Mehr Eigenverantwortung in der GKV: Beteiligung Nichtgeimpfter an den Kosten ihrer Covid-19-Behandlung

Unter die­sem Titel dis­ku­tie­ren auf gesund​heits​recht​.blog am 20.2.23 Prof. Dr. Frau­ke Bro­si­us-Gers­dorf, LL.M. (Uni­ver­si­tät Pots­dam) und Dipl. iur. Nico­le Fried­lein (Uni­ver­si­tät Pots­dam) eine "Neu­jus­tie­rung des Soli­dar­prin­zips". Dabei jagt eine Fehl­in­for­ma­ti­on die andere:

»Kurz­zu­sam­men­fas­sung

Im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie ist die alte Debat­te über eine stär­ke­re Berück­sich­ti­gung von gesund­heits­schäd­li­chem Vor­ver­hal­ten Ver­si­cher­ter neu ent­flammt. Sol­len nicht­ge­impf­te Ver­si­cher­te bei einer Erkran­kung mit Covid-19 an ihren Behand­lungs­kos­ten betei­ligt wer­den? Mit § 52 SGB V exis­tiert zwar eine Vor­schrift, die es den Kran­ken­kas­sen ermög­licht, Ver­si­cher­te an den Kos­ten ihrer Kran­ken­be­hand­lung zu betei­li­gen, eine Betei­li­gung nicht­ge­impf­ter Ver­si­cher­ter an den Kos­ten ihrer Coro­na­krank­heit wirft aber mate­ri­ell-recht­lich und pro­zes­su­al Pro­ble­me auf.

Der Gesetz­ge­ber könn­te aller­dings bei Wah­rung des Ver­hält­nis­mä­ßig­keits­prin­zips und des all­ge­mei­nen Gleich­heits­sat­zes eine Vor­schrift zur Kos­ten­be­tei­li­gung Ver­si­cher­ter bei Nicht­imp­fung gegen Covid-19 ein­füh­ren und das Soli­dar­prin­zip auf die­se Wei­se neu jus­tie­ren. Der Grund­satz der Eigen­ver­ant­wor­tung ist Kern­be­stand­teil und nicht Fremd­kör­per des Soli­dar­prin­zips. Das soli­da­ri­sche Finan­zie­rungs­kon­zept der gesetz­li­chen Kran­ken­ver­si­che­rung (GKV) ist lang­fris­tig nur trag­fä­hig, wenn jeder Ver­si­cher­te die ihm zumut­ba­ren Mög­lich­kei­ten ergreift, um sei­ne Gesund­heit zu erhal­ten und den Ein­tritt von Krank­heit zu ver­mei­den (vgl. § 1 S. 3 SGB V).

A. Debatte über Kostenbeteiligung Nichtgeimpfter zur Reduzierung der Ausgaben der GKV

… Die soli­da­ri­sche Finan­zie­rung der GKV wird… zuneh­mend her­aus­ge­for­dert, weil ihre finan­zi­el­le Situa­ti­on seit lan­gem ange­spannt ist. Die Gesamt­aus­ga­ben der GKV haben sich im Zeit­raum von 1994 bis 2020 mehr als verdoppelt…

Zum erheb­li­chen Kos­ten­an­stieg bei­getra­gen hat die Coro­na-Pan­de­mie, die das Bewusst­sein für die gesamt­wirt­schaft­li­chen Aus­wir­kun­gen indi­vi­du­el­ler Gesund­heits­ent­schei­dun­gen geschärft hat. Hin­ter­grund ist, dass trotz zuge­las­se­ner Impf­stof­fe 22,1 % der deut­schen Bevöl­ke­rung nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Die Imp­fung bie­tet einen sehr guten Schutz vor einer Hos­pi­ta­li­sie­rung, inten­siv­pflich­ti­ger Behand­lung und dem Tod. Der Schutz vor einer Infek­ti­on ohne oder mit mil­der Sym­pto­ma­tik ist unter den Bedin­gun­gen der Omi­kron-Vari­an­te im Ver­gleich zur Del­ta­va­ri­an­te zwar gerin­ger und von kür­ze­rer Dau­er; er kann jedoch durch eine Auf­fri­schungs­imp­fung ver­bes­sert wer­den. Nicht­ge­impf­te haben somit ins­ge­samt ein wesent­lich höhe­res Risi­ko für einen behand­lungs­be­dürf­ti­gen Krank­heits­ver­lauf als Geimpf­te. Zudem wei­sen ers­te Stu­di­en­ergeb­nis­se dar­auf hin, dass die Imp­fung das Risi­ko für Long-Covid-Sym­pto­me redu­zie­ren kann. Die sta­tio­nä­re Behand­lung einer aku­ten Coro­na­in­fek­ti­on kos­tet im Fall einer künst­li­chen Beatmung durch­schnitt­lich 32.000 bis 33.000 Euro. Der hohe Bedarf an Long-Covid-The­ra­pien wird die GKV vor wei­te­re wirt­schaft­li­che Belas­tun­gen stellen.

