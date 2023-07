Raumschiff „Austria“

Captain Karl „Kirk“ Nehammer und sein Gesundheitsoffizier Johannes Rauch – auch als „Pille“ bekannt – haben gefühlt vor Lichtjahren ihre Erdbasis „Österreich“ ver­las­sen und nur noch sehr ver­schwom­me­ne Erinnerungen an die dort leben­den Erdlinge. Auch die akus­ti­sche Verbindung zu ihrem Raumschiff ver­schlech­ter­te sich zuse­hends und die vor eini­gen Monaten von der Erdbasis gesen­de­te Anweisung konn­te nur bruch­stück­haft emp­fan­gen wer­den: Sie soll­ten irgend­was zu Trauma, Pandemie, Gesellschaft, Demokratie und Menschen ver­laut­ba­ren las­sen, der Rest war Rauschen. Eine kniff­li­ge Mission, und sie ging gründ­lich schief – was war denn auch von Schwerelosen zu erwar­ten, für die der Gemeine Österreicher so uner­find­lich ist wie Wesen aus einem fer­nen Universum?

Im Februar behaup­te­te „Kirk“, „Corona war für unse­re Gesellschaft eine Art Trauma“ und kün­dig­te an: „Eine kri­ti­sche, scho­nungs­lo­se Analyse ist daher Pflicht und gleich­zei­tig Voraussetzung um die­se gesell­schaft­li­chen Wunden zu hei­len und das Trauma zu bewäl­ti­gen. Wir wol­len die Hand aus­stre­cken auch zu all jenen, die sich durch die Pandemie und ihre Folgen nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft will­kom­men gefühlt haben.“ Sekundiert wur­de er von „Pille“: „Viele Menschen füh­len sich abge­hängt, vom Staat nicht mehr ver­tre­ten. Das alles geht in Österreich, einem der reichs­ten Länder der Erde, an die Substanz der Demokratie.“

Lange war es still und nun lau­tet die Parole: „Akademie erforscht Zorn und Expertenskepsis“ ohne Trauma und Menschen, dafür waren Dialog und Wissenschaft dazugekommen.

„Mit der wis­sen­schaft­li­chen Aufarbeitung der Pandemie ist die Österreichische Akademie der Wissenschaften, kurz ÖAW, beauf­tragt. Seit Mai bemüht sich ein Team um den Soziologen Alexander Bogner, die gesamt­ge­sell­schaft­li­chen Auswirkungen von Covid-19 zu erfas­sen und Schlüsse für die Zukunft abzuleiten.

Die Forscher küm­mern sich um vier Fragen: Wie steht es um die Polarisierung in der Pandemie? Welche (Ziel-) Konflikte hat es gege­ben bzw. gibt es? Wie gut war die Beratung der Spitzenpolitik und was lief bei der Kommunikation nach außen bes­ser oder schlech­ter? Und schließ­lich wol­len sich die Experten der auf­fal­lend stark in der Bevölkerung ver­an­ker­ten Wissenschaftsskepsis wid­men. Hier geht es etwa um die Frage: Warum ver­trau­en gebil­de­te Bürger ange­se­he­nen Institutionen und Wissenschaftern in einer Krise wie der um Covid-19 plötz­lich wenig bis gar nicht mehr?

Um Antworten zu fin­den, erstel­len die Wissenschafter Fallstudien und füh­ren Interviews mit Entscheidungsträgern.

Mit ers­ten Ergebnissen der Aufarbeitung ist Ende des Sommers zu rech­nen, heißt es in der ÖAW; end­gül­ti­ge Ergebnisse sol­len zum Jahreswechsel vorliegen.

Damit ers­tens die wis­sen­schaft­li­chen Standards pas­sen und zwei­tens auch inter­na­tio­na­le Erkenntnisse aus­rei­chend ein­flie­ßen, wur­de bei die­sem ÖAW-Projekt ein inter­na­tio­na­ler Beirat ein­ge­setzt. Ihn lei­tet die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx.

Semantisch etwas miss­ver­ständ­lich war das im Februar abge­ge­be­ne Versprechen eines Dialog-Prozesses.

Denn auf Anfrage erklärt das Kanzleramt, dass damit nie eine Tour durch die Länder gemeint war, bei der die Staatsspitze mit Maßnahmenkritikern in einen Dialog ein­steigt – oder sich gar für getrof­fe­ne Maßnahmen und Entscheidungen ent­schul­digt. ‚Das wird‘, so ein Sprecher des Kanzlers, ‚in die­ser Form sicher nicht kommen.‘

Mit dem Dialog-Begriff sei­en etwa die Fokus-Gruppen des ÖAW-Projekts gemeint, wo reprä­sen­ta­tiv aus­ge­wähl­te Bürger ihre Meinungen los­wer­den. ‚Es geht uns dar­um zu ver­ste­hen, was die Menschen ver­letzt oder ver­stört hat, damit die Politik bes­ser damit umge­hen kann.‘“

Der inter­na­tio­na­le Beirat besteht aus vier Mitgliedern, von denen nament­lich nur die dem Wellcome Trust ver­bun­de­ne Buyx genannt wur­de. Mit ihr sind die Abwege der „Austria“ wei­ter gesi­chert, wie aus Buyx‘ bis­he­ri­gem Treiben ersicht­lich ist, das auf coro­dok doku­men­tiert wurde:

Und wenn sie nicht in einer ande­ren Serie ein unan­ge­neh­mes Zusammentreffen mit einem Raumschiff vol­ler Vogonen hat­ten, irren „Kirk“ und „Pille“ mit ihrer Crew wei­ter durch die unend­li­chen Weiten des Weltraums, set­zen sinn­los Wörter zusam­men, die sie nicht ver­ste­hen und ver­su­chen mit regel­mä­ßi­gen Überdosen des Pangalaktischen Donnergurglers zu ver­ges­sen, dass jede Serie eines Tages zu Ende ist und dann eine Bruchlandung im Script ste­hen könnte.