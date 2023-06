Fundstücke am 27. Juni 2023

Gefunden wur­den alte E‑Mails, Neues zu Joan Baez, Heinz Bude, Hirschhausen, Maskenmüll, „Impfungen“ und Gedächtsnisschwund sowie ein Nachtrag und fünf letz­te Worte des Papiermülls.



Sie wuß­ten es, von Anfang an

Prinzipiell wis­sen wir, was sie wis­sen und dass sie es schon lan­ge gewusst haben, daher ist dies ledig­lich eine zusätz­li­che Bestätigung aus den USA zu „Impfdurchbrüchen“, die nichts ande­res als Versager sind.

„Es ist nicht unge­wöhn­lich, dass Politiker oder Bürokraten lügen. Einzigartig scheint jedoch, wie häu­fig und fol­gen­reich die Lügen wäh­rend der COVID-Pandemie waren.

Am Montag beka­men wir einen Paukenschlag. Neue Dokumente deu­ten dar­auf hin, dass die gesam­te Rechtfertigung für Impfvorschriften auf einer Unwahrheit beruh­te – und dass die Gesundheitsbehörden davon wussten.

E‑Mails, die im Rahmen einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act erhal­ten wur­den, zei­gen, dass CDC-Direktorin Rochelle Walensky und der ehe­ma­li­ge NIH-Direktor Francis Collins im Januar 2021 von ‚Impfdurchbrüchen‘ von COVID wuss­ten und dar­über dis­ku­tier­ten – genau zu dem Zeitpunkt, als die Impfstoffe all­ge­mein ver­füg­bar wur­den. In ihrer E‑Mail sagt Walensky, dass es sich ‚ein­deu­tig‘ um ein ‚wich­ti­ges Forschungsgebiet‘ han­delt, ver­weist auf eine Studie, die das Thema anspricht, und ver­si­chert der Person, an die sie sie sen­det, dass Dr. Anthony Fauci in die­se Gespräche ver­wi­ckelt ist.

In der Öffentlichkeit sag­te Walensky jedoch etwas ganz ande­res. Zwei Monate nach der Diskussion die­ser Daten sag­te sie, dass geimpf­te Menschen ‚das Virus nicht in sich tra­gen‘ und ‚nicht krank wer­den‘. Als in einer Anhörung vor dem Kongress klar wur­de, dass sich Menschen auch nach Erhalt des Impfstoffs mit COVID infi­zie­ren kön­nen, ver­tei­dig­te sie ihre ursprüng­li­chen Aussagen mit der Behauptung, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie sie sag­te, wahr gewe­sen sei­en – näm­lich für die Varianten [strands], mit denen wir es zu tun hat­ten Anfang 2021.

Wir wis­sen jetzt, dass das nicht stimm­te und dass Walensky selbst wuss­te, dass es nicht stimmte.

Jay Bhattacharya, Professor an der Stanford School of Medicine, nann­te die Enthüllung ‚atem­be­rau­bend‘. Er wies dar­auf hin, dass sie trotz die­ses Wissens ‚trotz­dem wei­ter­hin auf Impfpflicht drängten‘. […]

Die Biden-Regierung ver­such­te, Arbeitgebern eine Impfpflicht auf­zu­zwin­gen, Tausende Menschen wur­den ent­las­sen, und es gab eine Zeit, in der Ungeimpfte in eini­gen der größ­ten Städte des Landes nicht ein­mal Restaurants betre­ten durften.

Und alles basier­te auf einer Lüge.“

Überall das glei­che, hüben wie drü­ben, wenn hier­zu­lan­de auch die Mails feh­len, die das zeigen.



We shall overact

60 Jahre ist es her, seit Joan Baez „We shall over­co­me“ sang. Eine lan­ge Zeit, viel ist pas­siert und Menschen ändern sich. Sie ist inzwi­schen zu einer glü­hen­den Anhängerin des lang­jäh­ri­gen NIAID-Leiters Anthony Fauci gewor­den. Außerdem malt sie und hat ihr Werk, das links auf dem fol­gen­den Bild zu sehen ist, dem Gemalten vermacht.

Dazu gibt es auch ein Schreiben, das Baez auf ihrer Facebook-Seite ver­öf­fent­licht hat:

„An Dr. Anthony Fauci

Sehr geehr­ter Herr Dr. Fauci,

Ich habe Ihr Porträt gemalt, um Sie und alles zu ehren, was Sie für uns und die Welt tun. Es wird Teil mei­ner zwei­ten Kunstausstellung ‚Mischief Makers‘ [Unruhestifter] sein, Gemälde von Menschen, die ohne den Einsatz von Gewalt bedeu­ten­de sozia­le Veränderungen her­bei­ge­führt haben.

