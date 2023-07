Gruseliges vom Expertenrat – Fortsetzung

Seit der Inhalt der frei­ge­klag­ten Protokolle des „Corona-Expertenrats“ publik wur­de, gab es eini­ge Berichte, Stellungnahmen und Bewertungen – ange­sichts der Wichtigkeit die­ser Dokumente ist das aber viel zu wenig. An die­ser Stelle soll noch ein­mal dar­auf hin­ge­wie­sen und der ers­te coro­dok-Beitrag ergänzt werden.

Den teil­ge­schwärz­ten Protokollen bei­gefügt war ein Schreiben des Kanzleramts mit den hane­bü­che­nen Begründungen für die Schwärzungen.

„Die o.g. punk­tu­el­len Schwärzungen betref­fen ins­be­son­de­re die Namen der Mitglieder, von denen ein­zel­ne Beiträge stam­men, auf ein­zel­ne Mitglieder rück­führ­ba­re Informationen, die zu schüt­zen­den Quellen bestimm­ter Informationen (ins­be­son­de­re, wenn (Zwischen-)Ergebnisse aus nicht ver­öf­fent­lich­ten Studien betrof­fen sind), die Namen von bestimm­ten Pharmaunternehmen/Medikamenten, wenn Einschätzungen zu deren Wirksamkeit getrof­fen wur­den sowie im Einzelfall bestimm­te Vorschläge, wenn sie Teilnehmenden zuzu­ord­nen sind und zu befürch­ten ist, dass die Zuordnung eine Gefährdung der betrof­fe­nen Person zur Folge haben könnte. […]

Die Gefahrenlage für Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, Staatsorgane sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird durch die bereits in der Klageerwiderung dar­ge­stell­te Berichterstattung belegt. Zumindest ein­zel­ne umge­setz­te oder dis­ku­tier­te ‚Corona-Maßnahmen‘ der Bundesregierung wer­den noch heu­te sehr kon­tro­vers dis­ku­tiert. Die dies­be­züg­li­che Debatte ist wei­ter­hin emo­tio­nal und poli­tisch stark auf­ge­la­den, so dass ein­zel­ne Corona-Themen wei­ter­hin als ‚Aufregerthemen‘ mit nicht ver­läss­lich abschätz­ba­rem Mobilisierungspotential ein­zu­ord­nen sind. Hier sind poli­ti­sche Entscheidungsträger oder wis­sen­schaft­li­che Berater in Bezug auf Ihre Mitwirkung an der Corona-Politik der Bundesregierung wei­ter­hin Angriffen aus der Reichsbürger- und Querdenkerszene aus­ge­setzt. Hierbei han­delt es sich nicht nur um ‚ver­ba­le Ausfälle‘ im Internet, son­dern es liegt in Teilen die­ser Szene eine erheb­li­che Gewaltbereitschaft vor, die für ein­zel­ne expo­nier­te Personen Corona-rele­van­ten Themen die kör­per­li­che Unversehrtheit, die Freiheit und das Leben der Mitglieder und Gäste des Corona-ExpertInnenrats der­art kon­kret gefähr­den, dass die Informationsbelange des Klägers dahin­ter zurück­ste­hen müs­sen. Diesbezüglich gilt es zu beach­ten, dass im Falle einer Gewährung des Informationszugangs ohne Schwärzung des Urhebers von Sitzungsbeiträgen die­ser für seine/ihre Einschätzung zu Corona-rele­van­ten Themen von der Öffentlichkeit qua­si haft­bar gemacht wer­den könn­te bzw. die­se Einschätzung und Bewertung allein ihm/ihr zuge­ord­net wer­den wür­de. Es ist davon aus­zu­ge­hen, dass die Reichsbürger- und Querdenkerszene durch Kenntnisnahme ent­spre­chen­der Informationen ein­zel­ne Mitglieder, die mög­li­cher­wei­se für beson­ders ein­schnei­den­de Maßnahmen plä­diert haben, zur Zielscheibe ihrer Gewalt nimmt.

