Sone und solche Milliardäre

Gates, Soros und wie sie alle hei­ßen: die Milliardäre sind der­zeit beson­ders unüber­seh­bar, und sie sind in den ver­gan­ge­nen 3+ Jahren so gut gedie­hen, dass sie sich sogar ver­mehrt haben. Ich per­sön­lich brau­che sie so drin­gend wie einen Kropf, aber gele­gent­lich machen sie sich nütz­lich und das neh­me ich mit Wohlwollen zur Kenntnis; dage­gen kann ich das, was sie sonst so trei­ben, ableh­nen, wäh­rend die Person selbst mir gleich­gül­tig ist und ich mir kei­ne Bewertung anma­ße. Ein sol­cher Fall ist Elon Musk, dem ich zugu­te hal­te, bei Twitter wie­der den drin­gend not­wen­di­gen freie­ren Informations- und Meinungsaustausch ermög­licht zu haben. Jetzt ist mit dem US-Amerikaner Bill Ackman ein wei­te­rer Milliardär dazu­ge­kom­men: der „berühm­te Hedgefonds-Manager“, die „Investorenlegende“, „Baby-Buffett“, über den die FAZ 2015 schrieb: „ERFOLGREICHSTER INVESTOR: Bill Ackman heißt der zur­zeit bes­te Hedgefondsmanager der Welt – Seine Masche hat er sich von Warren Buffett abge­schaut, sei­ne Unverfrorenheit ist ein­zig­ar­tig“. Jetzt hat Ackman dem Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy jr. zuge­hört, was uner­war­te­te Folgen hatte.

„Laut meh­re­ren Personen, die ihn seit Jahren ken­nen und mit ihm ver­bün­det sind, haben ein­ge von Ackmans jüngs­ten Tweets über Covid-Impfstoffe vie­le sei­ner Kollegen an der Wall Street ver­blüfft und ver­wirrt. Und es hat sowohl sei­ne Verbündeten als auch sei­ne Feinde dazu gebracht, die glei­che Frage zu stel­len: Warum tut er das?

Ackman beant­wor­te­te die­se Frage am Mittwoch in einem Interview mit CNBC.

‚Ich habe RFK in meh­re­ren Podcasts und in einem Rathaus gehört und war der Meinung, dass er wich­ti­ge Fragen zu Impfstoffen und ande­ren Themen ange­spro­chen hat, über die es sich lohnt, mehr zu erfah­ren‘, sag­te Ackman, CEO von Pershing Square Capital. ‚Ich habe nicht das Gefühl, dass wir Fragen zur Sicherheit aller Impfstoffe, ins­be­son­de­re der kürz­lich zuge­las­se­nen Impfstoffe, und zu unse­rem Ansatz zur Bestimmung ihrer Sicherheit und Wirksamkeit voll­stän­dig beant­wor­tet haben.‘ […]

Ackman, ein Milliardär, des­sen Kommentare die Märkte bewe­gen kön­nen, ist der jüngs­te hoch­ka­rä­ti­ge Manager, der Kennedy und sei­ne Ansichten unterstützt. […]

Ackmans neue Haltung zu Impfstoffen mar­kiert einen dra­ma­ti­schen Wandel für den Investor. Im Jahr 2021 sag­te er, die USA soll­ten ‚Massenimpfungen‘ für älte­re Menschen ein­lei­ten. Während des Höhepunkts der Covid-Pandemie mach­te er gro­ße Gewinne, indem er sei­ne Wetten gegen den Markt ver­kauf­te, nur weni­ge Tage nach­dem er auf CNBC gewarnt hat­te, dass ‚die Hölle kommt‘, und das Weiße Haus von Trump ange­fleht hat­te, das Land für einen Monat lahm­zu­le­gen. In einem Brief an die Anleger vom 26. März bezeich­ne­te Ackman die Idee, dass sei­ne Kommentare den Markt beweg­ten, als ‚absurd‘. […]

Laut einem sei­ner Verbündeten dis­ku­tie­ren Ackmans Kollegen die Angelegenheit immer häu­fi­ger in Textnachrichten und pri­va­ten Gesprächen. Ackman ist unter Anlegern als akri­bi­scher und den­noch kon­tro­ver­ser Denker bekannt.