Ich kann mir nicht vor­stel­len, dass Sie jemals so dar­über nach­ge­dacht haben, aber Sie leis­ten jedes Mal gewalt­frei­en Widerstand, wenn Sie vor den Kameras ste­hen und ver­su­chen, die Öffentlichkeit dar­über auf­zu­klä­ren, wie sie die Covid-19-Pandemie über­ste­hen kann. Sie set­zen Ihre Aufgabe fröh­lich fort, umge­ben von Menschen, die sich alles Mögliche aus­den­ken, um Sie und das, was Sie uns brin­gen, zu dis­kre­di­tie­ren: gesun­der Menschenverstand, wis­sen­schaft­li­che Fakten, etwas Wärme, ein biss­chen Humor und über­ra­gen­de mora­li­sche Stärke. Die Wahrheit zu sagen ist bei den Reichen und Mächtigen in Ungnade gefal­len, beson­ders heut­zu­ta­ge. Sie sagen den Herrschenden die Wahrheit. Dabei gehen Sie ein gro­ßes Risiko ein.

Corragio, Dr. Anthony Fauci!

Wenn mei­ne Freunde und ich Ihnen jemals hel­fen kön­nen, brau­chen Sie uns nur Bescheid zu geben. Wir ste­hen Ihnen zur Seite.

Aufrichtig,

Joan Baez“

Definitely over­ac­ted, Mrs Baez, das ist nun wirk­lich über­trie­ben. Und zum Fremdschämen.



Von Menschen und Maschinen

Die NZZ brach­te Wolfgang Kubicki, Ranga Yogeshwar und Heinz Bude zu einem Gespräch über die Corona-Ära zusam­men. Erwartungsgemäß erweck­te Kubicki als ein­zi­ger den Eindruck, seit 2020 etwas dazu­ge­lernt zu haben. Yogeshwar erin­nert sich immer noch mit Stolz an die­sen Unsinn: „Noch vor dem Lockdown sass ich in Sendungen und erklär­te die Gefahr des expo­nen­ti­el­len Wachstums“ und ver­sucht sich ansons­ten im Dampfplaudern. Der Soziologe und Publizist Heinz Bude, Mitautor des „Panik-Papiers“ und „No-Covid“-Mitinitiator („Aus dem Maschinenraum der Beratung in Zeiten der Pandemie“) offen­bart eine völ­li­ge Lernresistenz. Der fol­gen­de Zusammenschnitt des Gesprächs kon­zen­triert sich auf Bude.

Bude: Mir wur­de das Besondere der Situation klar, als ich beim Hinaustragen des Mülls einen Nachbarn traf, der an der Berliner Charité ein Forschungsinstitut lei­tet. Der sag­te mir: ‚Wir haben eine Pandemie, weisst du, was das ist?‘ Ich habe das zunächst nicht geglaubt und hielt es für eine vor­aus­ei­len­de Übertreibung. Am 14. März, glau­be ich, rief mich dann Markus Kerber, der Staatssekretär aus dem damals CSU-geführ­ten Bundesinnenministerium, an und sag­te: ‚Die Sache ist ernst, wol­len Sie mit ein paar Leuten zusam­men­sit­zen und sich über­le­gen, was jetzt pas­sie­ren muss?‘ Ich habe sofort zugesagt. […]

Die Bilder aus Bergamo mit den über­füll­ten Krankenhäusern und den auf­ge­türm­ten Särgen waren ent­schei­dend, die haben jeden berührt. Als ich dann hör­te, dass die Priester, die die Sterbenden in ihren letz­ten Stunden beglei­ten, selbst erkran­ken und ster­ben, da wuss­te ich, dass Corona in einer Reihe mit der Pest, der Cholera und der Spanischen Grippe gese­hen wer­den muss. […]

Kubicki: Ich habe aber zum Beispiel schon früh vor­ge­schla­gen, auf vul­nerable Gruppen, also vor allem auf alte Menschen in Einrichtungen, zu schau­en. Sie soll­ten mög­lichst FFP2-Masken tra­gen, dann hät­ten sie jeden­falls einen gewis­sen Schutz gehabt.

Bude: Das wuss­ten wir aber noch nicht – weder, dass nur die Alten beson­ders gefähr­det waren, noch, wie wirk­sam Masken sein würden. […]

Kubicki: Das ist falsch, Herr Bude. Darauf konn­te man schon kom­men, sehr schnell. […]

NZZ: Und was war für Sie die schlimms­te Massnahme? […] Was sagen Sie, Herr Bude?

