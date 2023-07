BioNTech-Divestment

Eins, zwei, drei und jetzt vier: schon wie­der gibt es einen Verkauf von BioNTech-Aktien durch einen hoch­ka­rä­ti­gen Investor, der zum Divestor wur­de. Der bekann­tes­te war die „Bill and Melinda Gates Foundation“, die im April 2021 – also als der „Impfstoff“ gera­de auf den Markt gedrückt wur­de – 1.038.674 Aktien und damit einen Anteil von 0,43% besaß. Den hat die Stiftung dann „im Laufe des drit­ten Quartals 2021 von 1.038.674 Aktien auf 148.674 Aktien ver­än­dert, wodurch sich die Gates-Position am mRNA-Impfstoffhersteller um 86 Prozent der gehal­te­nen Aktien ver­rin­gert hat.“ Soviel zur Nummer eins in die­ser Liste.

Das größ­te Divestment haben sich aber mit Andreas und Thomas Strüngmann (Nummer zwei) ver­gleichs­wei­se Unbekannte gegönnt, wie Robert Kogon schreibt:

„So hiel­ten die Strüngmann-Zwillinge etwa im Dezember 2020, als die Gates-Stiftung noch alle ihre ursprüng­li­chen Anteile und 0,43 Prozent der BioNTech-Aktien hielt, tat­säch­lich 114.410.338 Aktien oder fast 47,4 Prozent der BioNTech-Aktien. […] Das bedeu­tet, dass sich die Zwillinge inzwi­schen nicht von fast 900.000 Aktien getrennt haben, wie die Gates-Stiftung, son­dern von fast 9 Millionen.

Darüber hin­aus wis­sen wir aus ande­ren SEC-Einreichungen, dass sie den Großteil der Aktien (über 8 Millionen) genau im Jahr 2021 ver­kauft haben, dem Jahr, in dem der BioNTech-Aktienkurs sei­nen Höhepunkt erreich­te. Je nach dem genau­en Zeitpunkt ver­dien­ten sie ver­mut­lich etwa das Zehnfache von Gates – also eine Einnahme von über 2 Milliarden US-Dollar im Gegensatz zu den 260 Millionen US-Dollar der Gates-Stiftung – und das nicht zum Wohle irgend­ei­ner gemein­nüt­zi­gen Organisation, son­dern aus­schließ­lich für sie selbst.“

Gutes Timing, denn von da an ging‘s berg­ab und auch die welt­wei­te aggres­si­ve PR-Kampagne durch Regierungen mit­tels ange­schlos­se­ner Medien änder­te nichts Wesentliches an die­ser Richtung.

Weiter geht es mit China als Nummer drei, zu der Kogon schreibt:

„Darüber hin­aus war die Gates-Stiftung offen­bar nicht der ein­zi­ge BioNTech-Partner, der es sich anders über­legt hat, län­ger­fris­tig eine zu star­ke Bindung an BioNTech ein­zu­ge­hen. Das tat auch nie­mand Geringeres als das chi­ne­si­sche Pharmaunternehmen Fosun Pharma. […]

[I]m Rahmen sei­ner Vereinbarung mit BioNTech aus dem Jahr 2020 zur Vermarktung des­sen Covid-19-Impfstoffs auf dem chi­ne­si­schen Markt erwarb das Unternehmen eben­so wie die Gates-Stiftung eine klei­ne Kapitalbeteiligung an dem deut­schen Unternehmen.

Diese Vereinbarung ist jedoch weit­ge­hend toter Buchstabe geblie­ben, da die chi­ne­si­schen Behörden den Impfstoff noch nie für die Verwendung auf dem Festland zuge­las­sen haben. Dies könn­te damit zusam­men­hän­gen, dass das chi­ne­si­sche Unternehmen Ende letz­ten Jahres mehr als zwei Drittel sei­ner ursprüng­lich gehal­te­nen 1.576.000 BioNTech-Aktien ver­kauft hat. Nach Berechnung der chi­ne­si­schen Marktspezialisten von Bamboo Works bleibt Fosun damit ledig­lich ein Anteil von 0,2 Prozent an BioNTech.“

Als Nummer vier ist nun Helmut Jeggle dazu­ge­kom­men, der bis 2022 Vermögensverwalter der Strüngmanns war.