Vor die­sem Hin­ter­grund[ ]wird dar­über debat­tiert, ob Ver­si­cher­te, die sich gegen eine Covid-19-Imp­fung ent­schie­den haben, ohne dass eine Kon­tra­in­di­ka­ti­on vor­lag, bei einer Erkran­kung an den Kos­ten ihrer Kran­ken­be­hand­lung betei­ligt wer­den sollen.«

Nichtimpfung ein besonders gefährliches Verhalten

Das Sozi­al­ge­setz­buch mache eine sol­che Ent­schei­dung schwer, schrei­ben die Sozi­al­ras­sis­tin­nen. Sie mei­nen, einen Aus­weg gefun­den zu haben:

»B. Kostenbeteiligung gem. § 52 I SGB V

… Für den nach § 52 I Alt. 1 SGB V erfor­der­li­chen Vor­satz genügt es, wenn der Ver­si­cher­te die Nicht­imp­fung und den Krank­heits­ein­tritt bil­li­gend in Kauf nimmt. Es genügt nicht, wenn der Ver­si­cher­te grob fahr­läs­sig auf das Aus­blei­ben der Krank­heit vertraut.

Auf­grund der brei­ten Auf­klä­rungs- und Infor­ma­ti­ons­kam­pa­gnen lässt sich von einem all­ge­mei­nen Bewusst­sein hin­sicht­lich der Schutz­wir­kung der Imp­fung und der Gefah­ren einer Coro­na­in­fek­ti­on aus­ge­hen. Der Ver­si­cher­te legt zudem mit der Nicht­imp­fung ein beson­ders gefähr­li­ches Ver­hal­ten an den Tag, sodass sich argu­men­tie­ren lässt, dass er auf das Aus­blei­ben einer behand­lungs­be­dürf­ti­gen Coro­na­in­fek­ti­on nicht ver­trau­en darf… [Aller­dings] erge­ben sich auch prak­ti­sche Pro­ble­me wegen der Beweis­last­ver­tei­lung zulas­ten der Kran­ken­ver­si­che­run­gen. «

Tatbestandlich erforderlicher Kausalzusammenhang

In einer büro­kra­ti­schen Spra­che, wie sie auch bei der Kom­men­tie­rung und Aus­füh­rung der Ras­se­ge­set­ze der Nazis zu fin­den ist, wird festgestellt:

»Der tat­be­stand­lich erfor­der­li­che Kau­sal­zu­sam­men­hang („die sich eine Krank­heit vor­sätz­lich zuge­zo­gen haben“) liegt bei einer Erkran­kung an Covid-19 vor, wenn der Ver­si­cher­te durch die Nicht­imp­fung den wesent­li­chen Umstand, d.h. eine gestei­ger­te Gefahr, für den Ein­tritt der Krank­heit gesetzt hat. Die Hin­zu­zie­hung der Krank­heit i.S.d. § 52 I Alt. 1 SGB V kann auch durch pflicht­wid­ri­ges Unter­las­sen erfol­gen. In Deutsch­land gilt zwar kei­ne all­ge­mei­ne Impf­pflicht, sodass kei­ne Rechts­pflicht zum Han­deln, d.h. zur Imp­fung, besteht. Für die Gleich­stel­lung von krank­heits­stif­ten­dem Unter­las­sen mit akti­vem Tun genügt es jedoch, dass das Unter­las­sen als Oblie­gen­heits­ver­let­zung bzw. Ver­schul­den gegen sich selbst zu qua­li­fi­zie­ren ist. Dies ist der Fall, wenn das Unter­las­sen als kon­kret zweck­ge­rich­te­tes Ver­hal­ten den Ver­si­che­rungs­fall ursäch­lich herbeiführt…«