Bude: Ich habe kei­nen Begriff der ‚schlimms­ten Massnahme‘. […]

Das Bild, das Sie hier ins­ge­samt zeich­nen, ist falsch. Es klingt, als wären alle Massnahmen will­kür­lich, aus Lust und Laune, erfun­den wor­den. Wir hat­ten damals einen ziem­li­chen Handlungsdruck! Ich habe zu dem Expertenrat gehört und habe das von Ihnen kri­ti­sier­te Papier des Innenministeriums mit­ge­schrie­ben. Wir haben all die Probleme, die Sie jetzt anspre­chen, sehr sorg­fäl­tig ana­ly­siert. Drei Fragen muss­ten wir beant­wor­ten. Erstens: Entscheiden wir uns für ‚natür­li­che Selektion‘ und las­sen das Virus wüten? Oder ver­su­chen wir, es gezielt ein­zu­däm­men? Zweitens: Setzen wir auf lang­fris­ti­ges Feintuning oder einen kur­zen Lockdown? Drittens: Welche Wirtschaftszweige sol­len wir schüt­zen, wel­che frei­ge­ben? Es gab auch kei­ne Medizinerlastigkeit des Gremiums, wie man­che behaup­tet haben. Da war kein Arzt drin, kei­ner der viel­ge­schol­te­nen Virologen. Wir hat­ten aber Zahlen über die Versorgung mit Intensivbetten und Beatmungsgeräten in Grossstädten. Wir wuss­ten: Grossstädte wür­den in kür­zes­ter Zeit medi­zi­nisch nicht mehr zu ver­sor­gen sein. […]

Bude: Wir haben uns gefragt: Was haben ande­re Länder mit Pandemieerfahrung gemacht? Was haben China, Südkorea, Taiwan getan, die Erfahrungen mit dem Sars-Virus hat­ten? Wie haben die es geschafft, das Verhalten der Leute so zu ändern, dass das Virus sich nicht wei­ter aus­brei­tet? Kulturelle Faktoren haben wir dabei erst ein­mal ausgeklammert. […]

NZZ: Kulturelle Faktoren wie die Tatsache, dass China eine Diktatur ist, der ande­re Massnahmen zur Verfügung ste­hen als einer Demokratie?

Bude: Taiwan, Südkorea und Singapur sind mei­nes Wissens Demokratien. Alle drei Staaten haben ihre Bevölkerung pro­ak­tiv getes­tet, haben die Infektionswege nach­voll­zo­gen und dann rela­tiv kon­se­quent auf Isolation gesetzt – und waren damit offen­bar recht erfolgreich. […]

Ich wür­de immer noch so vor­ge­hen, wie wir es getan haben! Best-Practice-Beispiele ana­ly­sie­ren und dar­aus Schlüsse für die eige­ne Situation zie­hen. Was sonst? Im Grundgesetz steht doch nicht, was im Fall der nächs­ten Pandemie, einer Hitzewelle, eines Zusammenbruchs des Finanzmarkts, einer plötz­li­chen Lebensmittelknappheit oder des Fehlens von Standardmedikamenten zu tun ist. Wir haben in unse­rer Gesellschaft kei­ne kla­ren Vorstellungen, was man in sol­chen Fällen, die wahr­schein­lich sind, tun könnte. […]

Bude: Bei der Impfung ging es vor allem dar­um, mög­lichst vie­le Menschen zu motivieren. […]

Einzelne Massnahmen kann man nicht ohne das Paket beur­tei­len. War das Modell Schweden bes­ser als das Modell Deutschland, das Modell Schweiz bes­ser als das Modell Frankreich? Darüber muss man reden. Oder war das Ganze doch nur eine Grippe mit ein paar mehr Todesopfern? Die Schulschliessungen waren falsch, da stim­me ich Herrn Kubicki zu. Und offen­bar war das Institutionensystem Schule über den Verlauf der Pandemie hin­weg auch nicht korrekturfähig. […]

Kubicki: Es wäre die urei­ge­ne Aufgabe des Robert-Koch-Instituts gewe­sen, genau die­se Zahlen zu lie­fern. Im März 2021 habe ich das Bundesgesundheitsministerium zum ers­ten Mal nach die­ser Differenzierung gefragt. Seither wur­de mir auf mehr­fa­ches Nachfragen jedes Mal geant­wor­tet, die Aufschlüsselung kom­me demnächst.

Bude: Das ist eben extrem schwie­rig. So ein­fach ist das alles nicht. Man muss defi­nie­ren, was als Vorerkrankung gilt. […]

Es sind 40-Jährige und 20-Jährige gestor­ben! An Corona! Was ist mit Menschen, die eine ange­bo­re­ne Immunschwäche haben? […]

Yogeshwar: Man kann nicht dau­er­haft Grundrechte auf der Grundlage einer mise­ra­blen Erkenntnisinfrastruktur ein­schrän­ken und nach dem Ende der Pandemie dann nichts nacharbeiten.

