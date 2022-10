Impfbereitschaft schläft noch

Das ist zu erfah­ren in einem Artikel auf faz​.net am 5.10. hin­ter der Bezahlschranke. Die Druckausgabe vom 6.10. trägt den abwei­chen­den Titel "Neue Impfstoffe wecken Impfbereitschaft. Ausgerechnet Ältere sehen den Booster gegen Covid häu­fig skep­tisch". Es kom­men aber PatientInnen mit Angsterkrankungen.

»Die Verfügbarkeit neu­er Corona-Impfstoffe, die an unter­schied­li­che Omikron-Varianten ange­passt sind, führt zu einer ver­stärk­ten Nachfrage der Bürger nach Boosterimpfungen. „Die Resonanz ist deut­lich bes­ser gewor­den“, sagt Benedikt Hart vom Deutschen Roten Kreuz. Er lei­tet das Impfzentrum in Frankfurt und ver­zeich­net dort inzwi­schen wie­der bis zu 300 Impflinge je Tag… Interessant sei für die Impfwilligen aller­dings nur ein Präparat – jener Impfstoff näm­lich, der nicht nur gegen den Wildtyp des Virus wirkt, son­dern auch gegen die Varianten BA.4 und BA.5. Das ande­re Mittel kom­me kaum zum Einsatz…

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums erhält Deutschland ins­ge­samt 100 Millionen Dosen an ange­pass­ten Impfstoffen. Im September sei­en bereits 16 Millionen Dosen des BA.1‑angepassten Impfstoffs und 19 Millionen Dosen des an BA.4 und BA.5 ange­pass­ten Vakzins gelie­fert worden…

Ulrike Reinsch ist Hausärztin in Erfurt. Sie berich­tet am Mittwochnachmittag, dass das Interesse an Boosterimpfungen in ihrer Gemeinschaftspraxis zuletzt wie­der gestie­gen sei. Etwa 50 Patienten wür­den dort jede Woche geimpft. „Auch zur Stunde haben wir eini­ge Impflinge in der Praxis“, sagt Reinsch. Die Medizinerin beob­ach­tet, dass vie­le Ältere auf die vier­te Impfung ver­zich­ten, obwohl die Impfkommission ihnen dazu rät. „Ich höre immer wie­der: Ich möch­te lie­ber nicht, ich war­te noch“, sagt Reinsch. „Da fehlt das Vertrauen.“

Sie erklärt sich die Haltung damit, dass inzwi­schen vie­le Menschen mil­de Verläufe im pri­va­ten Umfeld mit­er­lebt haben dürf­ten und ent­spre­chend abge­klärt sind. Erstaunlicherweise ver­lang­ten nun gera­de jün­ge­re Patienten die vier­te Spritze, obwohl es für sie kei­ne Impfempfehlung gibt. „Manche wol­len in vor­aus­ei­len­dem Gehorsam eine wei­te­re Impfung, damit sie nicht von mög­li­chen Zugangsbeschränkungen im Winter betrof­fen wären“, sagt Reinsch. Auch Patienten mit Angsterkrankungen bäten oft um eine Impfung, auch wenn der medi­zi­ni­sche Nutzen bei ihnen frag­wür­dig sei…

Hausärzte sehen „gewisse Verunsicherung“ bei den Patienten

Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Markus Beier, sieht gleich­wohl eine „gewis­se Verunsicherung“ bei den Patienten. „Nach dem Hin und Her der letz­ten Monate wis­sen vie­le nicht, wel­che Impfstoffe aktu­ell vor Ort ver­füg­bar sind und wie sie wir­ken“, sagt Beier. Zwar schütz­ten alle Impfstoffe sehr gut vor schwe­ren Krankheitsverläufen, doch sei der Beratungsbedarf in den Praxen aktu­ell „sehr hoch“. Am Ende wür­de gera­de der in gro­ßer Zahl vor­han­de­ne, an BA.1 ange­pass­te Impfstoff kaum nachgefragt.

Und noch immer lie­ßen sich zu weni­ge Menschen boos­tern, sagt Beier. „Vor allem bei den Älteren geht das viel zu lang­sam.“…«