Sorge vor Impfnebenwirkungen ein solidaritätswidriges Handlungsmotiv

»III. Ermessen der Krankenkassen

… Die Behand­lung schwe­rer Covid-19-Ver­läu­fe ist in der Regel sehr kos­ten­in­ten­siv, was für eine Kos­ten­be­tei­li­gung in nicht uner­heb­li­chem Umfang spricht. Schwie­rig zu beur­tei­len ist, ob und inwie­weit die Grün­de für eine nega­ti­ve Impf­ent­schei­dung einer wer­ten­den Betrach­tung zugäng­lich sind. Ist eine gestei­ger­te Sor­ge vor Impf­ne­ben­wir­kun­gen auf­grund indi­vi­du­el­ler per­sön­li­cher Erfah­run­gen ein weni­ger soli­da­ri­täts­wid­ri­ges Hand­lungs­mo­tiv als die Moti­va­ti­on, dem gesell­schaft­li­chen Druck nicht nach­ge­ben zu wol­len? In jedem Fall bleibt die Schwie­rig­keit, die Moti­ve für die Impf­ent­schei­dung zu ergrün­den und inhalt­lich zu bewerten.

C. Regelungsmöglichkeiten des Gesetzgebers

Vor dem Hin­ter­grund der recht­li­chen Pro­ble­me einer Anwen­dung des § 52 I Alt. 1 SGB V auf Nicht­ge­impf­te sorg­te es für Rechts­si­cher­heit, wenn der Gesetz­ge­ber eine Kos­ten­be­tei­li­gung Ver­si­cher­ter bei Nicht­imp­fung gegen Covid-19 klar regel­te. Er könn­te eine eigen­stän­di­ge Kos­ten­be­tei­li­gungs­vor­schrift schaf­fen, die es den Kran­ken­kas­sen ermög­licht oder vor­schreibt, nicht­ge­impf­te Ver­si­cher­te an den Kos­ten einer Covid-19-Erkran­kung ganz oder teil­wei­se zu betei­li­gen (z.B. § 52b SGB V)…«

Verhaltenssteuernde Wirkung für die Impfentscheidung

»II. Freiheitsrechte

Aus den Frei­heits­grund­rech­ten folgt kein Anspruch von Ver­si­cher­ten, dass sämt­li­che Krank­heits­kos­ten ohne Rück­sicht auf Eigen­ver­schul­den und Mit­ver­ur­sa­chung von der Soli­dar­ge­mein­schaft der GKV bzw. von den Steu­er­zah­le­rin­nen und ‑zah­lern getra­gen wer­den. Das Grund­recht auf Gewähr­leis­tung des gesund­heit­li­chen Exis­tenz­mi­ni­mums (Art. 1 I GG i. V. m. dem Sozi­al­staats­prin­zip) begrün­det kei­nen Anspruch auf kon­kre­te, kür­zungs­fes­te Gesund­heits­leis­tun­gen unge­ach­tet von Ver­schul­dens­er­wä­gun­gen. Gegen einen unmit­tel­bar-fina­len Ein­griff in das Recht auf kör­per­li­che Unver­sehrt­heit (Art. 2 II 1 GG) spricht, dass bei einer Kos­ten­be­tei­li­gung der Anspruch auf Kran­ken­be­hand­lung unbe­rührt bleibt. Aller­dings könn­te eine Kos­ten­be­tei­li­gungs­re­ge­lung eine ver­hal­tens­steu­ern­de Wir­kung für die Impf­ent­schei­dung haben, sodass ein mit­tel­bar-fak­ti­scher Ein­griff in das von Art. 2 II 1 GG umfass­te Recht auf Nicht­imp­fung vor­lä­ge. Zudem gin­ge von einer Kos­ten­be­tei­li­gungs­vor­schrift wegen der Ver­si­che­rungs­pflicht mit Bei­trags­zwang zumin­dest ein Ein­griff in die all­ge­mei­ne Hand­lungs­frei­heit (Art. 2 I GG) aus. Sol­che Grund­rechts­ein­grif­fe wären aber ver­fas­sungs­recht­lich gerecht­fer­tigt und ent­sprä­chen ins­be­son­de­re dem Verhältnismäßigkeitsprinzip…

