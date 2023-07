Fortsetzung der Fortsetzung zu den Protokollen des Expertenrats

Nach „Gruseliges vom Expertenrat“ vom 28. Juni und „Gruseliges vom Expertenrat – Fortsetzung“ vom 1. Juli geht die Dokumentation in die drit­te Runde.

Der Arzt Christian Haffner, dem es mit anwalt­li­cher Hilfe gelun­gen ist, 25 der ins­ge­samt 33 Protokolle des „Corona-Expertenrats“ mit Schwärzungen frei­zu­kla­gen, macht wei­ter und will die Freigabe aller Protokolle ohne Schwärzungen erstreiten.

Das Medienecho zu die­sen bis­her bekann­ten Dokumenten ist äußerst mager, in den letz­ten Tagen ist eine Handvoll dazu­ge­kom­men (Spiegel, Focus, NZZ, Zeit, FR, Tagesspiegel, taz, jun­ge Welt, Neues Deutschland schwei­gen sich aus).

Am 2. Juli ver­öf­fent­lich­te der Nordkurier einen lan­ger Bericht mit allen bis­her ver­öf­fent­lich­ten Protokollen und demons­trier­te ein­mal mehr, dass guter Journalismus auch in Lokalmedien zu fin­den sein kann: „Corona-Expertenrat: Die gehei­men Protokolle im Wortlaut“

Die Ärztezeitung prä­sen­tier­te sich am 3. Juli dage­gen sehr verschlossen.

Ein Interview mit Haffner erschien am 4. Juli im Overton Magazin: „Meinungsbildung gemäß These, Antithese, Synthese wur­de in den Protokollen nicht sicht­bar“.

Die Schweizer Weltwoche titel­te am 4. Juli: „Die Bundesregierung will die Protokolle zum ‚Corona-Expertenrat‘ nur in anony­mi­sier­ter und geschwärz­ter Form frei­ge­ben. Dabei muss jetzt alles auf den Tisch!“

Die WELT, die schon am 28. Juni berich­tet hat­te, leg­te am 6. Juli mit dem Kommentar „Das Kanzleramt macht sei­nen Corona-Expertenrat zur Geheimsache“ nach:

„Über ein Jahr lang hat der Corona-Expertenrat die Pandemie-Politik der Bundesregierung vor­ge­ge­ben. Das Kanzleramt selbst schreibt davon, dass die Mitglieder einen ‚essen­ti­el­len fach­li­chen Beitrag zu einer mög­lichst schnel­len exe­ku­ti­ven Entscheidungsfindung‘ gelie­fert hät­ten. Die inzwi­schen her­aus­ge­klag­ten Sitzungsprotokolle sowie die dazu­ge­hö­ri­ge Begründung des Kanzleramts, wie­so gro­ße Teile wei­ter­hin geschwärzt sind, offen­ba­ren aber, wie wenig Bereitschaft von Seiten der Wissenschaftler besteht, Verantwortung für ihre eige­ne Rolle zu übernehmen. […]

Die Regierung ging offen­sicht­lich davon aus, mit ihrer Argumentation durch­zu­kom­men. Denn wich­ti­ge Unterlagen schei­nen inzwi­schen ver­schwun­den zu sein. In den Protokollen war die Rede von einem Fragenkatalog der Regierung, der in der 7. Sitzung des Expertenrats bespro­chen wurde. […]

Nachdem das Kanzleramt auf Anfrage von WELT fast zwei Wochen danach gesucht hat­te, muss­te es sich ein­ge­ste­hen, dass es die Mail nicht mehr fin­den konn­te. Aus gro­ßer Macht folgt gro­ße Verantwortung. Was für Superhelden gilt, hät­te auch der Corona-Expertenrat beher­zi­gen sollen.“

Der Autor des WELT-Berichts twit­ter­te die Antwort des Kanzleramts mit den ver­lo­ren gegan­ge­nen Themen.

#Geheimprotokolle auf Twitter hat den aktu­el­len Stand der Dinge.