Das „Team Lauterbach“ muss sich entschuldigen

Das for­dert Jakob Hay­ner in einem Kom­men­tar in der "Welt".

»… „Es ist nicht gut, dass er nicht geimpft ist“, urteil­te Karl Lau­ter­bach damals über Kim­mi­chs Ent­schei­dung: „Wenn er sagt, er war­tet ab, dann ist das schwie­rig.“ Der media­le Begleit­chor zu die­sem Angriff auf Kim­mi­chs Recht auf Selbst­be­stim­mung war gewal­tig. Es hät­te nicht viel gefehlt und er wäre offi­zi­ell zur „Gefahr für die öffent­li­che Gesund­heit“ erklärt wor­den, wie der unge­impf­te Ten­nis­star Novak Djo­ko­vic in Aus­tra­li­en. Der Fuß­ball­trai­ner Jür­gen Klopp sag­te sogar: „Ein unge­impf­ter Spie­ler ist eine stän­di­ge Bedro­hung für uns.“…

„Spä­te Impf­ne­ben­wir­kun­gen gibt es nicht“, schrieb Karl Lau­ter­bach auf Twit­ter… Bei „Anne Will“ sprach Lau­ter­bach im Febru­ar 2022 von einer „mehr oder weni­ger neben­wir­kungs­frei­en Impfung“.

Inzwi­schen hat der Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter im ZDF „schwe­re Impf­schä­den“ ein­ge­stan­den. Sei­ne frü­he­ren Aus­sa­gen baga­tel­li­sier­te er zu einer ein­ma­li­gen „Über­trei­bung in einem miss­glück­ten Tweet“. Kein Wort dar­über, dass Lau­ter­bach die gesam­te Bevöl­ke­rung mit die­ser Imp­fung beglü­cken woll­te – per Pflicht…

Vor kur­zem erst schätz­te Lau­ter­bach in einer Talk­show einen Teil jener Maß­nah­men als nutz­los ein, die er am här­tes­ten ver­foch­ten hat: Man konn­te es kaum glau­ben, als Lau­ter­bach bei Mar­kus Lanz „Exzes­se“ bei den Maß­nah­men anpran­ger­te. „Was Schwach­sinn gewe­sen ist“, so Lau­ter­bach, „sind die­se Regeln draußen.“

Ganz sinn­los waren die­se Mas­ken- und Abstands­re­geln im Frei­en, die zu der Zeit noch nicht „Exzes­se“, son­dern „alter­na­tiv­los“ hie­ßen, aller­dings nicht, möch­te man ergän­zen – schließ­lich hal­fen sie dabei, den Pro­test gegen eben die Exzes­se zu unter­drü­cken und Demons­tra­tio­nen zu ver­bie­ten…

Nur war Lau­ter­bach nie allein. Er hat­te zahl­rei­che lau­te Unter­stüt­zer in Medi­en, Kul­tur, Wis­sen­schaft und Poli­tik, die sich an der Kam­pa­gne gegen Kim­mich und die Unge­impf­ten betei­lig­ten. Kim­mich sag­te, es sei schwie­rig gewe­sen, mit sei­nen Ängs­ten und Beden­ken umzu­ge­hen. In die­ser schwie­ri­gen Situa­ti­on zeig­ten die selbst­er­nann­ten Soli­da­ri­schen ihre gan­ze Güte. Lau­ter­bach woll­te sogar selbst nur Nadel grei­fen. Die Viro­lo­gin Mela­nie Brink­mann sag­te über Kim­mich: „Das Sicher­heits­pro­fil der Imp­fun­gen ist fan­tas­tisch!“ Und füg­te hämisch hin­zu: „Ich bin auch ger­ne dabei, wenn er sich imp­fen lässt, wenn er eine Hand braucht, wäh­rend er geimpft wird.“

Der Sozio­lo­ge Harald Wel­zer sag­te, dass es „Lang­zeit­ne­ben­wir­kun­gen bei der Imp­fung schlicht nicht gibt“ und schloss mes­ser­scharf: „Nur weil jemand einen Ball tre­ten kann, muss sich nicht die hal­be Welt um sei­ne per­sön­li­chen Irr­tü­mer bemü­hen, eine Wei­sung des Arbeits­ge­bers hät­te völ­lig gereicht“. Ale­na Buyx, die Vor­sit­zen­de des Deut­schen Ethik­rats, sprach eben­falls im Fall Kim­mich von „Sor­gen vor Lang­zeit­fol­gen, die es nicht gibt“, in einem Pod­cast set­ze sie noch einen drauf: „Wir wis­sen alles über die Sicher­heit.“ Der Imp­fung, wohl­ge­merkt. Buyx bezeich­ne­te bei einer Talk­show das Imp­fen als „mora­li­sche Pflicht“, gegen die „Gefahr“ der Unge­impf­ten müs­se man Maß­nah­men „schritt­wei­se hocheskalieren“.