‚Ich bin über­haupt nicht über­rascht, weil der Typ eine kon­tro­ver­se Ader hat‘, sag­te ein Wall-Street-Verbündeter von Ackman gegen­über CNBC in Bezug auf die jüngs­ten Tweets des Investors. ‚Wenn er etwas glaubt, scheut er sich nicht, dazu zu stehen.‘ […]

Während er offen­bar Kennedys weit­ge­hend ent­larv­te und kri­ti­sier­te Haltung zu Impfstoffen ver­tei­dig­te, misch­te sich Ackman auch in einen Twitter-Kampf mit Dr. Peter Jay Hotez ein, der Fehlinformationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und Impfstoffen zurück­ge­wie­sen hat.“

Der Mediziner Hotez ist ein beson­ders glü­hen­der Verfechter des Impfgedankens, zu des­sen Verteidigung er 2021 im Wissenschaftsjournal Nature extrem aggres­siv wider die angeb­li­che „Aggression gegen das Impfen“ schrieb.

Dabei sieht er sich – wie Nature ver­mut­lich auch, da die­se Tirade dort erschei­nen konn­te – in sei­ner Hybris zudem als Verteidiger der Wissenschaft.

„Fast eine Milliarde COVID-19-Impfstoffdosen wur­den in weni­ger als sechs Monaten gelie­fert, doch Desinformation gegen Impfstoffe und geziel­te Angriffe auf Wissenschaftler unter­gra­ben den Fortschritt. Diesen Bedrohungen muss direkt begeg­net wer­den, und die Autorität und das Fachwissen der Gesundheitsgemeinschaft allein rei­chen hier­für nicht aus. […]

Die Weltgesundheitsorganisation erkann­te die Impfskepsis vor der Pandemie als größ­te Bedrohung für die glo­ba­le Gesundheit an. […]

Heute hat das Impfgegner-Imperium Hunderte von Websites und viel­leicht 58 Millionen Follower in den sozia­len Medien. Die Bösewichte gewin­nen, teil­wei­se weil die Gesundheitsbehörden die Reichweite wis­sen­schafts­feind­li­cher Kräfte ent­we­der unter­schät­zen oder leug­nen und schlecht gerüs­tet sind, um dage­gen vorzugehen.

Untersuchungen des US-Außenministeriums und des bri­ti­schen Außenministeriums haben beschrie­ben, wie rus­si­sche Geheimdienste ver­su­chen, west­li­che COVID-19-Impfstoffe zu diskreditieren. […]

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat rus­si­sche Mediengruppen gewarnt, ihre Anti-Impfstoff-Aggression ein­zu­stel­len, und Sanktionen im Zusammenhang mit Desinformation und ande­rem Verhalten ange­kün­digt, aber wir brau­chen noch viel mehr.

Die Vereinigten Staaten beher­ber­gen die welt­weit größ­ten und am bes­ten orga­ni­sier­ten Impfgegnergruppen. Laut dem in London ansäs­si­gen Centre for Countering Digital Hate han­delt es sich dabei um ein­fluss­rei­che Gruppen und nicht um eine spon­ta­ne Basisbewegung. Viele rechts­extre­me Gruppen, die fal­sche Informationen über die US-Präsidentschaftswahlen im letz­ten Jahr ver­brei­ten, tun das­sel­be in Bezug auf Impfstoffe. Impfgegnergruppen neh­men auch schwar­ze Gemeinschaften ins Visier; ein im März ver­öf­fent­lich­ter Anti-Impfstoff-Dokumentarfilm ver­un­glimpft COVID-19-Impfstofftests bei Afroamerikanern und nennt sie ‚medi­zi­ni­schen Rassismus‘. […]

Viele Menschen in Afrika nut­zen Anti-Impf-Botschaften. Ein Gerüchteverfolgungsprogramm des Analyseunternehmens Novetta in McLean, Virginia, kommt zu dem Ergebnis, dass Russland gezielt afri­ka­ni­sche Länder ins Visier nimmt, um west­li­che Impfstoffe zuguns­ten sei­nes eige­nen Sputnik V zu dis­kre­di­tie­ren. In den USA ansäs­si­ge Impfgegnergruppen beru­fen sich auf Kolonialismus und Eugenik. Jetzt blei­ben Zehntausende Impfdosen unge­nutzt. Die Desinformation gegen Impfungen hat berech­tig­te Fragen und Bedenken hin­sicht­lich sel­te­ner Nebenwirkungen in Verschwörungssorgen, über­trie­be­ne Ängste und Empörung dar­über ver­wan­delt, wie ‚Versuchskaninchen‘ behan­delt zu werden.

