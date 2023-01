Klaus Schwab und das »Geheimnis der ewigen Jugend«

Würde ein Bericht aus glo­ba­li­sie­rungs­kri­ti­scher Sicht so über­schrie­ben wie in der "FAZ", man könn­te sich des Aufschreis der Empörung sicher sein. Personalisierung im Stil der NSDAP und Antisemitismus des Verfassers wären dann bewiesen.

.

In dem Falle wäre die Parallele zu sol­chen Darstellungen unabweisbar:

So wie Antisemitismus kei­ne rea­len Juden (und Ausländerhaß kei­ne Ausländer) benö­tigt, so braucht der Vorwurf, jemand sei anti­se­mi­tisch, eben­so wenig einen Angriff auf einen Juden. Nach allem, was man über ihn weiß, ist Klaus Schwab kein Jude. Dennoch wird Kritik an ihm und dem von ihm geführ­ten WEF oft­mals, auch in der "FAZ" (s. hier), als anti­se­mi­tisch bewertet

Ist es Achtlosigkeit, wenn der Autor Carsten Knop, immer­hin Herausgeber der "FAZ", eine sol­che Überschrift ver­wen­det? Man wird unter­stel­len kön­nen, daß er zumin­dest mit den schlud­ri­gen Arbeiten von Guido Knopp im Stile von "Hitlers Hunde" in Berührung gekom­men ist. Oder ist auch das Ausdruck einer geis­tig-mora­li­schen "Zeitenwende", die schon vor den Worten von Scholz der Mehrheit im Deutschen Bundestag das Recht zusprach, über Antisemitismus und Völkermorde (Anderer) zu richten?

Wie dem auch sei, Knop schil­dert uns Schwab als einen char­man­ten alten Mann, der schon immer für das Gute in der Welt stand:

»… Schwab wird am 30. März 85 Jahre alt und hat sich, so der Eindruck, in den ver­gan­ge­nen Jahren kaum ver­än­dert oder sicht­bar an Fitness ein­ge­büßt. Am Tag vor der offi­zi­el­len Eröffnung des dies­jäh­ri­gen Jahrestreffens des Davoser Forums sitzt Schwab ent­spannt in der Arvenstube des Morosani Posthotels und plau­dert über das, was ihn mit der holz­ver­tä­fel­ten Gaststube verbindet…

Mit Nelson Mandela hat er hier auch schon zusam­men­ge­ses­sen. Als der dama­li­ge chi­ne­si­sche Präsident an der Seite Mandelas im sel­ben Raum von den Vorteilen der Entfaltung des frei­en Unternehmertums geschwärmt habe, habe Mandela ein­ge­se­hen, dass sei­ne Partei, der ANC, von dem Ziel Abstand neh­men müs­se, die Unternehmen in Südafrika zu ver­staat­li­chen, erin­nert Schwab sich. Das ist alles lan­ge her. Doch es zeigt, war­um das Forum die Welt doch ein wenig bes­ser macht – was über­se­hen wird, wenn über Schwab und sei­ne Organisation die Häme der Globalisierungskritiker von links und zuneh­mend von rechts aus­ge­schüt­tet wird. Hier ler­nen die Menschen ein­an­der bes­ser ken­nen, sie kom­men auf Ideen, manch­mal sogar auf gute, und set­zen sie um…

Ohne Privatflugzeuge, Hubschrauber und große Autos geht wenig

Das Interesse an Schwabs Gründungsidee eines Dialogs zwi­schen vie­len soge­nann­ten Stakeholdern, zwi­schen Politik, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, auch der Kultur, hat sei­nen Charme trotz aller Krisen nicht ver­lo­ren. Um in der kom­pli­zier­te­ren Welt einen Kompass in der Hand zu behal­ten, schlie­ßen sich die Unternehmen den diver­sen Initiativen des Forums an…

Natürlich ist das Weltwirtschaftsforum auch eine gran­dio­se und zugleich wenig trans­pa­ren­te Geschäftsidee, ist Schwab in den Jahren ver­mö­gend gewor­den, zah­len alle die, die Mitglied sind und nach Davos rei­sen, viel Geld, um dabei sein zu dür­fen. Auch fol­gen zwar erstaun­lich vie­le dem Aufruf, mit der Bahn anzu­rei­sen. Die Züge hin­auf von Landquart über Klosters sind voll bis auf den letz­ten Platz. Aber wahr ist auch, dass es ohne Privatflugzeuge, Hubschrauber und gro­ße Autos nicht zu gehen scheint. Da gibt es noch viel zu tun…

Gutes kann immer auch bes­ser wer­den. Schwab selbst hat das Lernen immer im Vordergrund gese­hen, sein Leben lang. Vielleicht ist es das Geheimnis der ewi­gen Jugend.«