Bude: Selbst wenn ich die­se Erkenntnisse, die Sie for­dern, damals gehabt hät­te, hät­te ich in der Pandemie nicht anders ent­schie­den. Zur Debatte stand die Frage: Schweden oder Taiwan? Aus bestimm­ten Gründen haben wir uns für Taiwan ent­schie­den, weil der Verzicht auf eine geziel­te Eindämmung in dicht­be­sie­del­ten Regionen wie dem Ruhrgebiet oder der Gegend um Stuttgart etwa eine Million Tote bedeu­tet hätte.

NZZ:Sie sagen Taiwan und nicht China, weil das bes­ser klingt, weil China eine Diktatur ist.

Bude: Richtig ist, dass China sehr effek­tiv schlies­sen, aber über­haupt nicht öff­nen konn­te. Die hohen Opferzahlen kamen hin­ter­her und haben vie­len Chinesen bewie­sen, dass am Schliessungsregime etwas nicht stimm­te. Deutschland ist in einen Stotter-Lockdown gefal­len, der die Menschen zer­mürbt hat. Zum Glück kam dann der Impfstoff – mit ihm aller­dings kamen auch die Impfgegner. Ich bevor­zu­ge Demokratien, weil sie schlies­sen und öff­nen kön­nen. Nach unse­ren Szenarien hät­te es ohne Massnahmen eine Million zusätz­li­che Tote gegeben.

Kubicki: Wir hat­ten aber nicht eine Million zusätz­li­che Tote, wir hat­ten 174 000 Tote, von denen nicht ganz klar ist, wer ‚an‘ und wer ‚mit‘ Corona starb.

Bude: Ich sage doch nur, eine Million Tote, das war damals das Argument. Das haben wir abgewendet.

NZZ: Man kann nicht bewei­sen, dass Ihre Massnahmen eine gerin­ge­re Zahl von Toten bewirkt haben. Die Million beruh­te aus­schliess­lich auf Ihren Modellen, Ihren Annahmen. Wir wis­sen so gut wie nichts dar­über, was im Einzelnen wie gewirkt hat.

Bude: Die Massnahmen haben alle zusam­men gewirkt … […]

Das mit der Aufarbeitung wird sehr schwie­rig. Die Gesellschaft hat gar kein Interesse mehr dar­an. Das ist wie mit der Spanischen Grippe, die hin­ter den bei­den Weltkriegen ver­schwun­den ist. Selbst in der Wissenschaft wol­len sich alle lie­ber mit etwas Neuem beschäftigen.

Sie wer­den aber immer zwan­zig Prozent dabei haben, denen die gan­ze Richtung nicht passt.“

Budes Äußerungen zei­gen einer­seits die Schwierigkeit bis Unmöglichkeit einer Aufarbeitung und ande­rer­seits deren abso­lut drin­gen­de Notwendigkeit.



Hirn im Arsch

Der aus Funk und Fernsehen bekann­te Egghard von Hirschhausen hat­te Neuigkeiten für Millionen Zuschauer einer Talkshow, die nun end­lich wis­sen: „Unser Hirn ist bei 42 Grad im Arsch“. Und sie erfuh­ren auch, warum:

„Der 53-Jährige wet­ter­te: ‚Ich bin rich­tig wütend, weil ich sehe, wie die Menschen lei­den, wie es eine Katastrophe mit Ankündigung ist.‘ Die Pandemie, die Klimakrise und das Artensterben – alles hän­ge zusam­men, nur die Menschheit wür­de es nicht ver­ste­hen. Mit Karl Lauterbach, Ursula von der Leyen und ihm sei­en drei Ärzte mit dem Thema beschäf­tigt. […] Hirschhausen fuhr fort: ‚Weil wir immer noch einer Wachstumsideologie anhän­gen, die krank ist.‘ Er unter­stell­te der Gesellschaft einen Denkfehler: ‚Wenn man ein Ei in ein hei­ßes Wasserbad tut mit 42 Grad, dann ist es irgend­wann hart. Wenn das Wasser abkühlt, wird's nicht mehr weich.‘ Ähnlich sei das beim Menschen: ‚Wir bestehen auch wie ein Ei aus Wasser und aus Proteinen. Unser Hirn ist bei 42 Grad im Arsch. Ich wer­de jetzt sehr deut­lich: Es ist irrever­si­bel gestört.‘ Somit sei es eine abso­lu­te Illusion, dass die Menschheit sich an die höhe­ren Temperaturen gewöh­nen kön­ne. Deutschland, schloss er, habe eine enor­me Verantwortung, ‚weil wir mit ande­ren Industrienationen die Ersten waren, die die­sen Dreck nach oben gepus­tet haben. Deswegen müs­sen wir auch die ers­ten sein, die damit aufhören.‘“

