"Verringert die wie­der­hol­te Grippeimpfung die Wirksamkeit? Eine sys­te­ma­ti­sche Überprüfung und Meta-Analyse". So lau­tet der Titel einer Veröffentlichung auf pub​med​.ncbi​.nlm​.nih​.gov am 11.1.23. Sie bezieht sich auf eine bereits im September 2022 auf thel​an​cet​.com publi­zier­te Arbeit im Auftrag der WHO.

»Diskussion

Diese sys­te­ma­ti­sche Überprüfung von 83 Studien ergab kei­ne aus­rei­chen­de Evidenz, um eine Änderung der jähr­li­chen Grippeimpfempfehlungen zu recht­fer­ti­gen. Die Meta-Analyse von 41 Studien ergab eine durch­schnitt­li­che Verringerung der Wirksamkeit des Impfstoffs für Personen, die in der aktu­el­len und der vor­an­ge­gan­ge­nen Saison geimpft wur­den, im Vergleich zur aktu­el­len Saison (ΔVE) von ‑9 % (95 % CI ‑16 bis ‑1) für Influenza A(H1N1)pdm09, ‑18 % (-26 bis ‑11) für Influenza A(H3N2) und ‑7 (-14 bis 0) für Influenza B. Diese Schätzungen deu­ten dar­auf hin, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bei auf­ein­an­der­fol­gen­den Auffrischungsimpfungen in gewis­sem Umfang nach­las­sen könnte.

In den meis­ten Saisons war die Wirksamkeit des Impfstoffs für die Gruppe, die in der aktu­el­len und der vor­an­ge­gan­ge­nen Saison geimpft wur­de, jedoch posi­tiv (Wirksamkeit des Impfstoffs >0 %) und höher als die Wirksamkeit des Impfstoffs für die Personen, die nur in der vor­an­ge­gan­ge­nen Saison geimpft wur­den, was dar­auf hin­deu­tet, dass die Impfung in auf­ein­an­der­fol­gen­den Saisons einen bes­se­ren Schutz vor Influenzaerkrankungen bie­tet als kei­ne Impfung.«

Zuvor heißt es im Abstract:

»Zusammenfassung

Hintergrund: Influenza-Impfstoffe müs­sen jähr­lich neu ver­ab­reicht wer­den; meh­re­re Berichte deu­ten jedoch dar­auf hin, dass wie­der­hol­te Impfungen die Wirksamkeit des Impfstoffs abschwä­chen könn­ten. Unser Ziel war es, die Verringerung der Wirksamkeit des Impfstoffs im Zusammenhang mit wie­der­hol­ten Grippeimpfungen abzuschätzen.

Methoden: Im Rahmen die­ser sys­te­ma­ti­schen Überprüfung und Meta-Analyse wur­den die Datenbanken MEDLINE, EMBASE und CINAHL Complete nach Artikeln durch­sucht, die zwi­schen dem 1. Januar 2016 und dem 13. Juni 2022 ver­öf­fent­licht wur­den, sowie Web of Science nach Studien, die zwi­schen dem Beginn der Datenbank und dem 13. Juni 2022 ver­öf­fent­licht wur­den. Für Studien, die vor dem 1. Januar 2016 ver­öf­fent­licht wur­den, haben wir ver­öf­fent­lich­te sys­te­ma­ti­sche Übersichten her­an­ge­zo­gen. Zwei Gutachter (EJ‑G und EJR) führ­ten unab­hän­gig von­ein­an­der ein Screening durch, extra­hier­ten die Daten mit­hil­fe eines Datenerfassungsformulars, bewer­te­ten das Verzerrungsrisiko der Studien mit­hil­fe des Risk Of Bias In Non-Randomized Studies of Interventions (ROBINS‑I) und bewer­te­ten die Beweiskraft anhand der GRADE-Kriterien (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation). Wir schlos­sen Beobachtungsstudien und ran­do­mi­sier­te kon­trol­lier­te Studien ein, die über die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Influenza A(H1N1)pdm09, Influenza A(H3N2) oder Influenza B berich­te­ten, wobei vier Impfgruppen unter­schie­den wur­den: die aktu­el­le Saison, die vor­he­ri­ge Saison, die aktu­el­le und die vor­he­ri­ge Saison sowie kei­ne der bei­den Saisons (Referenz). Für jede Studie berech­ne­ten wir den abso­lu­ten Unterschied in der Impfstoffwirksamkeit (ΔVE) für die aktu­el­le Saison und die vor­an­ge­gan­ge­ne Saison im Vergleich zur Impfung in der aktu­el­len und der vor­an­ge­gan­ge­nen Saison, um die mit der wie­der­hol­ten Impfung ver­bun­de­ne Abschwächung abzu­schät­zen. Die gepool­te Impfstoffwirksamkeit und das ∆VE wur­den nach Saison, Altersgruppe und ins­ge­samt berech­net. Diese Studie ist bei PROSPERO regis­triert, CRD42021260242.

Ergebnisse: Wir iden­ti­fi­zier­ten 4979 Veröffentlichungen, wähl­ten 681 für eine voll­stän­di­ge Überprüfung aus und schlos­sen 83 in die sys­te­ma­ti­sche Überprüfung und 41 in die Meta-Analyse ein. Der ΔVE für die Impfung in bei­den Saisons im Vergleich zur aktu­el­len Saison betrug ‑9 % (95 % CI ‑16 bis ‑1, I2=0 %; gerin­ge Sicherheit) für Influenza A(H1N1)pdm09, ‑18 % (-26 bis ‑11, I2=7 %; gerin­ge Sicherheit) für Influenza A(H3N2) und ‑7 % (-14 bis 0, I2=0 %; gerin­ge Sicherheit) für Influenza B, was auf einen gerin­ge­ren Schutz bei kon­se­ku­ti­ver Impfung hin­weist. Für alle Typen, A‑Subtypen und B‑Linien bot die Impfung in bei­den Saisons jedoch einen bes­se­ren Schutz als die Nichtimpfung.

Interpretation: Unsere Schätzungen deu­ten dar­auf hin, dass die Impfung im Vorjahr zwar die Wirksamkeit des Impfstoffs abschwächt, die Impfung in zwei auf­ein­an­der fol­gen­den Jahren jedoch einen bes­se­ren Schutz bie­tet als die Nichtimpfung. Die geschätz­ten Auswirkungen der Impfung im Vorjahr sind besorg­nis­er­re­gend und recht­fer­ti­gen wei­te­re Untersuchungen, sind jedoch nicht kon­sis­tent oder schwer­wie­gend genug, um zum jet­zi­gen Zeitpunkt ein alter­na­ti­ves Impfschema zu unterstützen.

Finanzierung: WHO und die US National Institutes of Health.«

(Hervorhebungen in blau nicht im Original.)

Der Beitrag fußt auf einem Artikel vom 10.1.23 auf impf​-info​.de, in dem das schö­ne Fazit zu lesen ist: "Man muss die Latte des Anspruchs an eine Impfstrategie nur tief genug legen…"