Die beschrie­be­ne Gefährdung gilt ins­be­son­de­re für die­ses Verfahren, das durch die Plattform frag​den​staat​.de beglei­tet wird, womit eine unmit­tel­ba­re online-Stellung der her­aus­ge­ge­be­nen Dokumente und ent­spre­chen­de Verlinkbarkeit und sehr brei­te Zugänglichkeit entsteht. […]

Bei Textpassagen mit Bezug zu wei­ter­hin emo­tio­nal hoch auf­ge­la­de­nen Themen oder betref­fend die Diskussion zu beson­ders ein­schnei­den­den und damit pola­ri­sie­ren­den Corona-Maßnahmen, wie z. B. im Zusammenhang mit Impfungen ist zur Vermeidung einer Gefährdung der kör­per­li­chen Integrität ggf. ein­zel­ner Mitglieder des Corona-ExpertInnenrats sogar wei­ter­hin eine Schwärzung ein­zel­ner Textpassagen ange­zeigt. Der Inhalt der geschwärz­ten Passagen wird in dem betref­fen­den Protokoll jeweils näher erläutert. […]

Geschwärzt wur­den fer­ner sol­che Textpassagen, die betref­fend Sondersituationen wie Pandemien Rückschlüsse auf die zukünf­ti­gen Entscheidungsabläufe (betref­fend die Einbindung der für eine exe­ku­ti­ve Entscheidungsfindung erfor­der­li­chen fach­li­chen Beiträge in den poli­ti­schen Willensbildungsprozess zulas­sen. Die Sitzungsprotokolle ent­hal­ten dem­nach an den geschwärz­ten Stellen Informationen zu Überlegungen hin­sicht­lich Aufgaben, Zusammensetzung und Zuständigkeit eines der­zeit in Regierungskreisen dis­ku­tier­ten Nachfolgegremiums. Die dies­be­züg­li­chen Überlegungen sind noch nicht abge­schlos­sen. Damit die­ses Gremium ohne Einflussnahme Dritter eta­bliert wer­den kann, müs­sen die dahin­ge­hen­den Überlegungen wei­ter­hin geschützt werden. […]

Gemessen an die­sen Voraussetzungen kön­nen im vor­lie­gen­den Fall Namen von Pharmaherstellern, Pharmapräparaten (Medikamente oder Impfstoffe) oder Bezugsquellen von Medikamenten geschwärzt wer­den. Die Preisgabe der­ar­ti­ger Informationen ist dazu geeig­net, die wirt­schaft­li­chen Rahmenbedingungen der Bundesrepublik Deutschland bei der Beschaffung von Impfstoffen sowie Medikamenten und damit fis­ka­li­sche Interessen des Bundes im Wirtschaftsverkehr zu beein­träch­ti­gen. […] Mithin kann eine Informationspreisgabe zu Einschätzungen des CoronaExpertInnenrats zu Pharmaherstellern, Pharmapräparten sowie Bezugsquellen zu Nachteilen bei der zukünf­ti­gen Impfstoffbeschaffung füh­ren, bei­spiel­wei­se durch Preisaufschläge der Pharmahersteller, deren Präparate vom Corona-ExpertInnenrats als wirk­sa­mer ein­ge­schätzt wer­den als die von ande­ren Pharmaherstellern. Insgesamt wür­de durch eine Informationspreisgabe die Verhandlungsposition der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf den Bezug von Impfstoffen und Medikamenten, die zen­tral beschafft wer­den, erheb­lich geschwächt wer­den.“ [Hervorhebungen im Original]

Es fol­gen Beispiele aus den Sitzungen 10, 14 und 15, wobei jeweils oben die Protokolldaten und dann die geschwärz­ten Stellen der Protokolle als Zusammenschnitt zu sehen sind, gefolgt von der Begründung für die Schwärzungen aus dem Kanzleramts-Schreiben.

Das Kanzleramt erklärt zusam­men­fas­send, dass „[e]rst durch die Vertraulichkeit […] auf den Sitzungen des Corona-ExpertInnenrats eine Arbeitsatmosphäre geschaf­fen wer­den“ kön­ne, die es den Teilnehmern „ermög­licht, ihre Bewertungen frei von gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Repressionen zu tei­len. Das wäre nicht der Fall, wenn auf­grund von Veröffentlichungen von Wortprotokollen ein­zel­ne wis­sen­schaft­li­che Auffassungen einem ein­zel­nen Gremiumsmitglied zuzu­ord­nen wären.“

Medienberichte

In „Gruseliges vom Expertenrat“ wur­den sowohl der WELT-Artikel (mit Zitat) als auch der von Aya Velázquez, der am aus­führ­lichs­ten ist und den es auf deutsch und eng­lisch gibt, genannt. Inzwischen folg­te eine klei­ne Reihe wei­te­rer Artikel, dar­un­ter Cicero mit dem Titel „Corona-Protokolle: Für die Zukunft nichts Gutes“.

