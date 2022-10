«Mehr Unabhängigkeit»: Je 100 000 Euro für deutsche Nachwuchsforscher

So berich­tet dpa über Preise einer Stiftung aus der Pharmaindustrie. Was natür­lich nicht erwähnt wird. Es geht u.a. um Gentechnik. Am 3.9. heißt es:

»Frankfurt/Main (dpa) – Eine Mathematikerin und zwei Ärzte aus München und Aachen sind mit einem der höchst­do­tier­ten deut­schen Nachwuchspreise geehrt wor­den, dem Life Sciences Bridge Award. Sie erhal­ten von der Aventis Foundation je 100 000 Euro, von denen 90 Prozent der Finanzierung ihrer Forschung vor­be­hal­ten sind. Die Ehrung geht nur an Forschende deut­scher Universitäten. Damit soll der Stiftung zufol­ge die uni­ver­si­tä­re Spitzenforschung geför­dert wer­den. Der Preis wur­de am Donnerstagabend in Frankfurt übergeben…

… Julian Grünewald (36) sucht nach Wegen, Patienten mit einer schwe­ren gene­tisch beding­ten Herzerkrankung, die bis­her nur durch eine Herztransplantation zu ret­ten sind, mit Hilfe neu­ar­ti­ger Genscheren zu behan­deln…«

Schwind war bis Juni 2018 22 Jahre lang Vorsitzender des Vorstandes der Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG. Er ist "zwei­fel­los eine der her­aus­ra­gen­den Persönlichkeiten des deut­sche Pensionsparketts."

Sie gehört dem "Kuratorium der Freunde und Förderer der Goethe Universität" in Frankfurt am Main an.

Dort sitzt auch Prof. Dr. Jochen Maas, Geschäftsführer Forschung und Entwicklung der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

Mit den Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung habe ich mich nicht beschäf­tigt, sie­he aven​tis​-foun​da​ti​on​.org.