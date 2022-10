Im Herbst der Pandemie

Der Schriftsteller und Journalist Gerd Bedszent hat unter die­sem Titel im September 2022 in der Zweiwochenschrift Ossietzky, Heft 19/2022 die­se Überlegungen aus lin­ker Sicht veröffentlicht:

»Nach der Krise ist vor der Krise. Diese Eigenschaft der kapi­ta­lis­ti­schen Weltwirtschaft ist bekannt. Und dass sys­te­mi­sche Krisen gele­gent­lich in Gestalt von Krisen des Gesundheitssystems in Erscheinung tre­ten, ist so neu eben­falls nicht.

Der Komplex „Krankheit und Gesundheit“ ist von Beginn an Teil der bür­ger­li­chen Entwicklung. Schon im Zeitalter der Durchsetzung des Kapitalismus hat die Expansion des Fernhandels der Verbreitung von Krankheitserregern erheb­lich Vorschub geleistet.

Mehrere Pestwellen, die über Karawanenwege von Ostasien nach Europa über­grif­fen, for­der­ten im Spätmittelalter Millionen Opfer. Ähnlich schau­er­li­che Auswirkungen hat­te auch der mari­ti­me Handel der künf­ti­gen Kolonialmächte sowie deren Landnahme in Übersee; zahl­rei­che bis dahin nur regio­nal ver­brei­te­te Krankheitserreger gelang­ten von Europa nach Afrika, Asien und Australien oder auch von dort nach Europa.

Mit den wis­sen­schaft­lich-tech­ni­schen Neuerungen des 18. bis 20. Jahrhunderts kam es auch zur Erforschung von Krankheitserregern sowie zur Entwicklung wirk­sa­mer Medikamente. Der aus der Antike über­kom­me­ne Berufsstand des Arztes erhielt eine soli­de wis­sen­schaft­li­che Grundlage. Erste staat­lich gestütz­te Kranken- und Sozialversicherungssysteme wur­den Ende des 19. Jahrhunderts ins Leben geru­fen. Vorreiter war damals aus­ge­rech­net das Deutsche Reich unter der Kanzlerschaft Otto von Bismarcks – die kai­ser­li­che Regierung sah in der Verabschiedung von Sozialgesetzen eine Möglichkeit, der damals im Aufwind befind­li­chen Arbeiterbewegung das Wasser abzugraben.

Der Aufbau eines funk­tio­nie­ren­den Gesundheitswesens war Bestandteil der Installation bür­ger­li­cher Staatlichkeit, die medi­zi­ni­sche Versorgung Bestandteil des Konkurrenzkampfes zwi­schen sich her­aus­bil­den­den kapi­ta­lis­ti­schen Nationen. Wer über das bes­te Gesundheitssystem ver­füg­te, des­sen Bevölkerung war am wenigs­ten von Krankheiten betrof­fen. Diese simp­le Logik betraf natür­lich nur die ent­wi­ckel­ten Kerngebiete des Kapitalismus, nicht aber kolo­ni­al erober­te und zur Plünderung frei­ge­ge­be­ne Territorien. Das welt­wei­te Gesundheitswesen ist bis heu­te durch kras­se Unterschiede geprägt.

Mit dem Auslaufen der exten­si­ven Phase des Kapitalismus dreh­te sich die Entwicklung um. Als Ergebnis des ideo­lo­gi­schen Siegeszuges des Neoliberalismus erschien die müh­sam aus dem Boden gestampf­te und unter ande­rem von der Arbeiterbewegung gegen Widerstände erkämpf­te sozi­al­me­di­zi­ni­sche Infrastruktur plötz­lich als unnüt­zer Kostenfaktor, als Grab für sinn­los ein­ge­trie­be­ne Steuermilliarden. Ausgerechnet Privatisierung galt nun als Allheilmittel, chro­nisch defi­zi­tä­re Staats- oder Kommunalbetriebe in spru­deln­de Geldquellen zu verwandeln.

Und was pas­siert seit­dem mit Krankenhäusern, Reha-Kliniken und ähn­li­chen Einrichtungen, die unge­ach­tet bru­ta­ler Spardiktate wei­ter rote Zahlen schrei­ben? Nicht sel­ten wur­den sie ent­we­der teil­wei­se oder voll­stän­dig geschlos­sen. Auch in Deutschland schrumpft die medi­zi­ni­sche Infrastruktur seit Jahren; die öffent­li­che Gesundheitsvorsorge zieht sich zuneh­mend aus der Fläche zurück und kon­zen­triert sich auf wirt­schaft­lich flo­rie­ren­de Ballungsräume.

Schon mit der Wirtschaftskrise der Jahre 2007 bis 2009 schien der Neoliberalismus am Ende zu sein – nur mit­tels mas­si­ver Überschuldung der jewei­li­gen Nationalökonomien gelang es damals, die glo­ba­le Krise unter Kontrolle zu bekom­men. Dass die­se simp­le Strategie bei der seit 2019 anlau­fen­den neu­en Wirtschaftskrise nicht noch ein­mal grei­fen wür­de, war abzu­se­hen. Schuldenberge kön­nen halt nicht bis ins Unendliche wachsen.