„Klappe halten, impfen lassen!“

… Und von wem kam das fol­gen­de Zitat? „Kla­re Kan­te, kla­re Rich­tung: Impf­geg­ner müs­sen fühl­bar Nach­tei­le haben. Und im Grun­de, in gewis­ser Wei­se, kann man sich nicht län­ger mit denen beschäf­ti­gen. Das ist so. Die kann man nicht nach Mada­gas­kar ver­frach­ten.“ Das war der Sozio­lo­ge Heinz Bude, der sonst bei jeder Gele­gen­heit von der „neu­en Soli­da­ri­tät“ spricht.…

Der Öko­nom Armin Falk, Mit­glied der in der Pan­de­mie für ihre Regie­rungs­nä­he berüch­tig­ten Leo­pol­di­na, brach­te den dama­li­gen Kon­sens der öffent­li­chen Mei­nung auf den Punkt: „Klap­pe hal­ten, imp­fen las­sen!“ Der Main­stream woll­te „durch­imp­fen“, die Phar­ma­in­dus­trie freu­te es. Von mög­li­chen Schä­den woll­te man nichts wis­sen, von Selbst­be­stim­mung auch nicht – ein Abbild der gesam­ten Corona-Politik…

Man habe es nicht bes­ser wis­sen kön­nen, heißt es dann oft. Rich­tig ist: Man hat es nicht bes­ser wis­sen wol­len. Des­we­gen wur­den ande­re Ein­schät­zun­gen nie­der­ge­brüllt und aus­ge­grenzt. Wer von denen, die mit­ge­schrien haben, über­nimmt Ver­ant­wor­tung? Oder wer zieht sie zur Verantwortung?…

Men­schen wur­den zur Imp­fung oder alter­na­tiv aus dem öffent­li­chen Leben gedrängt, dar­un­ter Kin­der und Jugend­li­che, wo Nut­zen und Risi­ko der Imp­fung in einem völ­lig ande­ren Ver­hält­nis zuein­an­der ste­hen als bei Alten und Risi­ko­pa­ti­en­ten. Ande­re Men­schen haben, weil sie die Imp­fung nicht woll­ten, ihren Beruf ver­lo­ren oder konn­ten ihn nicht oder nur ein­ge­schränkt aus­üben. Neben kör­per­li­chen Schä­den müs­sen auch die see­li­schen berück­sich­tigt wer­den, außer­dem die gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen: die mut­wil­li­ge Sabo­ta­ge öffent­li­cher Mei­nungs­bil­dung und das sträf­li­che Außer­acht­las­sen von Grund­sät­zen der Selbstbestimmung.

Der Ein­zel­ne, sein Kör­per und sei­ne Ent­schei­dung gal­ten nichts: Klap­pe hal­ten, imp­fen las­sen. Nun hält das Team Lau­ter­bach plötz­lich selbst die Klap­pe, aus Laut­spre­chern wur­den Lei­se­tre­ter. Das Schwei­gen ist dröh­nend. Die Bla­ma­ge ist augen­fäl­lig, pein­li­cher­wei­se mit her­bei­ge­führt durch den obers­ten Ver­ant­wort­li­chen selbst, den Gesund­heits­mi­nis­ter, der sich mit sei­nen jüngs­ten Wen­dun­gen noch zu ret­ten ver­sucht. Und da die Lang­zeit­fol­gen nun plötz­lich doch exis­tie­ren: Hat sich vom „Team Lau­ter­bach“ eigent­lich schon jemand bei Joshua Kim­mich gemel­det?«

Fast alle die­se Zita­te wur­den hier schon lan­ge doku­men­tiert, als man in der "Welt" davon noch kaum etwas wis­sen woll­te. Es ist ver­dienst­voll, nun eine sol­che Zusam­men­stel­lung zu ver­öf­fent­li­chen. Zur gan­zen Wahr­heit gehö­ren sol­che Stim­men in der "Welt":

Es gab auch ein paar zurück­hal­ten­de­re Arti­kel. Ins­ge­samt war die "Welt" aller­dings betei­ligt an der Meinungsmache.