Sone und solche Fake News

Obiger Ausschnitt stammt aus der der taz vom 5. Juli, die unter die­sem Titel schreibt: „Neben den bei­den Staatsanwälten hat­ten sich noch pro­mi­nen­te Anti-Impf-Aktivist*innen und eine rech­te Medienplattform der Klage ange­schlos­sen. Sie spie­geln repu­bli­ka­ni­sches Gejammer über angeb­li­che Zensur und ent­spre­chen­de Verschwörungsmythen.“ Es geht um den Entscheid vom 4. Juli, genau­er um das „MEMORANDUM ZUR ENTSCHEIDUNG ÜBER DEN ANTRAG AUF ERLASS EINER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG“ des „STATE OF MISSOURI, ET AL. VERSUS JOSEPH R. BIDEN JR., ET AL.“ vor dem „UNITED STATES DISTRICT COURT WESTERN DISTRICT OF LOUISIANA MONROE DIVISION“ und um die Meinungsfreiheit.

Kläger waren neben zwei US-Bundestaaten fünf Personen, unter denen Martin Kulldorf (Harvard) und Jayanta Bhattacharya (Stanford) zusam­men mit der Britin Sunetra Gupta (Oxford) als Initiatoren der Great Barrington Declaration bekannt gewor­den waren sowie Aaron Kheriaty vom Brownstone Institute, Jim Hoft vom Gateway Pundit und Jilles Hines von den „Citizens for a New Louisiana“. Beklagte waren diver­se Behörden wie das FBI, das NIAID und die CDC sowie Personen wie Präsident Biden, sei­ne Pressesprecherin Karine Jean-Pierre und der unten genann­te Rob Flaherty.

Eingeleitet wur­de die Urteilsbegründung mit dem Zitat „Ich mag miss­bil­li­gen, was Sie sagen, aber ich wür­de bis zum Tod Ihr Recht, es zu sagen, ver­tei­di­gen“, been­det wur­de sie nach einer umfang­rei­chen Dokumentation mit die­sen Worten:

„Die Kläger haben umfang­rei­che Beweise zur Untermauerung ihrer Behauptungen vor­ge­legt, dass sie Opfer einer weit­rei­chen­den und weit ver­brei­te­ten Zensurkampagne waren. Das Gericht ist der Ansicht, dass sie mit ihrer Klage gegen die Beklagten wegen Verletzung der Meinungsfreiheit nach dem Ersten Verfassungszusatz in der Sache wahr­schein­lich Erfolg haben werden.

Daher soll­te sofort eine einst­wei­li­ge Verfügung gegen die Beklagten erlas­sen wer­den, wie hier­in dargelegt.

Der Antrag der Kläger auf Erlass einer einst­wei­li­gen Verfügung […] wird TEILWEISE ZUGELASSEN und TEILWEISE ABGELEHNT.

Der Antrag der Kläger auf Zertifizierung die­ser Angelegenheit als Sammelklage […] wird ABGELEHNT.“

Weitaus infor­ma­ti­ver und sach­li­cher als die taz berich­te­te der bri­ti­sche Telegraph:

„In einem am Dienstag erlas­se­nen Urteil unter­stütz­te Terry Doughty, ein Richter am Bezirksgericht Louisiana, Behauptungen, dass die Regierung des US-Präsidenten einen ‚mas­si­ven‘ Versuch unter­nom­men habe, Amerikaner dar­an zu hin­dern, die Wirksamkeit von Impfstoffen online in Frage zu stellen.

Er erließ außer­dem ein vor­über­ge­hen­des Verbot für Bundesbeamte und ‑behör­den, sich mit Führungskräften von Social-Media-Unternehmen zu tref­fen, um durch den Ersten Verfassungszusatz geschütz­te Äußerungen zu entfernen.

‚Während der Covid-19-Pandemie, einer Zeit, die viel­leicht am bes­ten durch weit ver­brei­te­te Zweifel und Unsicherheit gekenn­zeich­net ist, scheint die Regierung der Vereinigten Staaten eine Rolle über­nom­men zu haben, die einem Orwellschen ‚Ministerium für Wahrheit‘ ähnelt‘, schrieb der Richter, der vom ehe­ma­li­gen Präsidenten Donald Trump ernannt wor­den war, in sei­ner 155-sei­ti­gen Stellungnahme. […]

Staatsanwälte in den repu­bli­ka­ni­schen Bundesstaaten Louisiana und Missouri brach­ten Klage ein und war­fen der Bundesregierung vor, an einem ‚Zensurunternehmen‘ betei­ligt zu sein.

