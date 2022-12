Frau Berndt greint: "EU als Studienstandort" bricht zusammen

Auch hier funk­tio­niert zum Glück die Digitalisierung nicht. Christina Berndt von der "Süddeutschen Zeitung" wäre nicht die über­zeug­te Pharmavertreterin, als die wir sie ken­nen, wenn sie etwa ver­kürz­te Zulassungen von Medikamenten bemän­geln wür­de anstatt die Probleme dabei. Am 1.12.22 schreibt sie unter dem irgend­wie Hoffnung machen­den Titel "Ärzte und Ethiker befürch­ten Chaos bei kli­ni­schen Studien" auf sued​deut​sche​.de:

»Studien mit Patienten sind die Grundlage für medi­zi­ni­schen Fortschritt. Darüber herrscht in Klinik und Forschung weit­ge­hend Einigkeit.

Allerdings sind sol­che Studien nur dann wert­voll, wenn ein paar wich­ti­ge Voraussetzungen erfüllt sind: Sie müs­sen gut kon­zi­piert sein, damit ihre Ergebnisse aus­sa­ge­kräf­tig sind. Sie müs­sen im Vorfeld von einer Ethikkommission begut­ach­tet wer­den, um mög­li­chen Schaden von Probandinnen und Probanden abzu­wen­den. Und ihre Ergebnisse müs­sen nach Studienende ver­öf­fent­licht wer­den, egal, wie die Studien aus­ge­hen, damit alle von dem neu­en Wissen pro­fi­tie­ren können.«

So gespielt naiv beginnt sie ihren Artikel, um fortzufahren:

»Um all dies zu gewähr­leis­ten, arbei­ten Arzneimittelbehörden welt­weit seit eini­gen Jahren an mehr Transparenz. In der EU gilt seit dem 31. Januar die­ses Jahres eine neue Verordnung über Prüfungen von Arzneimitteln am Menschen – und ein zen­tra­ler Punkt ist dabei die ver­pflich­ten­de Eintragung aller Studien und Ergebnisse in ein elek­tro­ni­sches Portal namens CTIS. Das "Clinical Trials Information System" soll gleich drei Dinge errei­chen: Arzneimittelbehörden, Antragsteller und Ethikkommissionen kön­nen hier ohne viel Bürokratie an den Unterlagen arbei­ten, alles befin­det sich auf einer Plattform, ein ein­zi­ger Antrag genügt für die gesam­te EU…

Nach zehn Monaten gebe es nicht weniger, sondern sogar noch mehr Mängel

Das Problem: Das gibt die Plattform der­zeit offen­bar gar nicht her. Das System funk­tio­nie­re nicht rich­tig, dadurch wer­de die sorg­fäl­ti­ge Überprüfung von Forschungsanträgen durch Ethikkommissionen gera­de­zu ver­hin­dert, beklagt der Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommissionen in der Bundesrepublik Deutschland (AKEK) in einem ein­stim­mig ver­ab­schie­de­ten Brandbrief, den die Bundesärztekammer (BÄK), die Deutsche Hochschulmedizin, Industrieverbände und der Verband der Universitätsklinika mit­un­ter­zeich­net haben. Selbst nach zehn Monaten Praxis lei­de das Portal an gra­vie­ren­den Mängeln, die in den ver­gan­ge­nen Monaten nicht besei­tigt wor­den sei­en, son­dern sogar zuge­nom­men hät­ten, heißt es in dem Brief…«

BÄK-Präsident Klaus Reinhardt meint:

»"Die aktu­el­len tech­ni­schen Probleme mit CTIS haben jedoch das Potential, den Forschungsstandort Europa erheb­lich zu schä­di­gen." Die Unterzeichner des Brandbriefs fürch­ten, dass die ver­pflich­ten­de Bearbeitung von Anträgen über ein Portal "mit mas­si­ven Funktionsproblemen" zur Gefahr für die Arzneimittelforschung in Europa wer­de. Wenn Pharmafirmen und Universitäten mit ihren Studien ins Ausland abwan­der­ten, hät­te dies aber nega­ti­ve Folgen für den frü­hen Zugang von Patientinnen und Patienten in Deutschland und der EU zu neu­en Therapien…«

Das eigent­lich Verwunderliche ist, daß Frau Berndt über­haupt noch for­ma­le Zulassungsbehörden für nötig hält.

Siehe zahl­rei­che (belus­ti­gen­de) Beiträge zu Frau Berndt hier: https://​www​.coro​dok​.de/​?​s​=​C​h​r​i​s​t​i​n​a​+​B​e​r​ndt. Unter ande­rem gibt es dort:

Neue Tipps der Maskenfachverkäuferin