Einen Ausweg hät­te ein erneu­ter Modernisierungsschub mit wie­der spru­deln­den Steuermilliarden gebo­ten. Ein sol­cher Schub war aber nach dem Ende des Booms von Computertechnik und Netzkommunikation nicht in Sicht. Und dann kam das Virus. Und mit ihm die Möglichkeit, das (bereits vor­han­de­ne) Marktsegment „mensch­li­cher Körper“ mas­siv zu erweitern.

Das Virus war nicht – wie meist dar­ge­stellt – Auslöser der Krise. Es wur­de als Mittel für eine Krisenbewältigung im kapi­ta­lis­ti­schen Sinne benutzt. Dieser Versuch einer Krisenbewältigung war und ist selbst­ver­ständ­lich ein reak­tio­nä­rer, fak­tisch ein Rückgriff auf die auto­ri­tär-repres­si­ve Frühphase des Kapitalismus.

Das in die­sem Zusammenhang auch von Seiten der poli­ti­schen Linken ver­nehm­ba­re Frohlocken über die Rückkehr der Handlungsfähigkeit des Staates, über sei­ne ver­meint­li­che Fürsorge gegen­über den Opfern der Pandemie ist hin­ge­gen völ­lig unan­ge­bracht. Tatsächlich klafft seit Beginn der Anti-Pandemie-Maßnahmen die sozia­le Schere in allen Teilen der Welt immer wei­ter aus­ein­an­der. Die zuvor schon armen Teile der Bevölkerung wur­den immer ärmer, und auch das Vermögen des Mittelstandes schrumpf­te. Vor allem Unternehmen der Pharmaindustrie, der Transport- und Logistikbranche fuh­ren hin­ge­gen mär­chen­haf­te Gewinne ein. Das Ziel einer Krisenbewältigung war (vor­läu­fig) erreicht…

Die wäh­rend der letz­ten Jahrzehnte arg demo­lier­te medi­zi­ni­sche Infrastruktur ist jedoch wäh­rend der Pandemie nicht etwa wie­der auf‑, son­dern im Gegenteil wei­ter abge­baut wor­den. Noch immer wer­den Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geschlos­sen. In den noch bestehen­den Einrichtungen wird das Personal nach wie vor mise­ra­bel bezahlt; die Arbeitsbedingungen haben sich mas­siv verschlechtert.

Von Widerstand gegen die repres­si­ven Zumutungen und sozia­len Folgen die­ser Strategie ist bis­her nur wenig zu ver­spü­ren. Die Linke, deren Aufgabe es an sich wäre, sol­chen Widerstand zu orga­ni­sie­ren, schweigt ent­we­der para­ly­siert oder aber übt sich im skla­vi­schen Gehorsam – selbst ange­sichts völ­lig unsin­ni­ger staat­li­cher Maßnahmen: Statt wie bis­her in den Genuss eines halb­wegs funk­tio­nie­ren­den Gesundheitssystems zu kom­men, muss­te die Bevölkerung rigo­ro­se Kontaktbeschränkungen über sich erge­hen las­sen. Und wäh­rend Preise für Waren des täg­li­chen Bedarfs explo­dier­ten, hat man der Pharmaindustrie Riesenbeträge zur Entwicklung neu­er Medikamente in den Rachen gewor­fen. Die Wirksamkeit die­ser über­stürzt ent­wi­ckel­ten Impfstoffe ist aller­dings, nun ja, umstritten.

Man muss nicht das Wirken fins­te­rer Verschwörer hin­ter den ver­ord­ne­ten Zumutungen der letz­ten Jahre sehen. Als Fazit bleibt aller­dings: Die staat­li­chen Eingriffe erzwan­gen einen Modernisierungsschub zur Durchsetzung par­ti­ku­la­rer Einzelinteressen von Unternehmensgruppen. Und die­se gehen zu Lasten der Bevölkerungsmehrheit unse­res Planeten.

Diese Art von Krisenbewältigung kann natür­lich nur eine Krisenbewältigung auf Zeit sein – das Fortschreiten der Krise wur­de ledig­lich aus­ge­bremst. Die zuneh­men­de Militarisierung des öffent­li­chen Diskurses, Rüstungsaufträge, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, auch eine offen dis­ku­tier­te Renaissance der Atomenergie sind die Folgen. Die sozia­len Verwerfungen von Wirtschaftskrise und ver­un­glück­ten Anti-Krisen-Strategien sind schon heu­te hef­tig. Und das repres­si­ve Instrumentarium der Anti-Pandemie-Maßnahmen lässt sich wun­der­bar im Falle eines Aufbegehrens grö­ße­rer Teile der Bevölkerung reaktivieren.

Erforderlich wäre ein Bruch mit der ver­que­ren Logik kapi­ta­lis­ti­schen Wirtschaftens. So etwas wird aber nicht ein­mal mehr dis­ku­tiert.«

wert​kri​tik​.org