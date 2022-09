Focus: Mehr Mäuse

So etwas nennt man wohl Verschlimmbesserung:

»Fakten-Check zur Stiko-Entscheidung

Nur 8 Mäuse geimpft? Das ist dran an der These zu Omikron-Boostern

Nur ein paar Mäuse imp­fen und fer­tig ist die Zulassung? So soll es bei den ange­pass­ten Impfstoffen gegen BA.4 und BA.5 gelau­fen sein. Diese Darstellung ist ein Mythos. Tatsächlich wur­den viel mehr Daten aus­ge­wer­tet, auch von Menschen – und es waren mehr Mäuse beteiligt…

Zwar lagen für die Zulassungsempfehlung des Omikron-BA.4/5‑Boosters nur Daten aus Tierstudien vor, zur Beurteilung wur­den aber auch kli­ni­sche, also an Menschen erho­be­ne Daten des Omikron-BA.1‑Boosters her­an­ge­zo­gen – denn die Impfstoffe sind sich sehr ähn­lich und ihre grund­sätz­li­che Sicherheit und Wirksamkeit sind bekannt. Auch wur­den sowohl bei Biontech, als auch bei Moderna jeweils mehr als acht Mäuse in den Tierstudien untersucht…

Wie viele Mäuse waren an den Tierstudien beteiligt?

Biontech äußer­te sich auf Anfrage nicht, wie die Tierstudien genau auf­ge­baut waren. In Berichten wur­de zuvor dar­auf hin­ge­wie­sen, dass aus einer Präsentation, die Biontech im Juni vor einem Gremium der US-Zulassungsbehörde FDA hielt, die Anzahl von acht Mäusen in der Tierstudie her­vor­ge­he. In der Präsentation fin­det sich zwar die Angabe „n=8“, doch damit ist nicht die Gesamtzahl der Tiere gemeint.

Schon aus der Veröffentlichung der prä­kli­ni­schen Daten aus der Zulassungsstudie des ursprüng­li­chen Biontech-Impfstoffs geht her­vor: Die Angabe „n=8“ bezieht sich auf die Zahl der Mäuse pro Untersuchungsgruppe – nicht die Gesamtzahl der Tiere. In der Regel erhal­ten die­se Gruppen unter­schied­li­che Impfstoffkandidaten, um einen Vergleich der Antikörperspiegel zu ermöglichen.

Ähnlich lief das beim Impfstoff-Hersteller Moderna ab: Der Moderna-Booster gegen die Varianten BA.4/BA.5 ist bis­her nur in den USA zuge­las­sen. Dort waren nach Angaben des Herstellers mehr als 150 Mäuse Teil der prä­kli­ni­schen Studie. Sie habe aus drei Mausstudien bestan­den, teil­te ein Sprecher mit. In der ers­ten Studie sei­en sechs Gruppen zu je acht Mäusen unter­sucht wor­den. In der zwei­ten Studie sei­en vier Gruppen zu je 16 Mäusen unter­sucht wor­den. In der drit­ten Studie sei­en fünf Gruppen zu je acht bis zehn Mäusen unter­sucht wor­den. Insgesamt also 152 bis 162 Mäuse.

Ist ein solches Zulassungsverfahren sicher und üblich?

Weil rasch ein ange­pass­ter BA.4/BA.5‑Impfstoff zur Verfügung ste­hen soll­te, gibt es noch kei­ne abge­schlos­se­nen kli­ni­schen Studien. Sobald Ergebnisse aus den nun ange­lau­fe­nen Studien vor­lie­gen, sol­len sie der Ema vor­ge­legt werden…

Dass es spe­zi­ell zum neu­es­ten Impfstoff nur Daten von Mäusen, aber nicht von Menschen gebe, dür­fe man nicht über­be­wer­ten, sag­te Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, der dpa. „Das ist jetzt kein rie­sen­gro­ßer Menschenversuch und auch kein expe­ri­men­tel­ler Impfstoff.“ Der BA.4/BA.5‑Impfstoff sei im Vergleich zum BA.1‑Vakzin und letzt­lich auch zum ursprüng­li­chen Präparat mini­mal ver­än­dert.

Zudem kön­ne man selbst in kli­ni­schen Studien mit meh­re­ren Hundert Probanden sehr sel­te­ne Nebenwirkungen nicht erfas­sen, sag­te Watzl. Grund zur Sorge sei das nicht: Neue, anti­gen­spe­zi­fi­sche Nebenwirkungen sei­en nicht zu erwar­ten, da die­se sonst auch bei Infektionen mit dem Virus auf­tre­ten müss­ten…«

focus​.de (21.9.)