„Und da, wo es inter­es­sant wird, wird lei­der immer wie­der weg­ge­dimmt. So kommt es etwa in der Sitzung vom 15.03.2022 zu einem Gespräch über die ‚Evolution von SARS-COV‑2‘ und die ‚zoo­no­ti­sche Übertragung‘. Eine fol­gen­de Passage über sie­ben Zeilen hin­weg aber wur­de vor der Herausgabe durch das Kanzleramt geschwärzt. In einem Schreiben teilt man ledig­lich mit, dass die Schwärzungen ‚Einschätzungen von Maßnahmen der chi­ne­si­schen Regierung zur Bekämpfung von Corona‘ ent­hiel­ten und eine Freigabe die diplo­ma­ti­schen Beziehungen zu China belas­ten würde. […]

Man will eine sol­che Einschätzung natür­lich ger­ne glau­ben. Doch unter­strei­chen sol­che Schwärzungen an bri­san­ter Stelle nicht unbe­dingt das Vertrauen in die ohne­hin intrans­pa­ren­te Krisenpolitik – zumal dann nicht, wenn mit dem Virologen Christian Drosten auch jener Experte mit am Tisch saß, der gera­de wegen sei­ner Rolle bei der Kommunikation der Zoonose-Hypothese in der öffent­li­chen Kritik stand. […]

[A]n einer Stelle der Protokolle wird es dann doch noch ein­mal inter­es­sant: Wenn das Bundeskanzleramt näm­lich begrün­det, war­um es auch die Namen der ein­zel­nen Sprecher stets geschwärzt hat, heißt es fast treu­her­zig ehr­lich und unan­ge­nehm ver­hei­ßungs­voll: ‚Vor dem Hintergrund der Vorbereitung für ein Nachfolgegremium des Corona-ExpertInnenrats [wäre] eine Preisgabe ein­zel­ner Beiträge inner­halb des Corona-ExpertInnenrats auch der offe­nen Meinungsbildung in einem künf­ti­gen ExpertInnenrat und zwi­schen die­sem und der Bundesregierung abträg­lich.‘ Will hei­ßen: In der nächs­ten Krise wird in Sachen wis­sen­schaft­li­cher Politikberatung wie­der genau­so gemau­ert und gemau­schelt wie jüngst. Na dann, Prost Mahlzeit!“

Im OVERTON Magazin sieht man den „Expertenrat in Angst“ :

„Es ist erstaun­lich im Kontext zu den Debatten über Impfnebenwirkungen, die nun wahr­lich kei­ne Seltenheit zu sein schei­nen, dass man aus­ge­rech­net den Hinweis auf die Debatten im Expertenrat zur Impfung nennt, die man lie­ber nicht ver­öf­fent­lich sähe. Hier wird kei­ne Kleinigkeit geschwärzt, son­dern es geht womög­lich um hun­dert­tau­send­fa­che Körperverletzung. Die Experten und die Regierungsteilnehmer schüt­zen damit nicht den wis­sen­schaft­li­chen Diskurs, wie die Erklärungen es weis­ma­chen wol­len: Sie schüt­zen sich vor juris­ti­schen Konsequenzen.

Und sie schwär­zen damit, dass sie nicht wis­sen­schaft­lich, son­dern ver­mut­lich ideo­lo­gisch gear­bei­tet haben. Wenn öffent­lich zugäng­lich ist, was dort debat­tiert wur­de, wel­che Konsequenzen man für Impfunwillige for­der­te, wel­che Zwangsmaßnahmen man noch in pet­to hat­te, wie man viel­leicht sogar die Argumente der Kritiker als teil­wei­se rich­tig aner­kann­te, dann aber Maßnahmen ersann, wie man die­se zutref­fen­den Argumente aus­he­beln konn­te – wenn dies alles nach­les­bar ist, braucht es vie­le stram­me Journalisten, die die Papiere klein­schrei­ben oder aber ins Narrativreine uminterpretieren.

Womöglich liest man in die­sen Protokollen sogar, dass man die Presse mit an Bord hat­te, Standleitungen in Redaktionen hielt, um das zu for­cie­ren, was von Anfang an als Strategie ange­wandt wur­de: Angst auf­recht­erhal­ten. Vorstellbar ist das durch­aus. Es gibt also viel­leicht weit­aus mehr Menschen als jene Experten und Politiker, die auf Schwärzungen set­zen. Die Angst ist end­gül­tig zu denen zurück­ge­kom­men, die sie einst erfun­den haben – sie liegt nun bei den Angstmachern von damals.“

Stefan Homburg erin­nert an den Dezember 2021, als der von der Ampelregierung ein­ge­setz­te Expertenrat sei­ne Beratungen auf­nahm, wäh­rend durch Omikron Entspannung einkehrte.