Der Eggsperte bleibt sei­nem Corona-Niveau treu und hat sei­ne ent­spre­chen­de Umgebung, die das tole­riert und sogar för­dert. Doch auch von einem Mediziner kann man bio­lo­gi­sche Grundlagen erwar­ten: der Mensch ist gleich­warm und hält eine Körpertemperatur von kon­stant ca. 37°C – ob nun drau­ßen 42°C, 24°C oder 0°C sind und hat Möglichkeiten der Temperaturregulation wie Schwitzen und Zittern, von zivi­li­sa­to­ri­schen Errungenschaften wie Kleidung, Heizung, Behausung etc. ganz abge­se­hen. Übrigens steigt z.B. in Timbuktu die Temperatur gele­gent­lich auf 42°C und dar­über an, ohne dass Zehntausenden Einwohnern das Hirn im Schädel kocht und die Ursachen, war­um bei eini­gen Mitmenschen das „Hirn im Arsch“ ist, lie­gen ganz woanders.



Wohin mit dem gan­zen Plunder?

„Wenn die Massenverbrennung von Corona-Masken in die Milliarden geht“ schreibt die WELT und berichtet:

„Wie das Bundesgesundheitsministerium WELT auf Anfrage mit­teil­te, ist aktu­ell die Vernichtung von 755 Millionen Masken geplant – sie sol­len ver­brannt werden.

Die Masken wur­den Anfang 2020 zu Pandemiebeginn beschafft und haben mitt­ler­wei­le ihr Haltbarkeitsdatum überschritten. […]

Für die aktu­el­le Vernichtung im gro­ßen Stil hat das Haus von Minister Karl Lauterbach (SPD) Anfang Mai eine Ausschreibung gestar­tet, auf die sich exter­ne Entsorgungsunternehmen bis Ende Mai bewer­ben konn­ten. Dies geht aus Dokumenten her­vor, die das Ministerium auf einer Vergabeplattform des Bundes hoch­ge­la­den hat.

Unter der Überschrift ‚Energetische Verwertung medi­zi­ni­scher Verbrauchs- und Versorgungsgüter‘ wer­den dort die Details auf­ge­lis­tet: So han­delt es sich bei dem Material zu rund 90 Prozent um Masken und etwa zehn Prozent um ande­re Schutzausrüstung wie Einmalhandschuhe, OP-Schutzkittel und OP-Hauben, deren Haltbarkeitsdatum eben­falls abge­lau­fen ist und deren Material dadurch durch­läs­sig wer­den kann. All das lagert in bewirt­schaf­te­ten Lagern auf Paletten und ist mit Folie fixiert. […]

Allerdings gibt es Hinweise dar­auf, dass im Zuge der Ausschreibung noch deut­lich mehr Masken ver­brannt wer­den sol­len als nur die abge­lau­fe­nen 755 Millionen. Das ergibt sich aus den in der Ausschreibung gelis­te­ten Gewichtsangaben. So beträgt die Mindestabnahmemenge für die zu beauf­tra­gen­den Unternehmen 6351 Tonnen Schutzmaterial, die Höchstauftragsmenge 30.621 Tonnen. Dies teilt das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Zu Einordnung: Ein gro­ßer Lkw kann cir­ca 25 Tonnen trans­por­tie­ren. Für 30.621 Tonnen wären also theo­re­tisch mehr als 1200 Lkw-Fahrten erforderlich.

Wie sich die Tonnenangaben in Stückzahlen umrech­nen las­sen, kann das Ministerium nicht sagen. […] WELT hat daher eine eige­ne Berechnung ange­stellt: Bei cir­ca 90 Prozent der Produkte han­delt es sich um Masken, das zu ver­nich­ten­de Gewicht beträgt dem­nach um die 27.558 Tonnen, sofern die Unternehmen dem Höchstauftragswert nachkommen.

Rechnet man sehr groß­zü­gig, dass eine Maske inklu­si­ve Verpackung im Schnitt zehn Gramm wiegt, kommt man so auf unge­fähr 2,7 Milliarden Masken, die ver­brannt wer­den sol­len – und nicht nur 755 Millionen. Auf die­sen Widerspruch ange­spro­chen, teilt das Ministerium ledig­lich mit, man pla­ne ‚zunächst die Beauftragung und Nutzung der mini­mal aus­ge­schrie­be­nen Mengen‘, also 6351 Tonnen.