Sie behaup­te­ten, die Biden-Regierung habe gegen den Ersten Verfassungszusatz ver­sto­ßen, indem sie ver­sucht habe, Nutzer sozia­ler Medien dar­an zu hin­dern, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung auszuüben.

Tausende von Kommunikationen zwi­schen Regierungsbeamten und Technologieunternehmen wäh­rend der Pandemie wur­den gesam­melt und im Gerichtsverfahren prä­sen­tiert, das als Missouri gegen Biden bekannt ist.

In sei­nem Urteil sag­te Richter Doughty, dass die Generalstaatsanwälte von Louisiana und Missouri ‚Beweise für mas­si­ve Anstrengungen der Angeklagten, vom Weißen Haus bis hin zu Bundesbehörden, vor­ge­legt hät­ten, Äußerungen auf­grund ihres Inhalts zu unterdrücken‘.

Republikaner haben der Biden-Regierung häu­fig vor­ge­wor­fen, sie habe Technologieunternehmen ‚schwer bewaff­net‘, um wäh­rend der Pandemie ‚die Debatte zum Erliegen zu bringen‘. […]

Die einst­wei­li­ge Verfügung von Richter Doughty ver­bie­tet Regierungsbehörden, Social-Media-Unternehmen zu kon­tak­tie­ren, ‚um die Entfernung, Löschung, Unterdrückung oder Reduzierung von Inhalten, die geschütz­te freie Meinungsäußerung ent­hal­ten, zu drän­gen, zu ermu­ti­gen, unter Druck zu set­zen oder in irgend­ei­ner Weise zu veranlassen‘.

Es kön­ne immer noch Kommunikation geben, wenn die Regierung Warnungen vor einer natio­na­len Sicherheit oder einer kri­mi­nel­len Bedrohung aus­spre­chen müs­se, urteil­te er.

Social-Media- und ande­re Technologieunternehmen haben in der Vergangenheit regel­mä­ßig mit der Regierung kom­mu­ni­ziert, auch wäh­rend Wahlen und der Pandemie.

Im Juli 2021 behaup­te­te Mr Biden, Facebook wür­de durch die Verbreitung von Fehlinformationen über Coronavirus-Impfstoffe ‚Menschen töten‘.

Zu den in dem Fall vor­ge­leg­ten Beweisen gehört eine E‑Mail, die Rob Flaherty, der Direktor für digi­ta­le Strategie des Weißen Hauses, im April 2021 an Google-Offizielle schickte.

Darin schrieb Herr Flaherty, dass ‚YouTube die Menschen zum Zögern‘ gegen­über Impfstoffen ‚treibt‘.

Er sag­te, die Besorgnis dar­über wer­de ‚auf der höchs­ten (und ich mei­ne höchs­ten) Ebene des [Weißen Hauses] geteilt‘.

Mr Flaherty for­der­te in sei­ner E‑Mail einen ‚ver­trau­ens­vol­len Dialog‘ [good-faith dia­lo­gue] zwi­schen Google und dem Weißen Haus, der Treffen alle zwei Wochen umfas­sen würde.“

Weitaus unse­riö­ser als der Telegraph berich­te­te wie­der­um die New York Times, die sich auf taz-Niveau begab:

„Der Fall ist ein Brennpunkt in den umfas­sen­de­ren Bemühungen der Konservativen, zu doku­men­tie­ren, was ihrer Meinung nach eine libe­ra­le Verschwörung von Demokraten und Führungskräften von Technologieunternehmen ist, um ihre Ansichten zum Schweigen zu brin­gen. Es greift die Wut der Rechten dar­über auf, wie Social-Media-Unternehmen Geschichten über die Ursprünge von Covid, die Wahl 2020 und Hunter Biden, den Sohn des Präsidenten, behan­delt haben. […]

Die Maßnahmen der Regierung im Kern des Verfahrens waren größ­ten­teils als Maßnahmen im Bereich der öffent­li­chen Gesundheit gedacht. Aber die Anordnung vom Dienstag betrach­te­te das Thema statt­des­sen durch den Filter par­tei­ischer Kulturkriege und frag­te, ob die Regierung gegen den Ersten Verfassungszusatz ver­sto­ßen habe, indem sie den Social-Media-Unternehmen unrecht­mä­ßig damit gedroht habe, Äußerungen zu zen­sie­ren, die die Regierung von Mr Biden als geschmack­los und poten­zi­ell schäd­lich für die Öffentlichkeit empfand.

Der Fall wur­de von zwei repu­bli­ka­ni­schen Generalstaatsanwälten und fünf Personen ein­ge­reicht, die sich gegen Masken enga­gier­ten, argu­men­tier­ten, dass Impfstoffe nicht wirk­ten, sich gegen Lockdowns aus­spra­chen und Medikamente för­der­ten, die medi­zi­ni­sche Experten als unwirk­sam anpran­ger­ten, wie Ivermectin und Hydroxychloroquin.