III. Allgemeiner Gleichheitssatz (Art. 3 I GG)

Schwie­rig­kei­ten berei­tet die gleich­heits­kon­for­me Aus­ge­stal­tung einer Kos­ten­be­tei­li­gung von nicht gegen Covid-19 geimpf­ten Ver­si­cher­ten (Art. 3 I GG).

1. Kon­sis­tenz­ge­bot

Unter Gleich­heits­ge­sichts­punk­ten könn­te es erfor­der­lich sein, neben der Imp­fung auch eine durch­ge­stan­de­ne Coro­na­in­fek­ti­on als immu­no­lo­gi­sches Ereig­nis zu wer­ten und das genaue Aus­maß der Schutz­wir­kung bzw. die Not­wen­dig­keit einer Imp­fung in Abhän­gig­keit von Art (Imp­fung oder Infek­ti­on), Anzahl und zeit­li­chem Abstand der Immu­ni­sie­run­gen zu bestim­men. Unter dem Aspekt des ver­fas­sungs­recht­li­chen Kon­sis­tenz­ge­bots kön­nen zudem ver­gleich­ba­re Kos­ten­be­tei­li­gungs­re­ge­lun­gen für Nicht­ge­impf­te in ande­ren Vor­sor­ge­sys­te­men, z.B. der PKV, not­wen­dig sein.

2. Kos­ten­be­tei­li­gung auch bei ande­ren Verhaltensweisen

Der Gesetz­ge­ber muss zudem sorg­fäl­tig prü­fen, ob und inwie­weit sich eine Nicht­imp­fung gegen Covid19 von ande­ren gesund­heits­schäd­li­chen Ver­hal­tens­wei­sen, für die kei­ne Kos­ten­be­tei­li­gungs­re­ge­lung gilt, unter­schei­det. Lie­gen kei­ne Unter­schie­de von sol­cher Art und sol­chem Gewicht vor, dass sie eine Dif­fe­ren­zie­rung recht­fer­ti­gen, müss­te eine Kos­ten­be­tei­li­gung auch für ande­res gesund­heits­schäd­li­ches Ver­hal­ten ein­ge­führt wer­den. Rele­vant ist dies ins­be­son­de­re für das Unter­las­sen medi­zi­ni­scher Behand­lungs- und Vor­sor­ge­maß­nah­men, die das Risi­ko für die Ent­ste­hung von Krank­hei­ten mit ent­spre­chen­den (hohen) Behand­lungs­kos­ten nach­weis­lich sen­ken. In Son­der­heit bei einer Nicht­imp­fung gegen ande­re Viren wäre daher zu erwä­gen, im Krank­heits­fall eben­falls eine Kos­ten­be­tei­li­gung vorzusehen…

Gegen­über gesund­heits­schäd­li­chen Ver­hal­tens­wei­sen aus dem Bereich der all­ge­mei­nen per­sön­li­chen Lebens­füh­rung wie einer unge­sun­den Ernäh­rungs­wei­se, einer hohen UV-Expo­si­ti­on, Bewe­gungs­man­gel oder dem Kon­sum von Alko­hol und Niko­tin las­sen sich dage­gen deut­li­che Unter­schie­de aus­ma­chen. Sie füh­ren zu Erkran­kun­gen in der Regel erst ab einer gewis­sen Dau­er und Inten­si­tät des Ver­hal­tens…«