„Mehr als ein Jahrzehnt hat Helmut Jeggle das Vermögen der Zwillinge Thomas und Andreas Strüngmann ver­wal­tet und gehol­fen, ihre Beteiligungen in Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Logistik und Produktion zu steu­ern. Jetzt baut Jeggle sein eige­nes Family Office namens Salvia auf – auch auf der Basis von Investitionen, die er par­al­lel zu den 71-jäh­ri­gen Strüngmanns tätig­te. Laut dem Bloomberg Milliardärs-Index ver­fü­gen die Zwillinge über rund 27 Mrd. Euro, womit sie zu den reichs­ten Deutschen gehören. […]

Jeggle ist Aufsichtsratschef von Biontech und besitzt eine Beteiligung im Wert von etwa 350 Mio Dollar [Aktienkurs im Februar 2022 um $155] an dem Unternehmen, das zusam­men mit Pfizer einen der gän­gis­ten Covid-19-Impfstoffe ent­wi­ckelt hat. […]

Zusammen mit den Strüngmanns und ande­ren Geldgebern inves­tier­te Jeggle im Jahr 2008 als Teil einer Anfangsfinanzierung 250.000 Euro in Biontech. 2014 nahm er Kredite auf, um sei­ne Beteiligung um 3,2 Mio. Euro zu erhö­hen. Die Aktie des in Mainz ansäs­si­gen Unternehmens wur­de im Oktober 2019 zu 15 Dollar in den USA gelis­tet – heu­te kos­tet sie das Zwölffache davon.

Jeggle ver­kauf­te 2020 einen Teil sei­ner Biontch-Anteile für 49,2 Mio. Dollar, um Kredite zurück­zu­zah­len und die Aktivitäten von Salvia zu finan­zie­ren. Zuvor hat­te er gemein­sam mit den Strüngmanns die Ganymed Pharmaceuticals AG unter­stützt, ein wei­te­res Unternehmen, das von den Biontech-Gründern Ugur Sahin und Özlem Tureci gegrün­det und 2016 für 1,28 Mrd. Euro ver­kauft wurde.

‚Biontech ist eine Geschichte, die ich vom ers­ten Tag an ent­wi­ckelt habe‘, sagt Jeggle und fügt hin­zu, dass sei­ne ursprüng­li­che Investition in das Unternehmen mehr als sein dama­li­ges Jahresgehalt betrug. ‚Ich möch­te die­se Geschichte fortsetzen.‘“

Jeggle wird noch bis 2026 im Aufsichtsrat blei­ben, außer­dem ist er Vorsitzender des „Capital Markets Committee“ von BioNTech. Beim letz­ten Bericht für die US-Börse wur­den für ihn gut 1,5 Millionen Aktien ange­ge­ben und der Fußnote ist zu ent­neh­men, dass davon 332.316 direkt und fast 1,2 Millionen von sei­ner Firma Salvia gehal­ten wur­den; der direk­te Aktienbesitz ent­spricht dem im Bericht von 2020.

Nun will Jeggle 200.000 Aktien absto­ßen, die er seit dem Börsengang am 9. Oktober 2019 besaß, als der Kurs noch um $14 lag (ganz links auf dem obi­gen US-Börsendiagramm). Verglichen damit sind die aktu­el­len $107 nicht übel und das Formular 144 weist eine Summe von 21.492.000,00 aus.

Von BioNTech sind knapp 241 Millionen Aktien im Umlauf, von denen aktu­ell ca. zwei Drittel „im Besitz von allen Insidern“ sind. Das sind vor allem CEO Ugur Sahin und die Strüngmanns, die sowohl direkt als auch über ihre Firmen (Medine bei Sahin, AT Impf bei den Strüngmanns) gro­ße Anteile hal­ten, doch auch der öster­rei­chi­sche Mediziner Christoph Huber, der BioNTech mit­be­grün­det hat, besitzt ein statt­li­ches Aktienpaket. Dieser hohe Anteil an „Insidern“, der beim Höhenflug von 2021 noch bei unter 2% lag, sta­bi­li­siert den Aktienkurs.

Sahin hat­te zum Börsengang 2019 einen CEO-Bonus von über 4 Millionen Aktien erhal­ten, die er ab dem 9. Oktober ver­kau­fen könn­te. Zu Hochzeiten hät­ten sie um die $1,6 Milliarden gebracht, aktu­ell etwa $470 Millionen und wer weiß, wie es im Oktober aus­sieht. Aber eigent­lich kann Sahin sich nur die Nullen anse­hen, aber nichts ein­lö­sen, denn wenn die Personifizierung von BioNTech soviel aus dem Unternehmen zieht, könn­te das womög­lich als Startsignal für den Schlussverkauf ver­stan­den werden.