»Mit der Spucke im Nacken habe ich meine Fahrgäste bis zum Endziel gebracht.«

Vorab: Ich fin­de es blöd, jeman­den zu bespu­cken oder anzu­pö­beln, egal aus wel­chem Grund. Die gräus­li­che Story über die Duisburger Straßenbahnfahrerin, die sich bemü­ßigt sah, "kurz vor dem Weihnachtsfest" einen von einem Mitreisenden denun­zier­ten Fahrgast aus der Bahn zu wer­fen, ist für mich den­noch Meinungsmache der unters­ten Schublade. Am 16.1.23 liest man auf waz​.de:

»Unter Tränen: DVG-Fahrerin über den Ekel-Angriff in 901

An die­sem Dezembertag fuhr Pannek auf der Linie 901, die von Mülheim nach Obermarxloh führt. Ein Fahrgast mach­te die Fahrerin dar­auf auf­merk­sam, dass sich ein Mann nicht an die obli­ga­to­ri­sche Maskenpflicht im ÖPNV hal­ten würde.

Pannek bat den Maskenverweigerer dar­auf­hin freund­lich dar­um, die Maske auf­zu­set­zen. Seine Reaktion: Der Fahrgast beschimpf­te sie als „alte Schlampe“, zeig­te in der anschlie­ßen­den Diskussion kei­ne Einsicht. Tatjana Pannek sah sich daher gezwun­gen, den Mann aus der Bahn zu ver­wei­sen. Aber auch die­ser Anweisung kam er nicht nach. Als Pannek dann über die Leitstelle der DVG die Polizei anfor­dern woll­te, ver­folg­te der Unruhestifter sie und spuck­te ihr von hin­ten in den Nacken. „Niemand in der Bahn hat ein­ge­grif­fen, ich stand allei­ne mit die­sem aggres­si­ven Herrn da“, erin­nert sich die Bahnfahrerin.

Trotz Spuckattacke: DVG-Fahrerin bringt ihre Fahrgäste ans Ziel

In die­sem Moment hät­te Tatjana Pannek am liebs­ten die Bahn räu­men las­sen und die Fahrt been­det, was im Bereich ihrer Möglichkeiten gele­gen hät­te. Aber: „Mit der Spucke im Nacken habe ich mei­ne Fahrgäste bis zum Endziel gebracht.“ Ihr Pflichtbewusstsein über­wog der Wut und der Enttäuschung.

Nach ihrer Schicht fuhr sie nach Hause und nahm eine hei­ße Dusche. Wenn sie heu­te auf den Vorfall zurück­blickt, stockt ihre Stimme, ihre Augen wer­den feucht: „Ich habe mir den Dreck run­ter­ge­spült, denn so fühl­te ich mich: wie Dreck.“«

Sie wünscht sich mehr Respekt, wes­halb der Artikel so rät­sel­haft endet:

»Aktuell sagt sie: „Wenn ich in die Kabine stei­ge, setz­te ich eine Maske auf, um mich zu schüt­zen.“ Und auf die­sen Schutzmechanismus, der nichts mit einer Maskenpflicht zu tun hat, wür­de sie ger­ne verzichten.«

Als wir heu­te in Berlin mit dem Bus fuh­ren, war es wie in den letz­ten Tagen auch in U- und S‑Bahn: Nur eine Minderheit war ver­mummt. Lustig waren die letz­ten zwei Stationen bis zur Endhaltestelle. Da saßen wir zu zweit ohne Masken und zehn Meter ent­fernt in sei­ner Glaskabine der Fahrer mit FFP‑2. Die behielt er auch nach dem Aussteigen an, jeden­falls solan­ge ich ihn sehen konn­te. Wir sind alle gut mit­ein­an­der ausgekommen.