Grobe Fahrlässigkeit: Kein Krankengeld

»3. Neu­er Verschuldensmaßstab

Als Alter­na­ti­ve zur Ein­füh­rung einer ver­hal­tens­spe­zi­fi­schen Kos­ten­be­tei­li­gungs­re­ge­lung für Ver­si­cher­te, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind, kommt eine Anglei­chung des § 52 I SGB V an § 3 EFZG in Betracht. Gem. § 3 EFZG ent­fällt der Lohn­fort­zah­lungs­an­spruch des Arbeit­neh­mers gegen­über sei­nem Arbeit­ge­ber bei Arbeits­un­fä­hig­keit infol­ge von Krank­heit, wenn ihn ein Ver­schul­den trifft. Das ermög­licht die Zurech­nung von gesund­heits­schä­di­gen­dem Ver­hal­ten bereits bei gro­ber Fahr­läs­sig­keit. Eine Abkehr vom Merk­mal des Vor­sat­zes in § 52 I SGB V hät­te den Vor­teil, dass eine Kos­ten­be­tei­li­gung bei gesund­heits­ge­fähr­den­dem Ver­hal­ten von Ver­si­cher­ten in der GKV ein­heit­lich neu gere­gelt würde.

D. Fazit

Die engen Anwen­dungs­vor­aus­set­zun­gen des § 52 I Alt. 1 SGB V stel­len Hür­den für eine Betei­li­gung nicht­ge­impf­ter Ver­si­cher­ter an den Kos­ten ihrer Covid-19-Behand­lung dar. Im Hin­blick auf die zurück­hal­ten­de Anwen­dungs­pra­xis der Kran­ken­kas­sen ist kaum zu erwar­ten, dass Nicht­ge­impf­te auf der Grund­la­ge die­ser Vor­schrift tat­säch­lich an ihren Behand­lungs­kos­ten betei­ligt wer­den. Die Ein­füh­rung einer zumut­bar und gleich­heits­kon­form gestal­te­ten neu­en Vor­schrift zur Betei­li­gung von Ver­si­cher­ten an den Kos­ten ihrer coro­nabe­ding­ten Kran­ken­be­hand­lung bei Nicht­imp­fung gegen Covid-19 ist ver­fas­sungs­recht­lich mach­bar. Sie wür­de sowohl dem Bedürf­nis nach einer eigen­ver­ant­wort­li­chen Impf­ent­schei­dung gerecht als auch schütz­te sie die Bei­trags- und Steu­er­zah­l­er­ge­mein­schaft vor den teil­wei­se beträcht­li­chen Aus­ga­ben für die Behand­lung von Covid-19- Krank­hei­ten nicht­ge­impf­ter Ver­si­cher­ter. Der Grund­satz der Eigen­ver­ant­wor­tung ist ein ele­men­ta­rer Bau­stein des ver­fas­sungs­recht­li­chen Soli­dar­prin­zips, das es recht­fer­tigt, Ver­si­cher­te bei eigen­ver­ant­wort­li­cher Krank­heits­ver­ur­sa­chung an den Kos­ten ihrer Kran­ken­be­hand­lung in ange­mes­se­ner Höhe zu betei­li­gen.«

So harm­los kön­nen knall­har­te Ver­fas­sungs­fein­din­nen aus­se­hen (links N. Fried­lein, rechts Prof. F. Brosius-Gersdorf):

»Seit 2015 ist Bro­si­us-Gers­dorf stell­ver­tre­ten­des Mit­glied des Ver­fas­sungs­ge­richts­hofs des Frei­staa­tes Sach­sen, seit 2016 Mit­glied der Zen­tra­len Ethik­kom­mis­si­on bei der Bun­des­ärz­te­kam­mer.«

de​.wiki​pe​dia​.org

Im Schat­ten der Coro­na­po­li­tik hat­te sich Bro­si­us-Gers­dorf 2020 gegen die Grund­ren­te aus­ge­spro­chen. Das Abstands­ge­bot sei ver­letzt, die Grund­ren­te damit zu hoch: Sie­he Juris­tin: Grund­ren­te in Tei­len ver­fas­sungs­wid­rig. Wenig über­ra­schend hieß es 2021 von ihr: Ver­fas­sungs­recht­le­rin: Impf­pflicht für Gesund­heits­be­ru­fe wäre zumut­bar.

Über Frau Fried­lein habe ich nichts Inter­es­san­tes erfah­ren können.

(Her­vor­he­bun­gen in blau nicht im Ori­gi­nal. Fuß­no­ten der Ori­gi­na­le wur­den hier weggelassen.)