die aku­te COVID-19-Episode und die aktu­ell auf­tre­ten­den Symptome ent­hielt. Mithilfe einer bino­mia­len Regression ver­gli­chen wir geimpf­te Personen mit nicht geimpf­ten und nicht infi­zier­ten Personen in Bezug auf die selbst­be­rich­te­ten posta­ku­ten Symptome. Von den 951 Infizierten waren 637 (67 %) geimpft.«

Gut, es soll ja nicht der Schutz vor der Krankheit unter­sucht wer­den, son­dern vor der lan­gen Krankheit. So ein rich­tig gutes Argument für die "Impfung" ist die­se Zahl den­noch nicht.

»In der Studienpopulation waren die häu­figs­ten Symptome: Müdigkeit (22 %), Kopfschmerzen (20 %), Schwäche der Gliedmaßen (13 %) und anhal­ten­de Muskelschmerzen (10 %). Nach Adjustierung für Alter, Zeit vom Beginn der Symptome bis zur Beantwortung der Umfrage und Ausgangssymptome war die Wahrscheinlichkeit, dass Personen, die zwei Impfdosen erhal­ten hat­ten, über eines die­ser Symptome (Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gliederschwäche, anhal­ten­de Muskelschmerzen) berich­te­ten, um 62 %, 50 %, 62 % bzw. 66 % gerin­ger als bei unge­impf­ten Personen (Risikoverhältnisse 0,38, 0,50, 0,38, 0,34, p < 0,04 in der auf­ge­führ­ten Reihenfolge). Im Vergleich zu den 2447 ein­ge­schlos­se­nen Personen, die nie über eine SARS-CoV-2-Infektion berich­te­ten, war es bei den dop­pelt geimpf­ten Teilnehmern nicht wahr­schein­li­cher, dass sie über eines der genann­ten Symptome berich­te­ten. Die Impfung mit 2+ Dosen BNT162b2 war mit einem gerin­ge­ren Risiko ver­bun­den, die meis­ten der übli­chen posta­ku­ten COVID-19-Symptome zu mel­den. Unsere Ergebnisse deu­ten dar­auf hin, dass die BNT162b2-Impfung eine schüt­zen­de Wirkung gegen län­ger­fris­ti­ge COVID-19-Symptome haben könnte.«

Man muß das jetzt nicht noch ein­mal lesen. Es wird gleich wiederholt.

»Einführung

… Es ist wenig über die Auswirkungen der COVID-19-Impfung auf die lan­ge COVID-Dauer bekannt. In einer gro­ßen pro­spek­ti­ven Studie wur­de ein Zusammenhang zwi­schen der Impfung und einer gerin­ge­ren Selbstangabe von Symptomen über 28 Tage hin­aus bei SARS-CoV-2-Infizierten fest­ge­stellt, ohne dass jedoch Einzelheiten zu spe­zi­fi­schen Symptomen oder zur Dauer der Erkrankung berich­tet wur­den. Die Ergebnisse einer Studie deu­ten dar­auf hin, dass die Impfung die Meldung eini­ger, aber nicht aller posta­ku­ten COVID-19-Folgeschäden 6 Monate nach der Infektion ver­rin­gert. Eine ande­re Studie, wenn auch mit einer klei­nen Stichprobe und ohne Kontrollgruppe, berich­te­te über einen hohen Anteil von COVID-19-Durchbruchsinfektionen bei Patienten mit lang anhal­ten­den COVID-Symptomen (Vorabdruck). In einer wei­te­ren Studie wur­de berich­tet, dass 20 % der nach der Impfung infi­zier­ten Personen nach sechs Wochen COVID-19-Symptome ent­wi­ckel­ten, wobei die Forscher jedoch kei­ne Vergleiche der Ausgangssituation durch­führ­ten (Vorabdruck). In der aktu­el­len Studie woll­ten wir her­aus­fin­den, ob die Impfung mit dem BNT162b2 mRNA-Impfstoff mit dem Auftreten spe­zi­fi­scher Langzeitsymptome nach einer SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung steht.«

Es wer­den also meh­re­re Studien zitiert, wonach die "Impfung" jeden­falls nicht zuver­läs­sig gegen Covid-Symptome schützt. Kann das wider­legt werden?