Und es wird von Richter Terry A. Doughty beauf­sich­tigt, der von Präsident Donald J. Trump ernannt wur­de und zuvor wenig Skepsis gegen­über ent­larv­ten Behauptungen von Impfskeptikern geäu­ßert hat. In einem frü­he­ren Fall akzep­tier­te Richter Doughty die Behauptung, dass ‚Covid-19-Impfstoffe die Übertragung der Krankheit nicht ver­hin­dern‘, als Tatsache.

[…] Er ent­schied letz­tes Jahr gegen die Impfpflicht der Biden-Regierung für Head-Start-Vorschulprogramme und sag­te, dass ‚die Freiheitsinteressen von Personen, die zur Einnahme des Covid-19-Impfstoffs ver­pflich­tet sind, über alle Interessen hin­aus­ge­hen, die durch die obli­ga­to­ri­sche Verabreichung von Impfstoffen entstehen.‘ […]

Beamte des Weißen Hauses ver­pflich­te­ten sich, sich an die einst­wei­li­ge Verfügung des Richters zu hal­ten, die solan­ge in Kraft bleibt, bis der Fall vor­an­schrei­tet, es sei denn, ein höhe­res Gericht hebt die Anordnung auf.

‚Aber wir wer­den uns nicht dafür ent­schul­di­gen, dass wir ver­ant­wor­tungs­vol­les Handeln zum Schutz der öffent­li­chen Gesundheit und Sicherheit för­dern, wenn wir mit Herausforderungen wie einer töd­li­chen Pandemie oder aus­län­di­schen Angriffen auf unse­re Wahlen kon­fron­tiert wer­den‘, sag­te Sharon Yang, eine Sprecherin des Weißen Hauses. ‚Wir wer­den uns auch nicht dafür ent­schul­di­gen, dass wir glau­ben, dass Social-Media-Plattformen eine Verantwortung – eine ent­schei­den­de Verantwortung – haben, die Auswirkungen ihrer Plattformen auf das ame­ri­ka­ni­sche Volk zu berücksichtigen.‘

Die enor­me Tragweite des Urteils könn­te es für die Verwaltung schwie­rig machen, dem Urteil nach­zu­kom­men, sag­ten meh­re­re Rechtsexperten.“

Neben der Ankündigung des Rechtsbruchs wur­den inzwi­schen Rechtsmittel gegen den Entscheid ein­ge­legt, doch einst­wei­len bleibt er in Kraft und die Wirkung trat im Außenministerium, das zu den Beklagten gehört, laut Washington Post sofort ein:

„Einen Tag, nach­dem ein Bundesrichter aus Louisiana Beschränkungen für die Kommunikation der Biden-Regierung mit Technologiefirmen fest­ge­legt hat­te, sag­te das Außenministerium am Mittwoch sein regu­lä­res Treffen mit Facebook-Vertretern ab, um Wahlvorbereitungen für 2024 und Hacking-Drohungen zu bespre­chen, so eine Person im Unternehmen. Der Schritt erfolg­te Stunden bevor Bidens Justizministerium eine Mitteilung ein­reich­te, dass es gegen das Urteil Berufung ein­le­gen werde.

Beamte des Außenministeriums teil­ten Facebook mit, dass alle zukünf­ti­gen Treffen, die monat­lich statt­ge­fun­den hät­ten, ‚bis zu wei­te­ren Leitlinien abge­sagt‘ wor­den sei­en, sag­te die Person, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die Arbeitsbeziehungen zu wahren. […]

Vertreter von Google, dem Eigentümer von YouTube, und ande­ren Social-Media-Unternehmen reagier­ten nicht sofort.

Das Urteil wird zwar Websites wie Facebook, Instagram, YouTube oder TikTok nicht davon abhal­ten, Online-Inhalte zu mode­rie­ren, führt jedoch dazu, dass Beamte und Behörden der Bundesregierung, die zu wich­ti­gen Mitwirkenden die­ser Bemühungen gewor­den sind, außen vor bleiben.“

Die ande­ren Beklagten dürf­ten sich ent­spre­chend ver­hal­ten. Das alles betrifft nicht nur die USA, son­dern welt­weit jeden, dem auf YouTube ein Video oder ein Facebook-Posting vor­ent­hal­ten wird, weil in Washington die Meinung herrscht, die Regierten soll­ten mög­lichst wenig über die „Impfung“ wis­sen, die ihnen ihre Regierung auf­zwin­gen will.