Präzise, geziel­te Gegenbotschaften der glo­ba­len Gesundheitsgemeinschaft sind wich­tig, aber unzu­rei­chend, eben­so wie der öffent­li­che Druck auf Social-Media-Unternehmen. Die Vereinten Nationen und die höchs­ten Regierungsebenen müs­sen einen direk­ten, sogar kon­fron­ta­ti­ven Ansatz gegen­über Russland ver­fol­gen und sich für die Auflösung von Impfgegnern in den Vereinigten Staaten einsetzen.

Die Bemühungen müs­sen auf die Bereiche Cybersicherheit, Strafverfolgung, öffent­li­che Bildung und inter­na­tio­na­le Beziehungen aus­ge­wei­tet wer­den. Eine hoch­ran­gi­ge behör­den­über­grei­fen­de Task Force, die dem UN-Generalsekretär unter­stellt ist, könn­te die gesam­ten Auswirkungen der Impfgegner-Aggression abschät­zen und stren­ge, aus­ge­wo­ge­ne Maßnahmen vor­schla­gen. Der Task Force soll­ten Experten ange­hö­ren, die sich mit kom­ple­xen glo­ba­len Bedrohungen wie Terrorismus, Cyberangriffen und nuklea­rer Aufrüstung befasst haben, da sich die Wissenschaftsgegner nun einem ähn­li­chen Gefahrenniveau nähern. Es wird immer deut­li­cher, dass die vor­an­schrei­ten­de Immunisierung eine Gegenoffensive erfordert.“

Wenn das kei­ne Verschwörungstheorie ist! Im Dezember 2022 mach­te er ent­spre­chend wei­ter mit WHO: Vorbehalte gegen „Covid-Impfstoffe“ sind Massenmord und man kann sich in einem klei­nen Video einen opti­schen Eindruck ver­schaf­fen und damit den Eindruck von Hotez abrun­den. Jetzt wur­de er von Ackman zu einer Diskussion mit Kennedy im Rahmen eines Podcasts von Joe Rogan auf­ge­for­dert, der ein Millionenpublikum erreicht. Die Diskussion soll­te ohne Zeitbegrenzung statt­fin­den und Hotez, der schon frü­her Gast bei Rogans Podcast war, eine Viertelmillion Dollar für eine Spende an eine gemein­nüt­zi­ge Organisation sei­ner Wahl ein­brin­gen. Vor allem aber soll­te der inter­es­sier­ten Öffentlichkeit ermög­licht wer­den, sich selbst ein Bild dar­über zu machen, wer die bes­se­ren Argumente hat und was von dem Impfstoff bzw. „Impfstoff“ zu hal­ten ist. Hotez wei­gert sich, denn auch ihm ist klar, dass er Kennedy nicht gewach­sen ist.

Medien wie Forbes und USA Today sekun­die­ren Hotez bei sei­ner Weigerung und der wie­der­um nennt Kennedy „eine Art hemd­lo­sen Putin auf einem Pferd“. Schlammschlacht statt Diskussion, auch Ackman ist erwar­tungs­ge­mäß davon betrof­fen, wie er twit­ter­te: „Ich habe eini­ge wich­ti­ge Fragen zur Impfsicherheit auf­ge­wor­fen und jetzt wer­de ich von eini­gen als Qanon-Verschwörer und von ande­ren als Mitglied der Alt-Right bezeich­net.“ Er argu­men­tiert wei­ter sach­lich und kann durch sei­ne Prominenz mit dazu bei­tra­gen, Informationen auch dort­hin zu tra­gen, wo sie bis­her noch nicht ange­kom­men sind, wenn er aus der „Perspektive von drei Injektionen und mei­nen voll­stän­dig geimpf­ten Kindern“ schreibt. Vielleicht bewirkt er auch das, wor­um sich Edward Dowd, der ehe­ma­li­ge „Managing Director, Equity Portfolio Manager“ bei BlackRock und Autor von „Cause Unknown“ über „Die Epidemie der plötz­li­chen Todesfälle 2021 & 2022“, seit über einem Jahr bemüht: die „Impfstoff“-Konzerne über Informationen an deren Geldgeber da zu tref­fen, wo es ihnen weh­tut. Aktuell scheint er (ohne einen kon­kre­ten Grund zu nen­nen) hin­sicht­lich der wei­te­ren Existenz des „Covid-Kartenhauses“ guter Dinge zu sein.

Und gera­de in die­ser Szene kann sich ein Milliardär auch mal nütz­lich machen, beson­ders einer, des­sen „Unverfrorenheit ein­zig­ar­tig“ ist.