Hinzu kommt, dass auch ein Großteil der Bundesländer eine Verbrennung von Corona-Masken plant oder die­se bereits durch­ge­führt hat. […] Zehn Länder geben an, ins­ge­samt 57,38 Millionen Masken ver­brannt zu haben oder die Verbrennung zeit­nah durch­füh­ren zu wollen. […]

Je nach Beschaffungsweg zahl­te das Bundesgesundheitsministerium Anfang 2020 im Durchschnitt 2,31 Euro pro FFP2- oder FFP3-Maske und 0,27 Euro für jede OP-Maske. Dies geht aus einem Bericht des Bundesrechnungshofes von 2021 her­vor. Am teu­ers­ten waren die Masken im Rahmen des von Jens Spahn initi­ier­ten Open-House-Verfahrens – damals zahl­te der Bund pro FFP-Maske im Schnitt 4,50 Euro.“

Eine Alternative zur teu­ren Verbrennung wur­de in Großbritannien erfun­den, wo in einem Naturschutzgebiet ein neu­es Landschaftselement aus nicht ver­wen­de­ter Corona-Ausrüstung entstand.



Neue Welle

Der lan­ge Weg durch die Instanzen geht weiter.

Das Handelsblatt sorgt sich über die kom­men­de Welle. „Prozesswelle läuft an: So gefähr­lich wird es für die Hersteller der Corona-Impfstoffe“ titelt das Blatt und fährt fort:

„150.000 Euro Schmerzensgeld. Das for­dert eine 42-jäh­ri­ge Zahnärztin aus Mainz vom Pharmaunternehmen Astra-Zeneca. Sie ist auf dem rech­ten Ohr taub – seit sich nach einer Corona-Impfung vor zwei Jahren ein Blutgerinnsel im Ohr bil­de­te. Ihren Beruf kön­ne sie nicht mehr aus­üben, sagt die Zahnärztin.

Der Fall wird laut Informationen des Handelsblatts am Montag vor dem Landgericht Mainz ver­han­delt. Es ist die ers­te münd­li­che Verhandlung gegen einen Impfstoffhersteller. Und ist damit der Auftakt für eine Prozesswelle, die im Sommer über Astra-Zeneca, Biontech, Moderna und Johnson & Johnson rol­len wird. […]

In der Pandemie ent­wi­ckel­ten die Hersteller ihre Impfstoffe in weni­ger als einem Jahr.

Deshalb [!] haben sie mit der euro­päi­schen Arzneimittelbehörde eine Absprache getrof­fen: Haftungsansprüche, die Geimpfte stel­len, zah­len nicht die Hersteller, son­dern die jewei­li­gen Regierungen. Für die Pharmaunternehmen dürf­ten sich die finan­zi­el­len Auswirkungen der Prozesse des­halb im Rahmen hal­ten. Doch ihre Reputation [!] könn­te emp­find­lich leiden.“

Dieser Mann und die­se Frau kön­nen kei­ne Klage mehr ein­rei­chen, zwei von vie­len, die sich zur Spritze gezwun­gen sahen:

„Der Basketballspieler Óscar Cabrera Adames starb am Donnerstag an einem Herzinfarkt, als er sich einem Stresstest in einem Gesundheitszentrum in Santo Domingo Este unterzog.

Óscar, der Neffe des legen­dä­ren und unsterb­li­chen domi­ni­ka­ni­schen Sportlers Hugo Cabrera, war zum Zeitpunkt sei­nes Todes 28 Jahre alt. […]

Nach Veröffentlichung der Nachricht kamen eini­ge alte Veröffentlichungen des Sportlers ans Licht, in denen er die erlit­te­ne Herz-Kreislauf-Situation auf die Impfungen gegen Covid-19 zurückführt.

‚Ich habe mir eine ver­damm­te Myokarditis zuge­zo­gen, weil ich so einen ver­damm­ten Impfstoff bekom­men habe. (Ich habe 2 Dosen Pfizer bekom­men) Und ich wuss­te es! Viele Leute haben mich gewarnt. Aber erra­ten Sie das? Es war Pflicht, sonst konn­te ich nicht arbei­ten. Ich bin ein inter­na­tio­na­ler Profisportler und spie­le in Spanien. Ich habe kei­ne gesund­heit­li­chen Probleme, nichts, nicht erb­lich bedingt, kein Asthma, NICHTS! Mitten in einem Match bin ich zusam­men­ge­bro­chen und wäre fast gestor­ben. Ich erho­le mich immer noch und ich habe 11 ver­schie­de­ne kar­dio­lo­gi­sche Tests durch­füh­ren las­sen, und raten Sie mal? Sie fin­den nichts. Ich habe kein Cholesterin, kein Fett, nichts! 7 % Körperfett, 93 % Muskeln. ‚Als sie mir die Diagnose mit­tei­len, sagen sie mir, dass ich min­des­tens 5 Monate lang nicht spie­len kann, bis sich mein Herz wie­der beru­higt hat, und sie kön­nen mir kein Medikament geben‘, erklär­te der Spieler in den sozia­len Medien.“

„[Die Schauspielerin] Kat [Pave] […] war so krank, dass sie letz­te Woche beschloss, ihr Leben in einer Schweizer Klinik zu been­den, die auf assis­tier­ten Suizid spe­zia­li­siert ist.

