Infektiologen plädieren für Aufhebung von Masken- und Testpflicht auch in medizinischen Einrichtungen

»Die Deut­sche Gesell­schaft für Infek­tio­lo­gie e.V. (DGI) plä­diert für ein sofor­ti­ges Ende der SARS-CoV-2-Test­pflicht beim Zutritt zu Kran­ken­häu­sern sowie die Auf­he­bung der FFP2-Mas­ken­pflicht für Beschäf­ti­ge, Pati­en­ten und Besu­cher von medi­zi­ni­schen Einrichtungen.

Damit schließt sie sich den For­de­run­gen meh­re­rer Ärz­te­or­ga­ni­sa­tio­nen an, die in den ver­gan­ge­nen Tagen die Been­di­gung ver­pflich­ten­der Coro­naschutz­maß­nah­men auch in Ein­rich­tun­gen des Gesund­heits­we­sens gefor­dert hat­ten. Mit Aus­nah­me ein­zel­ner Ver­sor­gungs­be­rei­che und beson­ders vul­nerabler Pati­en­ten­grup­pen gebe es zum jet­zi­gen Zeit­punkt kei­ne Not­wen­dig­keit mehr für eine flä­chen­de­cken­de Test- und Mas­ken­pflicht im Gesund­heits­we­sen, so die DGI.

Sowohl die FFP2-Mas­ken­pflicht für Ein­rich­tun­gen des Gesund­heits­we­sens als auch die Test­nach­weis­pflicht für den Zutritt zu Kran­ken­häu­sern sind im aktu­el­len Infek­ti­ons­schutz­ge­setz, das noch bis April 2023 gül­tig ist, vorgeschrieben.

"Die Bevöl­ke­rung ist mitt­ler­wei­le breit gegen SARS-CoV‑2 immu­ni­siert – sei es durch Imp­fung oder durch Infek­ti­on. Auch die Belas­tun­gen auf den Inten­siv­sta­tio­nen und in den infek­tio­lo­gi­schen Abtei­lun­gen gehen deut­lich zurück",

beschreibt Pro­fes­sor Dr. med. Bernd Salz­ber­ger, Prä­si­dent der Deut­schen Gesell­schaft für Infek­tio­lo­gie e.V. die aktu­el­le Lage im Gesund­heits­we­sen. „SARS-Cov2 ist hier­zu­lan­de jetzt ein Gesund­heits­ri­si­ko unter vie­len“, so der Infek­ti­ons­me­di­zi­ner. Flä­chen­de­cken­de ver­pflich­ten­de Schutz­maß­nah­men spe­zi­fisch gegen SARS-CoV‑2 sei­en ange­sichts der aktu­el­len Lage der Pan­de­mie nicht mehr ver­hält­nis­mä­ßig. „Daher soll­ten die Maß­nah­men jetzt auf­ge­ho­ben wer­den – auch um die Akzep­tanz für zukünf­ti­ge Ein­schrän­kun­gen nicht zu gefähr­den, soll­te eine ungüns­ti­ge Ent­wick­lung der Infek­ti­ons­la­ge der­ar­ti­ges wie­der nötig machen“, so Salzberger.

Unbe­nom­men davon ist, dass für beson­ders vul­nerable Men­schen, bei­spiels­wei­se sol­che mit einem geschwäch­ten Immun­sys­tem, oder in ein­zel­nen Ver­sor­gungs­be­rei­chen, bei­spiels­wei­se in der Onko­lo­gie oder in Trans­plan­ta­ti­ons­zen­tren, wei­ter­hin ein erhöh­ter Infek­ti­ons­schutz sinn­voll und not­wen­dig ist. „Das kann jedoch über Ein­zel­re­ge­lun­gen in den ent­spre­chen­den Berei­chen abge­deckt wer­den. Auch tra­gen vie­le Men­schen wei­ter­hin frei­wil­lig und eigen­ver­ant­wort­lich Mas­ken“, so Salzberger.

Gleich­zei­tig wei­sen die Exper­tin­nen und Exper­ten der DGI dar­auf hin, dass die glo­ba­le epi­de­mio­lo­gi­sche Situa­ti­on und die Evo­lu­ti­on von SARS-CoV-2-Virus­va­ri­an­ten wei­ter­hin sorg­fäl­tig beob­ach­tet wer­den müs­sen. „Wir brau­chen auch wei­ter­hin eine gute infek­tio­lo­gi­sche und geno­mi­sche Sur­veil­lan­ce, um eine Ver­schär­fung der Situa­ti­on früh­zei­tig zu erken­nen“, so Salz­ber­ger.«

dgi​-net​.de(26.1.23)