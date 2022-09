Kretschmann kriegt kalte Klauen

»Kretschmann sieht Land "im Übergang von Pandemie zur Endemie"« ist ein Artikel auf swr​.de am 20.9. überschrieben.

»Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht das Land im "Übergang von der Pandemie zur Endemie" und hält der­zeit kei­ne wei­te­ren Corona-Schutzmaßnahmen für nötig.

Diese Entwicklung bedeu­te für ihn, dass er "vom 'Team Vorsicht' ins 'Team Liberalisierung'" wech­seln kön­ne, sag­te der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. "Bei einer Endemie sind die Leute wie­der selbst für sich ver­ant­wort­lich. In der Phase sind wir." Eine Überlastung der Kliniken sei der­zeit nicht zu befürch­ten, da die neu­en Omikron-Varianten zwar anste­ckend sei­en, aber nicht zu gra­vie­ren­den Erkrankungen führten.«

Kein scharfer Hund

»Kretschmann bedau­er­te trotz der neu­en Lage, dass der Instrumentenkasten der Länder im Kampf gegen die Pandemie "dürf­tig" sei. Dieser sol­le ja nur dazu die­nen, dann Beschränkungen auf den Weg zu brin­gen, wenn dies not­wen­dig sei – nicht, wenn die Lage ent­spannt sei, so wie jetzt. Aber der Bundestag habe dies nun mal so beschlos­sen. Es sei ihm in der Corona-Politik immer dar­um gegan­gen, für eine neue Welle gewapp­net zu sein und ent­spre­chend reagie­ren zu kön­nen, stell­te er klar. Die Kritik, er sei ein "schar­fer Hund", sei "Blödsinn und nicht der Fall"…«

Mir fie­len noch ande­re Bezeichnungen aus dem Tierreich ein, die Kretschmann demen­tie­ren könnte.