Von ihrem Krankenhausbett in der Schweiz aus schrieb Kat Pave schließlich:

‚Hallo Leute, in den letz­ten 10 Tagen wur­de ich wie­der schwer krank und konn­te nicht viel tun. […] Bei mir wur­de eine unbe­han­del­ba­re chro­ni­sche neu­ro­lo­gi­sche Erkrankung ME/CFS dia­gnos­ti­ziert, die durch eine Auffrischungsimpfung ver­ur­sacht wur­de, zusätz­lich zu dem Verdacht auf respi­ra­to­ri­sche ALS.

[…] Joshua Paul, schrieb: ‚Das alles macht mich so krank. Du warst immer so nett. Ich has­se es, wie du wegen der Arbeit zur Impfung gezwun­gen wur­dest, schä­me dich @sagaftra‘“.

SAG-AFTRA ist die „Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists“, eine US-ame­ri­ka­ni­sche Gewerkschaft für Beschäftigte im Film- und Fernsehbereich.



Gedächtnisschwund

In Frankfurt/Main meint eine „Ausstellung über Pandemie“ zu wis­sen, „[w]ie wir uns an Corona erin­nern werden“:

„Frankfurter haben dem Historischen Museum Hunderte von Gegenständen und Fotos aus der Covid-Zeit zuge­schickt. Darin spie­geln sich einer­seits Einverständnis mit den Maßnahmen, in man­chen aber auch der Widerspruch.

Es sind Relikte einer Zeit, die gera­de erst ver­gan­gen ist und doch schon fern scheint. Selbst geschnei­der­te Atemmasken mit Blumen- und Tiermotiven, ein Notenblatt zum gemein­sa­men Singen von Fenstern und Balkonen, Klopapierrollen, zum Zeichen der Wertschätzung lie­be­voll umhäkelt. […]

Unter den ana­lo­gen Gegenständen domi­niert die – wie es im Museumsdeutsch heißt – ‚Flachware‘: Zu sehen sind zum Beispiel Schilder, die im Lockdown an Ladentüren und in Schaufenstern hin­gen, Broschüren, die zum Händewaschen und Maskentragen anhal­ten, oder etwa ein Aufruf zur Solidarität mit Obdachlosen. Außerdem gibt es eini­ge ori­gi­nel­le Exponate wie den ‚Spucketurm‘ von Saša Ginić, der aus sei­nen gebrauch­ten Teststäbchen ein klei­nes Hochhaus gebas­telt hat, oder den ‚Big Covid‘, den ein Kinderzentrum wie einen über­di­men­sio­na­len, feu­er­ro­ten Hamburger gestal­tet hat. […]

Während vie­le Exponate vom grund­sätz­li­chen Einverständnis mit den staat­li­chen Maßnahmen zeu­gen, gibt es auch sol­che, in denen sich Kritik äußert. So etwa einen Flyer, der eine Infektion als Training für das Immunsystem bezeich­net, oder ein Schild mit dem Zitat Hoffmann von Fallerslebens: ‚Der größ­te Lump im gan­zen Land, das ist und bleibt der Denunziant.‘“

Das war es mit den Dissidenten, jeden­falls im Frankfurter Museum der Erinnerungslücken. Dagegen wen­det sich u.a. die Website „Wir ver­ges­sen nicht / Was wir in der Coronazeit erlebt haben“:

„Wir zei­gen, wie wir die Coronazeit erlebt haben. In den letz­ten Jahren hat sich die Gesellschaft mas­siv ver­än­dert. Ältere ver­ein­sam­ten, Kinder wur­den iso­liert, Ungeimpfte vom Leben aus­ge­schlos­sen, und wer sich gegen Maßnahmen und die Regierung stell­te, wur­de ver­folgt und ange­grif­fen. Doch das ist nur ein klei­ner Ausschnitt des­sen, was pas­siert ist. Viele lit­ten unter den Maßnahmen, Lockdowns und nicht zuletzt ihren Mitmenschen, die auf ein­mal scho­ckie­ren­de Seiten offen­bar­ten. Hier kom­men die Menschen zu Wort, die in den Medien nicht exis­tie­ren. Direkt, mensch­lich und bewe­gend erzäh­len sie ihre Erlebnisse. Wir wol­len mit die­sen per­sön­li­chen Berichten eine Zeit auf­ar­bei­ten, die nicht ver­ges­sen wer­den darf – und Menschen Reichweite geben, die sonst nicht gehört werden.“



Nachtrag zu „‚Impfnebenwirkungen‘ mel­den oder nicht?“ vom 2. April 2023

Am Anfang des Beitrags stand ein Tweet von Jessica Rose mit dem lin­ken Bild, das sie an Neil Fergusons Modelle den­ken ließ und das ich für eine Spielerei des Museumspersonals gehal­ten habe. Mittlerweile wur­de ich eines Besseren belehrt und weiß nun, wor­um es sich han­delt: „Das Guericke-Einhorn: Das kurio­ses­te Einhorn der Wissenschaft“. Es geht auf Otto von Guericke (1602–1686) zurück, der als Begründer der Vakuumtechnik (Magdeburger Halbkugeln) gilt.

