Gruseliges vom Expertenrat

Der Expertenrat hat­te sei­ne letz­te Sitzung (Symbolfoto) nach 16 Monaten am 4. April 2023. „Neben dem Virologen-Duo Christian Drosten und Hendrik Streeck gehör­ten auch Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), sowie die Virologin Melanie Brinkmann (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung), die Physikerin Viola Priesemann (Max-Planck-Institut) sowie Intensivmediziner Christian Karagiannidis (Divi-Intensivregister) dazu.“ Jetzt hat der Frankfurter Arzt Christian Haffner die Sitzungsdokumente frei­ge­klagt und die WELT (Bezahlschranke) berich­tet am 28. Juni dar­über, „wie es um den Anteil von Weitsicht, Logik und poli­ti­scher Vernunft am Expertentisch bestellt war“.

„Ernannt hat­te das Team am 9. Dezember 2021 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD); zuvor hat­ten Wissenschaftler in einem offe­nen Brief auf die Einrichtung eines sol­chen Gremiums gedrängt. Die Pandemiebekämpfung, so hieß es damals, soll­te ‚eine stär­ke­re Sachgrundlage‘ erhalten. […]

Bis zuletzt habe der Expertenrat die Gefahr durch Omikron über­schätzt, for­der­te unan­ge­mes­sen har­te und noch här­te­re Maßnahmen und war dann ent­täuscht, wenn sie nicht kamen wie empfohlen. […]

War also die Experten-Runde doch nicht so aus­ge­wo­gen besetzt, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach gleich zu Anfang behaup­tet hat­te? Immerhin gehör­ten mit der Virologin Melanie Brinkmann und dem Physiker Michael Meyer-Hermann gleich zwei füh­ren­de Köpfe der ‚No Covid‘-Strategie zum Rat. Beide waren schon im Vorgängerteam Angela Merkels für schärfs­te Maßnahmen ein­ge­tre­ten. Mit dem Virologen Hendrik Streeck war nur ein Berater mit an Bord, der aus dem ‚gemä­ßig­ten Lager‘ kam. […]

Bemerkenswert sind auch die Auftritte Lauterbachs im Expertenrat. Zitat aus dem Protokoll: ‚BM Lauterbach berich­tet über die Schwierigkeiten bei der poli­ti­schen Debatte zur all­ge­mei­nen Impfpflicht.‘ Auch for­mal nutzt der Minister den Expertenrat als poli­ti­sche Bühne. Während einer Sitzung ist dem Minister sogar ein eige­ner Tagesordungspunkt gewid­met. Was dort zur Sprache kom­men soll­te, bleibt unklar – denn der Minister erscheint an dem Tag nicht.

Seinen Auftritt bekommt er dafür am 12. Januar 2022, im Protokoll ver­merkt mit dem Hinweis: ‚BM Lauterbach erklärt die Bedeutung des CT-Wert von 30.‘ Mit ande­ren Worten: Im drit­ten Jahr der Pandemie hält der Gesundheitsminister es für gebo­ten, sei­nen Experten einen Vortrag über die Grundlagen des PCR-Tests zu hal­ten. Über die Reaktionen in der Runde fin­det sich im Protokoll kein Vermerk.

Große Teile der Protokolle sind geschwärzt, im Bundeskanzleramt begrün­det man das mit der emo­tio­nal wie auch poli­tisch stark auf­ge­la­de­nen Debatte und ver­weist auf die Reichsbürger- und Querdenkerszene. Mitglieder, die für beson­ders ein­schnei­den­de Maßnahmen plä­diert hät­ten, könn­ten zur Zielscheibe wer­den. ‚Eine Gewährung des Informationszugangs ohne Schwärzung des Urhebers von Sitzungsbeiträgen wür­de die kör­per­li­che Unversehrtheit, die Freiheit und das Leben der Mitglieder und Gäste des Corona-Expertenrats der­art kon­kret gefähr­den, dass die Informationsbelange des Klägers dahin­ter zurück­ste­hen müs­sen‘, heißt es in dem Begleitschreiben des Kanzleramts.

Allerdings ist auch die Diskussion über die Wirksamkeit der Impfstoffe geschwärzt. Ein wun­der Punkt im Gesundheitsministerium, das enor­me Überbestände an Impfdosen ange­häuft hat­te? Die Begründung des Kanzleramts hier­zu: ‚Um die wirt­schaft­li­chen Interessen des Bundes nicht zu gefähr­den.‘ Auch der Schutz der diplo­ma­ti­schen Beziehungen zu China und der Ukraine habe bei man­chen Schwärzungen eine Rolle gespielt.

Zumindest recht­lich sei­en die vie­len unkennt­li­chen Protokollpassagen frag­wür­dig, moniert der Oldenburger Staatsrechtler Volker Boehme-Neßler. Nur im Ausnahmefall dürf­ten Informationen aus dem staat­li­chen Bereich geheim gehal­ten wer­den, wenn es um den Schutz ande­rer wich­ti­ger Interessen gehe. ‚Im Zweifel wird geschwärzt – das scheint die Maxime der Beamten gewe­sen zu sein.‘ Das beschä­di­ge das Vertrauen in den Staat wei­ter und näh­re den Verdacht, dass etwas ver­tuscht wer­den solle. […]

Möglicherweise hät­ten sich tief grei­fen­de Grundrechtseingriffe auf Erkenntnisse gestützt, ‚die sich als völ­lig falsch erwie­sen haben.‘ Das Fazit des renom­mier­ten Staatsrechtlers: ‚Die Begründung für die Schwärzungen wirkt sehr vorgeschoben.‘

Von den 33 Sitzungen des Expertenrats lie­gen der­zeit nur 25 Protokolle vor. Christian Haffner und sein Anwalt Patrick Heinemann hof­fen auf die übri­gen in Kürze.“

Einen frei zugäng­li­chen Bericht hat Aya Veláqzuez ver­fasst („Freigeklagt: Die Geheimakte Corona-Expertenrat“) und die Protokolle gibt es hier zum Download.