„Unter die­sen Voraussetzungen hät­te ein Expertenrat beru­hi­gen und die Politik vor über­eil­ten Maßnahmen war­nen müs­sen. Das genaue Gegenteil pas­sier­te, und der wich­tigs­te Grund hier­für liegt wohl dar­in, dass nicht ein ein­zi­ger Experte in dem Gremium ver­tre­ten war. Beobachtern war schon 2020 auf­ge­fal­len, dass in der öffent­li­chen Debatte um die ‚Epidemie‘ die eigent­li­che Fachwissenschaft, näm­lich die Epidemiologie, nicht vorkam. […]

Zweiter Grund für Entsetzen und Wut ist der Charakter der Verhandlungen des Expertenrats, der sich am bes­ten mit dem Ausdruck ‚Stammtisch‘ beschrei­ben lässt. Es fand kein struk­tu­rier­ter Diskurs statt, bei dem begut­ach­te­te Fachartikel und epi­de­mio­lo­gi­sche Fakten und Daten vor­ge­stellt und erör­tert wurden. […]

Die in den Geheimprotokollen fixier­ten Schlussfolgerungen sind eben­falls aben­teu­er­lich, und man wür­de dar­über lachen, wenn die Angelegenheit nicht so ernst wäre. Betrachten wir etwa eine der Kernbotschaften aus dem Protokoll der 10. Sitzung:

‚Wenn Zahlen sta­bil gehal­ten, gutes Frühjahr und guter Sommer‘ […]

Im Nachgang ver­steht man den drin­gen­den Wunsch der Bundesregierung nach Geheimhaltung der Protokolle nur zu gut. Sie ver­deut­li­chen näm­lich jedem Leser, dass es bei der Veranstaltung ‚Expertenrat‘ nicht etwa um die wis­sen­schaft­li­che Begründung extre­mer Grundrechtseingriffe ging, son­dern eine Gruppe eit­ler Pseudo-Wissenschaftler in Anwesenheit eines Drei-Sterne-Generals und oft auch des Gesundheitsministers als Feigenblatt für Maßnahmen her­hielt, über die schon vor­ab poli­tisch ent­schie­den wor­den war.“

In zwei klei­nen Texten in über­re­gio­na­len Tageszeitungen geht es um Transparenz. Die FAZ (Printausgabe vom 29.6.) hält sich im Zweifelsfall an die Regierung und con­tra Transparenz:

„Aus dem Inhalt der pro­to­kol­lier­ten Wortmeldungen selbst kann man unter­schied­li­che Schlüsse zie­hen. Die Kritiker der Corona-Maßnahmen der Regierung, die bekla­gen, dass die Datenlage dünn war, es kei­ne aus­rei­chen­de ‚Evidenz‘ gab und nicht ergeb­nis­of­fen dis­ku­tiert wur­de, könn­ten sich bestä­tigt sehen. Andere, die den Kurs gera­de ange­sichts der bekann­ten Datenlage für rich­tig hal­ten, mögen sich eben­falls bestä­tigt sehen.

Die Frage bleibt, ob die Bundesregierung tat­säch­lich in jeder Hinsicht für Transparenz sor­gen muss. Der Frankfurter Arzt, der für sei­ne Klage erfolg­reich Geld ein­sam­melt, dringt wei­ter auf die Veröffentlichung aller Protokolle ohne Schwärzungen – und will das gege­be­nen­falls gericht­lich durchsetzen.“

Die SZ (Printausgabe vom 1./2.7.) lässt ihre Corona-Starreporterin Christina Berndt dage­gen ver­suchs­wei­se pro Transparenz eintreten:

„Deshalb ist es gut und rich­tig, dass ein Arzt die Protokolle der Sitzungen nun ein­ge­klagt und auch erhal­ten hat. Allerdings wur­den die Protokolle vor der Herausgabe an vie­len Stellen geschwärzt – um die Experten vor Anfeindungen zu schüt­zen, wie die Bundesregierung erklär­te. Die Schwärzungen wer­den das Misstrauen gegen­über der Regierung und ihrem Corona-Management nur wei­ter beför­dern. Es war ein Geburtsfehler des Expertenrats, im Geheimen zu tagen.

Künftig muss klar sein: Transparenz ist eine Grundvoraussetzung für auf­rich­ti­ge Politikberatung und gegen unlau­te­ren Lobbyismus. Wer an der­art weit­rei­chen­den Empfehlungen wie denen des Corona-Expertenrats mit­ar­bei­tet, muss für sei­nen Beitrag öffent­lich ein­ste­hen. Oder soll­te die Politik nicht beraten.“

Nicht nur an der Transparenz schei­den sich die Geister und im Rest der Medienlandschaft herrscht weit­ge­hend eine unan­ge­mes­se­ne Stille.