„Wie die meis­ten Fossilienfunden wur­de auch das ‚Einhorn‘ bei Grabungsarbeiten gefun­den. Fundort waren die Seweckenbergen, ein Höhenzug bei Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. […]

Dem indi­rek­ten Zeugen zufol­ge befand sich unter die­sen Knochen dem­nach ein Schädel, auf des­sen Stirn ein abge­bro­che­nes Horn saß. Weil die Arbeiter die Fossilien nicht mit archäo­lo­gi­scher Sorgfalt frei­leg­ten, waren von den meis­ten nach der Bergung nur noch Fragmente vor­han­den. Mit die­sen ver­voll­stän­dig­te man das abge­bro­che­ne Horn, so dass es in sei­ner Gänze ‚so dicke, als das Schienbein eines Menschen gewe­sen‘ sei, so der Sohn des Arbeiters. […]

[Otto von] Guericke genoss in der wis­sen­schaft­li­chen Welt sei­ner Zeit gro­ßen Respekt. Sein Wort hat­te Gewicht, man ver­trau­te auf sein Urteil. So erklärt sich der Bekanntheitsgrad, den das ver­meint­li­che Einhorn durch die Publikation erlang­te und war­um es mit Otto von Guericke ver­knüpft und sogar nach ihm benannt wurde. […]

[D]as angeb­li­che Einhorn war tat­säch­lich nichts wei­ter als das Ergebnis einer Bastelarbeit aus den Knochen ver­schie­de­ner prä­his­to­ri­scher Tiere – eis­zeit­li­ches Mammut, Wollnashorn und Wal. Es hät­te wohl kei­ne der­ar­ti­ge Berühmtheit erlangt, wäre sei­ne Existenz nicht durch meh­re­re wis­sen­schaft­li­che Größen sei­ner Zeit legi­ti­miert wor­den. So schrieb der Theologe David Sigismund Buttner, der sich im Rahmen sei­ner Untersuchung ‚der Zeichen und Zeugen der Sintflut‘ mit dem Einhorn beschäf­tigt hat, im Jahr 1710 : ‚Dessen geden­cket auch der Herr von Guericke, an wel­ches Zeugniß nie­mand, so den Mann ken­net, zwei­feln wird.‘

Der Glaube an Einhörner fand mit dem Fund eines fast voll­stän­di­gen Mammutkadavers in Sibirien im Jahr 1799 ein schnel­les Ende und auf die Idee, aus Fossilien nach Belieben Fantasiewesen zu rekon­stru­ie­ren, kämen Paläontologen heu­te sicher nicht mehr. So ist die Geschichte des Guericke Einhorns inzwi­schen vor allem dies: eine skur­ri­le Anekdote aus der Anfangszeit der prä­his­to­ri­schen Forschung.“

Und sie zeigt, wie auch gro­ße Geister gro­ßen Unsinn pro­du­zie­ren können.



Letzte Worte des Papiermülls

Nachrichten aus der Wirtschaft bringt die NZZ am 20.6.:

„Selbst Corona konn­te dem Aufwärtstrend nichts anha­ben, die Schweiz blieb ein ewi­ges Bier-Paradies.“

Die SZ zitiert am 21.6. Tom Cruise zu sei­ner sound­so­viel­ten Mission Impossible:

„‚Das war sehr wich­tig, um allen zu zei­gen, dass die Pandemie das Kino nicht töten wird‘, sag­te Cruise auf dem roten Teppich bei der Spanischen Treppe.“

Die SZ am 21.6.charakterisiert den Countrysänger Jason Isbell:

„Isbell hin­ge­gen ist ein Linker. Während der Corona-Pandemie ließ er nur dop­pelt geimpf­te Besucher in sei­ne Konzerte.“

Die Berliner Zeitung berich­tet am 23.6.:

„In Coronazeiten war Chorsingen als gefähr­li­ches Hobby sogar verboten.“

Das SZ-Magazin läßt am 23.6. die Metapher krachen:

„Sein Blick wird gla­sig wie bei einem Corona Kranken, der sei­nen Geschmackssinn ver­lo­ren hat und davon träumt, wie­der in einen fri­schen Apfel zu beißen.“

Und nun ab in die Tonne.