»Ergebnisse



Merkmale der Studienpopulation



Von 79482 Personen, die zur Teilnahme an der Studie ein­ge­la­den wur­den, stimm­ten 3572 (4,5 %) Personen über 18 Jahren der Teilnahme zu: 2447 Personen gaben an, noch nie mit SARS-CoV‑2 infi­ziert gewe­sen zu sein, und 1125 hat­ten eine sol­che Infektion. Wir schlos­sen 174 infi­zier­te Personen aus der Studie aus, weil sie ihren Impfstatus nicht ange­ge­ben hatten.

Von den 951 infi­zier­ten Personen, die in die Studie auf­ge­nom­men wur­den, gaben 340 (36 %) an, eine ein­zi­ge Impfdosis erhal­ten zu haben, und 294 (31 %) gaben an, min­des­tens zwei Impfdosen erhal­ten zu haben (von denen 27 eine drit­te Dosis erhiel­ten). Von den 2447 Personen, die anga­ben, noch nie infi­ziert gewe­sen zu sein, erhiel­ten 21 (0,9 %) eine Dosis, 1195 (48,8 %) zwei Dosen, 744 (30,4 %) drei Dosen, und der Rest war unge­impft (19,9 %). Von den 951 infi­zier­ten Personen mel­de­ten 636 (67 %) min­des­tens ein Symptom wäh­rend der COVID-19-Diagnose. Von den nicht geimpf­ten Personen berich­te­ten 69 % über min­des­tens ein Symptom bei der COVID-19-Diagnose, gegen­über 57 % bei den­je­ni­gen, die zwei Dosen erhal­ten hat­ten, und 74 % bei den­je­ni­gen, die nur eine Dosis erhal­ten hat­ten...«

Für Lauterbach ist das ein hal­bier­tes Risiko. In der Studie wird ver­sucht, eine sol­che Interpretation nahe­zu­le­gen, indem man sich auf die Auswertung der zehn meist­ge­nann­ten von 39 abge­frag­ten Symptomen beschränkt. Das hat zur Folge, daß bei­spiels­wei­se die drei Fälle von "Herzinfarkt und Schlaganfall", die nur bei "Geimpften" auf­tra­ten, nicht berück­sich­tigt wer­den (Tabelle 2). Sind halt sehr sel­ten. Das gilt eben­so für 28 Fälle von "Problemen beim Sprechen oder Kommunizieren", bei denen 18 unter "Geimpften" auf­tra­ten. Dafür wird aber "Haarausfall" auf­ge­nom­men.

Derart gelangt man zu einem "Rückgang der Meldung der meis­ten Symptome" bei "Geimpften". Nur: Das war bei Gesunden auch so.

»Diskussion



Insgesamt war die Verabreichung von zwei Dosen des BNT162b2-mRNA-Impfstoffs mit einem deut­li­chen Rückgang der Meldung der meis­ten Symptome nach einer SARS-CoV-2-Infektion ver­bun­den. Personen, die zwei Dosen erhal­ten hat­ten, berich­te­ten nicht mehr von die­sen Symptomen als Personen, die nie eine Infektion gemel­det hat­ten. Die nach einer aku­ten COVID-19-Infektion häu­fig berich­te­ten Symptome sind nicht spe­zi­fisch für COVID-19 und wer­den unab­hän­gig vom Infektionsstatus aus einer Vielzahl von Gründen häu­fig berich­tet. Es ist daher nicht zu erwar­ten, dass irgend­ei­ne Gruppe eine Null-Inzidenz sol­cher Symptome mel­den wür­de. Das Fehlen von Unterschieden in der Symptomhäufigkeit zwi­schen den­je­ni­gen, die zwei Dosen erhal­ten hat­ten, und den­je­ni­gen, die anga­ben, nie infi­ziert gewe­sen zu sein, sowie der Unterschied zwi­schen den Geimpften und den Nicht-Geimpften unter­mau­ert unse­re Ergebnisse. Diese Zusammenhänge wur­den bei Personen, die eine ein­zi­ge Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhal­ten hat­ten, weit­ge­hend nicht beobachtet…«

Oops:

»Etwa ein Drittel der Teilnehmer an der aktu­el­len Studie berich­te­te auch nach der COVID-19-Impfung über Symptome, vor allem Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schwäche. Unsere Ergebnisse stim­men mit einer kürz­lich ver­öf­fent­lich­ten Studie über­ein, in der ähn­li­che Anteile von Symptomen nach der COVID-19-Infektion berich­tet wur­den. Eine explo­ra­ti­ve alters­stra­ti­fi­zier­te Analyse zeig­te, dass die in der aktu­el­len Studie berich­te­ten Assoziationen weit­ge­hend auf älte­re Altersgruppen (über 60 Jahre) beschränkt waren, ein Ergebnis, das nicht mit einer frü­he­ren Studie über­ein­stimmt, in der berich­tet wur­de, dass die gerin­ge­re Angabe von Symptomen in jün­ge­ren Altersgruppen stär­ker war. Es ist wich­tig, dar­auf hin­zu­wei­sen, dass unse­re alters­stra­ti­fi­zier­te Analyse zu wenig aus­sa­ge­kräf­tig war und dass Studien, die sich spe­zi­ell mit den Auswirkungen des Alters befas­sen, durch­ge­führt wer­den soll­ten, bevor end­gül­ti­ge Schlussfolgerungen gezo­gen wer­den. Unsere Analyse erlaubt es uns nicht fest­zu­stel­len, war­um die Verringerung der Langzeitsymptome durch den COVID-19-Impfstoff in älte­ren Altersgruppen grö­ßer zu sein scheint. Eine plau­si­ble Erklärung für den bei älte­ren Personen fest­ge­stell­ten Zusammenhang könn­te dar­in bestehen, dass jün­ge­re Personen über mehr phy­sio­lo­gi­sche Reserven ver­fü­gen und daher in der Lage sind, sich aus eige­ner Kraft zu erho­len, was bei älte­ren Erwachsenen nicht der Fall ist. In ande­ren Studien wur­de berich­tet, dass Gebrechlichkeit sowohl mit dem Alter als auch mit schlech­te­ren Ergebnissen nach einer SARS-CoV-2-Infektion ver­bun­den war…«

Ob das Folgende ein wenig ver­zer­rend wirkt?

»Die media­ne Nachbeobachtungszeit war in der unge­impf­ten Gruppe län­ger als bei den mit zwei Dosen geimpf­ten Personen. Dies steht im Einklang mit der Tatsache, dass unse­re Nachbeobachtungszeit neun Monate vor der Verfügbarkeit von Impfstoffen in Israel begann. Dennoch blieb die schüt­zen­de Wirkung der Impfung erhal­ten, wenn man die Zeit vom Beginn der Symptome bis zur Beantwortung der Umfrage berück­sich­tigt. Das berei­nig­te Modell deu­tet auf einen noch stär­ke­ren Schutzeffekt der Impfung gegen gemel­de­te Langzeitsymptome hin…

Eine abschlie­ßen­de Einschränkung ist die Selbsteinschätzung der Symptome, ins­be­son­de­re da sich Personen, die sich imp­fen las­sen wol­len, in Bezug auf die Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit von denen unter­schei­den kön­nen, die sich nicht imp­fen las­sen. Darüber hin­aus ermög­licht die Befragung von Personen nach einer Liste von Symptomen, die sie erle­ben, zwar eine Quantifizierung, nicht aber eine Qualifizierung ihrer Erfahrungen. Die ange­ge­be­ne Müdigkeit kann von Person zu Person sehr unter­schied­lich emp­fun­den wer­den und sich sehr unter­schied­lich auf das täg­li­che Leben aus­wir­ken. Es wer­den Studien benö­tigt, die den Zusammenhang zwi­schen Impfung und lan­ger COVID in Bezug auf die Aktivitäten des täg­li­chen Lebens über die Symptomkategorien hin­aus messen…

Studien wie die vor­lie­gen­de soll­ten durch Studien ergänzt wer­den, in denen die lang­fris­ti­gen Gesundheitsergebnisse von COVID-19-Patienten in einem kli­ni­schen Umfeld objek­tiv gemes­sen wer­den, sowie durch Studien, in denen plau­si­ble bio­lo­gi­sche Mechanismen unter­sucht wer­den, die erklä­ren könn­ten, war­um ein Zusammenhang mit den meis­ten, aber nicht allen Symptomen gefun­den wird.«

(Hervorhebungen nicht im Original. Fußnoten und Verweise des Originals wur­den hier weggelassen.)